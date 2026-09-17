Est-ce que Mazda prépare le retour de la Mazdaspeed3 ?

Mazda a toujours été reconnue pour le caractère plus sportif de ces modèles. Cependant, elle n’a pas souvent offert des versions vraiment axées sur la performance. Après la sous-compacte 323 GT-X, homologuée pour le championnat du monde des rallyes, il aura fallu attendre des décennies avant de voir apparaître la Mazdaspeed3. Malheureusement, la carrière de cette dernière a été courte. Cependant, voilà qu’une rumeur en provenance du Japon ravive l’espoir des amateurs.

La Mazdaspeed3 a été produite de 2007 à 2013, avec un 4-cylindres turbo de 2,3 litres développant 263 chevaux

Un rapport du site japonais MotorFan évoque le retour d’une version performante de la Mazda3

Le concept Mazda Spirit Racing 3, présenté en 2024, servirait de base à ce projet

Une base solide déjà en place

Ceux qui se souviennent de la Mazdaspeed3 ont certes en mémoire son comportement particulier. En raison de sa configuration à traction, l’effet de couple était plutôt spectaculaire lors d’accélérations franches, ce qui n’est pas le plus souhaitable.

Le concept Spirit Racing 3, dévoilé au Salon de Tokyo, pourrait bien changer la donne. Ce dernier proposait déjà 200 chevaux sans recourir à la suralimentation, en misant plutôt sur des retouches mécaniques et logicielles.

Selon les informateurs de MotorFan, c’est le 4-cylindres turbo de 2,5 litres, déjà offert avec la Mazda3 actuelle, qui servirait de base. Avec de l’essence super, cette mécanique produit jusqu’à 255 chevaux et 317 livres-pieds de couple, ce qui laisse présager une puissance avoisinant les 300 chevaux une fois quelques ajustements effectués, un chiffre qui placerait le modèle directement dans la mire de la Toyota GR Corolla.

Un clin d’œil à la 323 GTX ?

Le modèle qui serait dans les plans proposerait le rouage intégral, un choix qui rappellerait la 323 GTX plutôt que la Mazdaspeed3. Ce serait aussi une façon de corriger l’un des principaux reproches adressés à l’ancien modèle. La GR Corolla propose aussi la motricité aux quatre roues.

Toujours selon la rumeur, cette nouvelle venue pourrait arriver dès la première moitié de 2027. Considérant le succès commercial de la MX-5 Spirit Racing, une version pour la piste qui s’est écoulée en un rien de temps sur le marché japonais, on comprend que Mazda voit là une occasion en or.

Pour une marque qui a bâti son image sur le plaisir de conduire, voilà une variante qui aurait beaucoup de sens.

On ne peut que souhaiter qu’elle soit proposée chez nous si elle voit le jour.