Le Slate Truck et le Ram 1500 SRT TRX sont tous deux en lice pour le prix de la camionnette nord-américaine de l’année 2027

Le NACTOY a annoncé sa liste des 25 meilleurs véhicules de 2027, parmi lesquels ses lauréats seront choisis en janvier.

La liste révèle certaines incohérences, comme le camion électrique dépouillé de Slate qui rivalise avec le Ram SRT TRX de 777 chevaux.

De plus, bon nombre des modèles répertoriés n’ont pas encore atteint le stade de la production à grande échelle.

Chaque année, le jury du North American Car of the Year dévoile une liste des « 25 meilleurs » nouveaux véhicules, à partir de laquelle seront sélectionnés ses finalistes et ses gagnants pour la voiture, la camionnette et le véhicule utilitaire de l’année.

Bien que le fait de choisir des vainqueurs potentiels pour l’année suivante aussi tôt et de les classer dans seulement trois catégories soulève inévitablement des questions, c’est particulièrement vrai cette année.

En effet, l’édition 2027 de la liste des « 25 meilleurs » du North American Car of the Year comprend 8 véhicules qui n’ont pas encore été conduits dans leur version de série par les jurés.

Cela signifie que cette liste doit plutôt être interprétée comme une sélection des véhicules sur lesquels reposent les plus grands espoirs, plutôt que comme une évaluation objective de leur compétitivité.

Dans le détail, les cinq véhicules inscrits dans la catégorie « Voiture nord-américaine de l’année » (Audi A6, Hyundai Ioniq 6 N, Kia K4 à hayon, Lexus ES et Mercedes-Benz CLA 220 Hybride) ont tous été conduits au moins une fois par des journalistes américains, mexicains et canadiens. À l’exception de l’Ioniq 6 N et de la Mercedes-Benz CLA hybride, ils sont également tous disponibles actuellement chez les concessionnaires.

Les choses deviennent plus intéressantes dans le segment des utilitaires, où cinq des seize modèles inscrits (Audi Q9, BMW iX3, Chevrolet Bolt, Genesis GV60 Magma, Jeep Cherokee, Jeep Grand Wagoneer REEV, Jeep Recon, Kia EV3, Kia Seltos, Kia Telluride, Mazda CX-5, Nissan Rogue e-Power, Rivian R2, Toyota Highlander EV, Volkswagen Atlas, Volvo EX60) n’ont pas encore été testés dans leur configuration définitive pour le marché nord-américain, ce qui signifie qu’ils figurent sur la liste uniquement dans l’espoir qu’ils s’avéreront compétitifs.

Il s’agit de l’Audi Q9, du Jeep Grand Wagoneer REEV, du Nissan Rogue e-Power, du Toyota Highlander électrique et du Volkswagen Atlas.

Dans le cas de l’Audi, ce nouveau VUS grand format porte-étendard vient d’être dévoilé cet été, et les livraisons ne devraient débuter qu’au cours du dernier trimestre de 2026. De même, le Volkswagen Atlas 2027 devrait arriver prochainement, et bien qu’il ait été dévoilé il y a un certain temps déjà, les journalistes n’ont pas encore pu prendre le volant d’un modèle de série.

Le Nissan Rogue e-Power devrait être essayé pour la première fois le mois prochain, ce qui signifie que les jurés l’auront testé avant de voter pour les finalistes — ce qui pourrait ne pas être le cas pour le Jeep Grand Wagoneer REEV et le Toyota Highlander électrique.

En effet, ces deux grands VUS électrifiés ont été retardés en raison de contraintes de production et de marché, ce qui signifie que l’on ignore quand ils seront disponibles en Amérique du Nord.

Enfin, la catégorie des camionnettes comporte également son lot de choix discutables, le Ram 1500 SRT TRX étant le seul des quatre modèles listés à avoir été essayé à ce jour.

En effet, les autres prétendants comprennent les nouveaux Chevrolet Silverado et GMC Sierra — dont les chiffres de puissance et de couple ont été révélés ce matin — ainsi que le Slate Truck.

Concernant ce dernier, des journalistes ont pu monter à bord ou conduire des exemplaires de préproduction, mais les modèles qui seront livrés aux clients pourraient différer légèrement.

La présence de la camionnette Slate sur cette liste soulève également une autre question : il est difficile de concevoir comment une camionnette électrique sous-compacte conçue pour être vendue au prix le plus bas possible (elle est équipée de vitres à manivelle et ne dispose d’aucun système d’infodivertissement) peut rivaliser équitablement avec le Ram 1500 SRT TRX, un pick-up pleine grandeur de haute performance à moteur V8 suralimenté de 777 chevaux, doté de tous les gadgets et de tout le luxe que son constructeur peut y intégrer.

La plupart des véhicules de la liste devraient être testés avant le vote final en janvier prochain, mais il est important de garder à l’esprit que la liste des « 25 meilleurs » repose parfois davantage sur les fiches techniques et les attentes que sur l’expérience de conduite réelle.

Source : Carscoops