Ford Explorer 2025 ST : écolo ou pas?

Le Ford Explorer ST est offert à partir de 71 330 $, frais de transport et de préparation inclus.

Beaucoup d’espace dans l’habitacle, agrément de conduite, système multimédia convivial.

Roulement ferme en circulation urbaine, commandes de climatisation distrayantes, assises de sièges avant courts.

Profitant d’une mise à jour de mi-parcours, le Ford Explorer ST 2025 propose une foule de changements et d’améliorations. Toutefois, les éléments basiques de ce multisegment de performance sont intouchés. L’Explorer ST spécifiquement a très peu de rivaux dans le segment des utilitaires intermédiaires à trois rangées, rehaussant également son attrait.

Bien que l’Explorer soit habituellement équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres, développant 300 chevaux et un couple de 315 livres-pied, géré par une boîte automatique à 10 rapports, la version ST n’est pas un Explorer ordinaire. Elle profite d’un V6 biturbo de 3,0 litres générant 400 chevaux et 415 livres-pied (avec de l’essence super), permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en environ 5,5 secondes, ainsi qu’une vitesse de pointe de 230 km/h.

Quels sont les concurrents du Ford Explorer ST 2025, au juste? Il y a le Dodge Durango R/T, qui ne rajeunit pas, muni d’un V8 de 5,7 litres produisant 360 chevaux et un couple de 390 livres-pied. Le Durango SRT Hellcat, avec son V8 suralimenté de 6,2 litres déballant 710 chevaux et 650 livres-pied, est toujours disponible pour l’instant, mais dans ce cas-ci, on passe à une autre étape et son prix d’au moins 160 000 $ avec la taxe de luxe du Canada est démesuré.

Et les autres multisegments dans le segment? Le Buick Enclave, le Chevrolet Traverse, le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Hyundai Palisade, le Jeep Grand Cherokee L, le Kia Telluride, le Mazda CX-90, le Nissan Pathfinder, le Subaru Ascent, le Toyota Highlander, le Toyota Grand Highlander et le Volkswagen Atlas ne proposent pas de variante résolument sportive, se concentrant plutôt sur la masse critique d’acheteurs de ces véhicules. L’Explorer ST peut aussi être considéré comme un rival plus abordable de l’Acura MDX Type S à 355 chevaux et du Genesis GV80 3.5T à 375 chevaux.

Le Ford Explorer ST 2025 mis à jour obtient une partie avant redessinée avec une grille de calandre plus carrée, alors que le hayon modifié intègre une garniture noircie connectant les nouveaux feux arrière ensemble. On retrouve aussi de nouvelles jantes en alliage de 21 pouces, quelques changements de couleurs de carrosserie et l’option d’un toit peint en noir. Les différences sont subtiles, et le modèle 2025 est particulièrement distinguable par son nouveau museau.

C’est toutefois dans l’habitacle du ST que l’on aperçoit les changements les plus notables. La planche de bord a été revampée d’un pilier à l’autre, avec des buses d’aération centrales relocalisées, un nouvel affichage du système multimédia ainsi qu’une zone de recharge de téléphones à même la planche centrale. Les commandes de climatisation ont été déplacées, se trouvant désormais à la partie inférieure de l’écran, alors que l’instrumentation numérique du conducteur profite de nouvelles graphiques. L’aménagement du ST, intitulé Noir onyx, comprend des surpiqûres rouges et un garnissage des sièges en similicuir ActiveX avec empiècements de similisuède Miko. Les autres variantes de l’Explorer proposent quant à eux des coloris et des matériaux distincts.

Le système de conduite semi-autonome BlueCruise de Ford est inclus de série dans la version ST, avec une période d’essai de 90 jours, après quoi il faut se procurer un abonnement pour continuer à l’utiliser. On aimerait bien une période d’essai longue pour apprivoiser le système avant de devoir payer 650 $ par année pour un abonnement. Chez GM, le système Super Cruise est disponible sur les Enclave, Traverse et Acadia et sa période d’essai est de trois ans avant de devoir payer pour le conserver.

