Durabilité : Toyota et Lexus dans une classe à part

Une nouvelle étude vient confirmer ce que bien des propriétaires savaient déjà intuitivement : aucun autre véhicule n’est plus durable qu’un produit Toyota. La firme iSeeCars a analysé les données de près de 400 millions de véhicules et le constat est sans appel : Toyota et sa division de luxe, Lexus, dominent largement le classement sur la durabilité des modèles.

Un véhicule Toyota a 19,7 % de chances d’atteindre 400 000 km (250 000 milles), soit près de quatre fois la moyenne de l’industrie

Lexus se classe deuxième toutes catégories confondues, loin devant les autres marques de luxe

Seulement cinq marques sur les 33 étudiées font mieux que la moyenne du secteur

Le portrait chiffré

Marque Probabilité d’atteindre 400 000 km (250 000 milles) Toyota 19,7 % Lexus 14,4 % Honda 13,3 % Acura 9,5 % GMC 5,8 % Moyenne de l’industrie 5,4 %

Le fossé entre Toyota et le reste du peloton donne le vertige. La marque affiche une probabilité 3,7 fois supérieure à la moyenne générale. Elle devance même largement Lexus, sa propre filiale de luxe, par plus de cinq points de pourcentage.

Honda suit d’assez près, alors qu’Acura complète un quatuor entièrement japonais en tête du classement.

Du côté du segment de luxe, l’écart est encore plus frappant. Avec une moyenne de seulement 3,4 % pour l’ensemble des marques haut de gamme, Lexus se distingue avec un score 4,2 fois supérieur à cette moyenne. Le prochain constructeur de luxe sur la liste, Acura, n’atteint que 9,5 %, ce qui illustre à quel point Lexus évolue dans une catégorie à part.

Un enjeu environnemental

On associe souvent l’écologie automobile aux nouvelles technologies, à l’électrification ou aux motorisations qui favorisent l’économie de carburant. Or, la durabilité mérite sa place dans cette conversation. Un véhicule qui roule 400 000 km plutôt que 240 000 km, c’est un modèle qui repousse le moment où il faudra en fabriquer un nouveau, avec tout ce que cela implique en matière d’extraction de ressources et d’émissions liées à la production.

Garder un véhicule plus longtemps demeure l’un des gestes les plus concrets qu’un consommateur puisse poser, bien avant même de penser à changer de modèle. Sur ce plan, il est difficile de faire mieux que les modèles de Toyota et de Lexus, qu’ils soient hybrides ou non.

Cette étude vient renforcer une réputation qui n’est plus à faire.

Aux autres constructeurs de démontrer ce qu’ils peuvent faire.