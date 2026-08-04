Volvo va ajouter la production du XC60 à son usine de Caroline du Sud

Cela devrait augmenter la production de l’usine de deux tiers.

L’usine fabrique actuellement les grands VUS électriques EX90 et Polestar 3.

La production du XC60 devrait débuter en janvier 2027.

Afin de mieux utiliser son usine américaine et de contourner certains tarifs de douane d’importation américains, Volvo transférera une partie de la production du XC60 en Caroline du Sud à partir de janvier.

En effet, le constructeur automobile suédois prépare son usine de fabrication américaine de Ridgeville, près de Charleston, pour la production de son modèle le plus populaire.

Cette décision tombe sous le sens, car la fabrication du XC60 au sein de l’un de ses plus grands marchés réduira les coûts de transport pour le constructeur, tout en lui permettant de rendre son usine américaine rentable plus rapidement.

Ce dernier facteur est important, puisque l’usine de Charleston n’a jamais atteint sa capacité de production annuelle de 150 000 véhicules, d’autant plus depuis l’abandon de la S60 en 2024.

Cela n’a laissé que les crossovers électriques haut de gamme EX90 et Polestar 3 sur la chaîne de montage, ce qui a entraîné un taux d’utilisation global d’environ 15 % seulement.

Pour y remédier, Volvo produira une partie des XC60 vendus aux États-Unis en Caroline du Sud plutôt qu’en Belgique, comme elle le faisait depuis le lancement du populaire VUS en 2008.

Selon le président de Volvo Cars America, l’ajout de la production du XC60 à Charleston augmentera la production de l’usine d’environ 20 000 véhicules dans un premier temps, soit deux tiers de ses niveaux de production actuels qui s’élèvent à environ 30 000 unités.

Cela nécessitera l’ajout d’au moins un quart de travail complet, ce qui devrait également stimuler l’emploi dans la région, et l’entreprise prévoit d’augmenter encore sa production américaine au cours des prochaines années.

Même si cela se fera vraisemblablement en augmentant la production du XC60, l’usine de Caroline du Sud est également pressentie pour produire un nouveau VUS hybride rechargeable phare qui se positionnera au-dessus du XC90 afin de rivaliser avec des modèles comme le nouvel Audi Q9, le BMW X7 et le Mercedes-Benz GLS. Ce nouveau modèle est attendu pour 2028.

Le XC60 lui-même devrait bénéficier d’une mise à jour importante l’année prochaine, avec une batterie plus grande pour les modèles rechargeables, ce qui devrait l’aider à rivaliser avec des véhicules hybrides rechargeables plus récents, comme le Mercedes-Benz GLC 350e, qui offre jusqu’à 87 kilomètres d’autonomie électrique, contre 58 kilomètres pour l’actuel XC60 T8.

L’entreprise espère également accroître ses ventes américaines grâce à l’arrivée prévue d’un XC40 lourdement remanié et du nouveau VUS électrique EX60.

Cela survient à un moment où les ventes de Volvo aux États-Unis ont chuté de 12 % au cours du premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025, en partie en raison de la suppression du crédit d’impôt fédéral américain pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que des tarifs douaniers sur les véhicules importés.

Fabriquer le XC60 aux États-Unis ne protégera pas entièrement Volvo des tarifs douaniers, car le constructeur continuera d’importer des pièces d’Europe pour assembler le VUS en Caroline du Sud, mais cela devrait tout de même contribuer à atténuer l’impact de ces tarifs sur le prix de vente du véhicule fini.

Source : Automotive News