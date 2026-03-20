L’enquête de la NHTSA sur le FSD de Tesla entre dans une phase pouvant mener à un rappel et vise 3,2 millions de véhicules

Les autorités américaines examinent si le système Full Self-Driving de Tesla et ses avertissements de dégradation de la visibilité ont fonctionné adéquatement avant des collisions.

La NHTSA a ouvert une analyse technique sur le système FSD de Tesla le 18 mars 2026.

L’enquête vise environ 3,2 millions de véhicules Tesla équipés du FSD.

Les autorités ont cité neuf collisions, dont une mortelle, liées à des préoccupations concernant les performances en conditions de faible visibilité.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a fait passer son enquête sur le système Full Self-Driving (FSD) de Tesla à l’étape de l’analyse technique, une phase qui précède généralement toute mesure potentielle de rappel. Le dossier a été ouvert le 18 mars sous le numéro d’enquête EA26002 et vise un total estimé de 3 203 754 véhicules équipés du FSD.

L’Office of Defects Investigation (ODI) de la NHTSA indique que le dossier porte sur le système de détection de dégradation du FSD et sur sa capacité à détecter une réduction de la visibilité sur la chaussée et à avertir le conducteur suffisamment tôt pour lui permettre de réagir. L’organisme s’inquiète du fait que des problèmes de visibilité, comme l’éblouissement et des obstacles en suspension dans l’air, pourraient ne pas être détectés assez rapidement lorsque le système est activé.

L’analyse s’applique aux Model S et Model X des années 2016 à 2026, aux berlines Model 3 des années 2017 à 2026, aux multisegments Model Y des années 2020 à 2026, ainsi qu’aux Cybertruck des années 2023 à 2026 équipés du FSD. Il s’agit ainsi de l’une des plus vastes enquêtes actives aux États-Unis liées à un logiciel avancé d’aide à la conduite.

Dans le résumé de son rapport de défaillance, l’ODI recense neuf collisions liées à l’enjeu actuellement à l’étude. Ces événements comprennent une collision mortelle et deux collisions ayant causé des blessures. À la page deux du résumé de l’organisme, l’ODI indique aussi qu’il prévoit analyser six incidents additionnels potentiellement liés.

Le document relie l’enjeu à l’approche de Tesla reposant uniquement sur la vision. L’ODI indique que Tesla a délaissé une configuration combinant caméras et radar au profit du système Tesla Vision fondé sur les caméras à la mi-2021, puis a déployé un système de détection de dégradation au moyen de mises à jour logicielles sur des véhicules existants et neufs. Les autorités veulent maintenant obtenir davantage de détails sur le moment de cette mise à jour, ses capacités, sa compatibilité et son incidence réelle sur la sécurité.

L’ODI affirme que les données d’incidents disponibles soulèvent des préoccupations selon lesquelles les versions initiales et les mises à jour du système de détection pourraient ne pas détecter une visibilité dégradée ou ne pas avertir le conducteur de manière appropriée. Dans les collisions examinées, l’organisme affirme que le FSD n’a soit pas détecté les conditions affectant la visibilité des caméras, soit n’a pas émis d’alerte immédiatement avant l’impact. Il ajoute également que, dans ces cas, le système a perdu la trace du véhicule à l’avant, ou ne l’a jamais détecté.

Tesla n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Source: Reuters