VW souligne les 50 ans de la GTI avec ID.3 GTI électrique, la plus puissante à avoir porté ce nom

La compacte électrique haute performance de Volkswagen combine une propulsion, une batterie de 79 kWh et un châssis propre à la GTI.

L’ID.3 GTI développe 322 ch et 402 lb-pi grâce à un moteur électrique monté à l’arrière.

Volkswagen annonce jusqu’à 601 km d’autonomie selon le cycle WLTP avec la batterie de 79 kWh utilisables.

Les préventes commenceront au début de 2027 — inutile de poser la question pour l’Amérique du Nord.

Volkswagen fait entrer sa légendaire appellation de performance GTI dans l’ère des véhicules électriques à batterie avec l’ID.3 GTI de production, une compacte à hayon et à propulsion qui se déplacera comme aucune autre du même genre.

Le modèle arrive au cœur de l’année marquant le 50e anniversaire de la GTI et devient la GTI de série la plus puissante jamais construite par Volkswagen. Son moteur électrique monté à l’arrière développe 322 ch (240 kW ou 326 PS) et un couple de 402 lb-pi (545 Nm), ce qui lui permettrait de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,6 secondes. Sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 200 km/h.

L’énergie provient d’une batterie lithium-ion de 79 kWh. Volkswagen annonce une autonomie pouvant atteindre 601 km, vraisemblablement selon le cycle WLTP, ou environ 529 km selon l’EPA. La recharge rapide en courant continu atteint une puissance maximale de 183 kW, tandis que le passage de 10 à 80 % demanderait environ 29 minutes.

Volkswagen a également équipé l’ID.3 GTI des éléments nécessaires pour en faire une véritable GTI, au-delà de sa seule puissance. La suspension sport adaptative DCC et la direction progressive sont offertes de série, tout comme le système de départ canon. Un mode de conduite GTI exclusif ajuste les réglages du groupe motopropulseur, de la direction et de la suspension.

L’extérieur reprend plusieurs références aux précédents modèles GTI. Une bande rouge traverse la calandre avant et relie les phares, rappelant le traitement de calandre introduit sur la Golf GTI originale en 1976. La voiture reçoit également une calandre inférieure noire à motif en nid-d’abeilles, des accents rouges sur les pare-chocs ainsi que des roues en alliage Wörthersee de 20 pouces de série.

Cinq couleurs extérieures sont prévues : rouge Tornado, gris Moonstone, argent Scale métallisé, noir Grenadilla métallisé et blanc Glacier métallisé. Le rouge Tornado sera familier à la plupart des amateurs, puisqu’il constitue un autre lien avec les générations précédentes de la GTI.

À l’intérieur, Volkswagen utilise des surpiqûres rouges et une interprétation moderne du traditionnel tissu écossais de la GTI. Le volant sport comporte un repère rouge à la position de 12 heures ainsi qu’un bouton illuminé distinctif permettant d’activer le mode GTI. Un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces complète le grand bloc d’instrumentation numérique.

L’équipement offert devrait comprendre un toit panoramique, un affichage tête haute à réalité augmentée, une chaîne audio Harman Kardon ainsi que des sièges haut de gamme dotés de fonctions de massage et de mémoire. La fonction d’alimentation bidirectionnelle permettra de recharger des appareils électriques externes, notamment les batteries de vélos électriques et d’autres accessoires du même genre.

Volkswagen affirme que les préventes commenceront au début de 2027 dans plusieurs marchés mondiaux sauf l’Amérique du Nord.