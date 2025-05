Mazda3 GT AWD 2025: 7,9 L/100 pour le roadtrip de Montréal à New York

Existe-t-il une meilleure manière de tester une voiture que de la mettre à l’essai lors d’un roadtrip? C’est exactement ce que nous avons fait avec la Mazda3 GT AWD 2025.

La Mazda3 2025 est une voiture compacte disponible en configuration à hayon et berline.

Le moteur à quatre cylindres de 2,5 L est offert en version atmosphérique ou turbocompressée.

La Mazda3 2025 affiche un prix d’entrée de 24 900 $.

Ce printemps, à l’occasion du Salon de l’auto de New York, EcoloAuto a emprunté la route au volant de la Mazda3 GT AWD 2025 pour un trajet totalisant 1366 kilomètres. Voici le compte rendu de notre roadtrip constitué d’un aller-retour à New York.

La Mazda3 2025 est une bonne routière

Après autant de kilomètres parcourus derrière le volant de la Mazda3 GT AWD 2025, force est de constater que cette voiture compacte est une bonne routière. Souvent jugées à tort comme des véhicules bon marché, les voitures compactes ne sont plus, de manière générale, que des produits d’entrée de gamme. La Mazda3 est définitivement confortable et le soutien des sièges à l’avant est remarquable, ce qui est une qualité indéniable lors d’un roadtrip.

Sur l’autoroute 87 séparant Montréal et New York, nous avons su apprécier le rendement mécanique de la Mazda3 GT AWD 2025. Son capot renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. À condition d’utiliser du carburant dont le niveau d’octane s’élève à 93, la puissance et le couple se chiffrent à 250 chevaux et à 320 lb-pi. Bien que Mazda ne présente pas sa voiture compacte comme une sportive, ces données n’ont rien à envier à d’autres voitures aux prétentions sportives. Ce moteur est puissant et le couple est généreux. On a bien aimé les accélérations suffisamment vives. Au terme de notre périple comportant surtout de l’autoroute, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 7,9 L/100 kilomètres. En conduite combinée, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 8,8 L/100 kilomètres. Si vous trouvez que c’est beaucoup, c’est parce que vous ne la comparez pas avec les bonnes voitures. Avec 250 chevaux, la Mazda à moteur turbocompressé n’a rien à voir avec une Nissan Sentra ou encore une Volkswagen Jetta.

Sachez qu’une version atmosphérique de ce moteur est proposée de série sur les versions d’entrée de gamme de la Mazda3. Le bloc de 2,5 L développe alors 191 chevaux et 186 lb-pi. Dans cette formule et sans les quatre roues motrices, la consommation en conduite combinée passe à 7,5 L/100 kilomètres.

La transmission manuelle est encore offerte

Bien que le modèle mis à l’essai était doté d’une transmission automatique à six rapports, on ne peut passer sous silence le fait que Mazda propose encore une seule version de sa voiture compacte avec une boîte manuelle. En effet, parmi la vaste étendue de versions, seule la Mazda3 GT à hayon peut être livrée avec la transmission manuelle. Nous estimons qu’il est minuit moins une pour vous procurer une telle voiture. Il ne serait pas étonnant que la transmission manuelle finisse par disparaître complètement du catalogue et que la MX-5 devienne le seul véhicule chez Mazda à pouvoir être équipé de la boîte manuelle.

Il est à noter que toutes les autres versions de la Mazda3 reçoivent une transmission automatique à six rapports. Celle-ci commence à se faire vieillissante et elle est parfois lente à réagir lors des reprises. En revanche, nous la préférons cent fois à une transmission à variation continue que l’on retrouve ailleurs dans les segments de véhicules d’entrée de gamme.

Berline ou hayon

Alors que la Mazda6 a quitté le marché automobile à la fin de l’année-modèle 2021, la Mazda3 est devenue la seule berline offerte par la marque japonaise. Il faut savoir que Mazda continue d’offrir sa voiture compacte en configuration à hayon ou berline. Rendu là, c’est un choix très personnel. En ce qui nous concerne, nous avons une préférence pour la version à hayon dont le degré de polyvalence est certainement plus élevé. Son hayon est très pratique pour transporter des objets de grande dimension. L’ouverture du coffre de la berline est plus contraignante.

Une excellente valeur entre les mains

Ces dernières années, les voitures compactes n’ont pas été épargnées par l’inflation. S’il était possible de mettre la main sur une voiture compacte pour moins de 20 000 $ il y a deçà à peine quelques années, il relève pratiquement de l’exploit dorénavant de s’en sortir avec une facture inférieure à 30 000 $. Ainsi, nous estimons que la Mazda3 continue de représenter une valeur intéressante pour les consommateurs québécois en quête d’une voiture compacte qui est plaisante à conduire, fiable et de qualité. Bien que nous apprécions la version GT pour sa transmission manuelle, nous sommes persuadés que les déclinaisons d’entrée de gamme, reconnues par les appellations GX et GS, représentent de meilleures valeurs pour les acheteurs. À titre indicatif, une Mazda3 GS berline 2025 sans option coûte 35 014 $, tous frais et taxes incluses. Lorsqu’elle est financée sur une période de 60 mois, elle coûte 653 $ par mois, tous frais et taxes incluses, à un taux de 4,45 % en vigueur au moment d’écrire ces lignes.

Bien que les versions à moteur turbocompressé et à quatre roues motrices soient attirantes, leur facture salée rend leur acquisition moins intéressante.

En bref

À la fin de notre roadtrip au volant de la Mazda3 GT AWD 2025, nous retenons que cette berline compacte se démarque largement dans le segment des voitures compactes. On apprécie son comportement routier, sa qualité de fabrication et le confort des sièges à l’avant.