Voici les cotes de consommation du Ford Explorer 2025, incluant la version ST :

Moteur Ville / route / mixte L/100 km L4 turbo de 2,3 L 11,9 / 8,7 / 10,4 V6 biturbo de 3,0 L (option Platinum) 13,0 / 9,3 / 11,3 V6 biturbo de 3,0 L (ST) 13,3 / 9,6 / 11,6

Quant du Durango R/T et son moteur V8, il est passablement plus gourmand, affichant des cotes ville/route/mixte de 16,7 / 10,9 / 14,1 L/100 km. L’Explorer ST est légèrement moins énergivore que le MDX Type S et le GV80 3.5T, et ces deux multisegments de luxe doivent rouler à l’essence super alors que le ST peut fonctionner avec l’essence à indice d’octane de 87, bien que la puissance de 400 chevaux ait été obtenue avec du carburant à taux d’octane de 93. Lors de notre essai durant le temps des fêtes, comprenant un voyage aller-retour de Montréal au New Hampshire, nous avons observé une moyenne de 10,6 L/100 km.

La puissance, la suspension sport et le caractère de l’Explorer ST le rendent drôlement amusant à conduire, un attribut dont bien peu de concurrents dans le segment peuvent se vanter. La tenue de route est saine, malgré le poids du véhicule, mais l’on dénote un roulement ferme en circulation urbaine. Les roues de 21 pouces avec ses pneus P275/45R21 à flancs minces n’aident probablement pas la cause non plus.

L’équipement de série du Ford Explorer 2025 comprend une capacité de six passagers avec des sièges capitaine de deuxième rangée, une clé intelligente, un sonar de recul, un siège du conducteur à 10 réglages électriques et un siège du passager avant à quatre réglages électriques, des sièges avant chauffants, un climatiseur automatique à trois zones, un affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un système multimédia SYNC 4 avec écran tactile de 13,2 pouces, une intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la radio satellite SiriusXM avec 360L (abonnement requis), une borne WiFi intégrée avec connectivité 5G (abonnement de donnée requis) et un ensemble de remorquage avec une capacité maximale de 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres. La suite de sécurité active Ford Co-Pilot360 figure aussi de série, alors qu’une banquette dans la rangée médiane est livrable, permettant une capacité de sept passagers.

L’Explorer ST ajoute des essuie-glaces à capteur de pluie, des longerons de toit, des rétroviseurs repliables à commande électrique avec éclairage au sol, une recharge de téléphones par induction, des sièges avant ventilés et avec fonction de massage, des sièges capitaine de deuxième rangée, des sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique, un démarreur à distance, un système de caméras à 360 degrés, un sonar de stationnement avant et arrière, un toit ouvrant à deux panneaux, un volant chauffant et une chaîne ambiophonique B&O à 14 haut-parleurs. Une banquette de deuxième rangée est également disponible, tout comme le toit peint en noir, bien que ce dernier soit assez coûteux à 6 300 $.

L’habitacle de l’Explorer est vaste, et si la troisième rangée n’est pas des plus confortables sur de longues randonnées, son accès n’est pas trop difficile. Les coussins de sièges avant sont un peu courts, ce qui peut devenir fatigant sur les trajets plus longs, alors qu’une portion de nos jambes est moins bien soutenue. Tout dépend de notre gabarit.

Le Ford Explorer 2025, avec les déclinaisons Active, ST-Line, Platinum et ST, se détaille entre 52 730 $ et 79 280 $, frais de transport et de préparation inclus. L’Explorer ST est disponible entre 71 330 $ et 77 630 $. Des tarifs concurrentiels dans le segment. Par rapport au Durango R/T, la version ST propose un habitacle légèrement plus logeable, plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Écolo, le Ford Explorer ST? Pas vraiment, mais il fait mieux que ses rivaux directs.