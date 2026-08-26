Hyundai ajoutera de nouvelles voitures de performance entre les modèles N et N-Line à partir de 2030

Ces modèles seront plus abordables que les véritables voitures N, mais partageront certains de leurs groupes motopropulseurs.

Hyundai précise que ces modèles feront partie d’une gamme de « performance grand public ».

Le premier de ces modèles arrivera en 2030.

Hyundai travaille sur une nouvelle famille de modèles de performance destinée à s’intercaler entre les gammes existantes N-Line et N à compter de 2030.

À l’instar d’Audi, BMW et Mercedes-Benz, Hyundai cherche à multiplier les variantes sportives et les véhicules de performance au sein de sa gamme.

Le constructeur sud-coréen propose déjà deux niveaux de performance avec les modèles N et N-Line.

Disponible en Amérique du Nord sur l’Elantra, l’Ioniq 5 et l’Ioniq 6, le traitement N apporte de véritables références en matière de performance, avec des moteurs thermiques ou électriques nettement plus puissants, des suspensions à calibrage sportif et l’ensemble des équipements associés.

Beaucoup plus répandue sur la quasi-totalité de la gamme Hyundai, la finition N-Line est bien moins axée sur la performance, consistant principalement en des éléments esthétiques qui confèrent à ces véhicules une allure plus dynamique que les versions standard dont ils sont dérivés.

Dans certains cas, comme pour l’Elantra et le Kona, les modèles N-Line bénéficient également de performances supérieures à celles des versions de base grâce à une suspension plus ferme et à un moteur turbocompressé, mais ils restent bien loin du niveau de véritables sportives N.

Hyundai estime qu’il existe suffisamment d’espace entre ces deux familles pour soutenir une gamme entièrement nouvelle, qu’elle décrit comme des véhicules de « performance grand public ».

Cela laisse entendre que ces futurs modèles seront plus sportifs que les versions N-Line tout en demeurant plus abordables que les déclinaisons N pures.

Pour asseoir la crédibilité de ces futurs produits en matière de performance, il a été confirmé qu’ils partageront des composants de groupe motopropulseur avec les modèles N.

Des véhicules à essence tout comme des véhicules électriques feront probablement partie de cette nouvelle famille, bien que cela n’ait pas encore été officialisé.

Le nom de cette nouvelle gamme n’a pas non plus été dévoilé, mais on s’attend à ce qu’il intègre l’appellation « N » d’une manière ou d’une autre.

Nous savons que la nouvelle Elantra 2027 aura droit à une version N, et probablement à une version N-Line, mais rien n’a été précisé quant à un éventuel troisième modèle de performance.

De plus amples détails concernant ces futurs produits sont attendus au cours des prochaines années.

Sources : Motor1.com