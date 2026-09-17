General Motors dévoile la puissance et le couple de ses nouveaux moteurs V8 pour camionnettes

Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 introduiront deux nouveaux moteurs V8.

La version de 5,7 L développera 402 chevaux et 428 lb-pi de couple, tandis que la version de 6,6 L produira 481 chevaux et 501 lb-pi.

Cela fera des camionnettes GM équipées du V8 de 6,6 L les modèles atmosphériques les plus puissants de leur segment.

Lorsque General Motors a dévoilé ses nouveaux Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 plus tôt cet été, le constructeur n’avait pas fourni beaucoup de détails sur les nouveaux moteurs V8 qui les propulseront.

En effet, nous savions que ces camionnettes introduiraient une nouvelle génération de moteurs V8 « small-block » afin de remplacer les blocs actuels de 5,3 L et de 6,2 L, dont la réputation a été entachée au cours des dernières années.

Le constructeur automobile a désormais publié les chiffres de puissance et de couple pour ces deux nouvelles motorisations à huit cylindres.

Pour commencer, le nouveau moteur de 5,7 L, qui remplacera le 5,3 L à titre de V8 d’entrée de gamme pour le Silverado et le Sierra, développera 402 chevaux et 428 lb-pi de couple.

Cela représente une hausse de 47 ch et de 45 lb-pi par rapport à l’ancien moteur. Surtout, cela rend les camionnettes GM équipées du 5,7 L plus puissantes et plus généreuses en couple que le Ford F-150 5,0 L (+2 ch / +18 lb-pi) ainsi que le Ram 1500 à moteur V8 Hemi de 5,7 L (+7 ch / +18 lb-pi).

L’autre moteur, le V8 de 6,6 L — qui remplacera le bloc de 6,2 L en tant que motorisation de pointe pour les camionnettes demi-tonne de GM —, produira une puissance de 481 chevaux et un couple de 501 lb-pi, soit un gain de 61 chevaux et de 41 lb-pi par rapport à son prédécesseur.

De plus, ces chiffres font du nouveau V8 de 6,6 L le moteur atmosphérique le plus puissant sur le marché des camionnettes légères.

En comparaison, le V8 de 5,0 L du Ford F-150 est son unique moteur atmosphérique au catalogue, tous les autres étant des V6 turbocompressés ou un V8 suralimenté par compresseur (présent dans le Raptor R).

De son côté, Ram a récemment lancé un V8 atmosphérique de 6,4 L en option pour sa gamme sportive RumbleBee 1500, mais ce moteur arrive tout juste derrière le nouveau 6,6 L de GM avec une puissance de 470 chevaux et 455 lb-pi de couple.

Pour le moment, General Motors ne propose pas de version suralimentée par compresseur d’origine pour ses nouveaux moteurs afin de rivaliser avec le Ford Raptor R ou le Ram 1500 SRT TRX, mais une telle configuration pourrait voir le jour ultérieurement.

La capacité de remorquage maximale des Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 sera atteinte avec le plus petit des deux V8, combiné à la cabine double et à la propulsion arrière — une configuration qui ne peut pas être commandée avec le moteur de 6,6 L.

Avec un maximum de 13 700 livres (6 214 kg), le Chevrolet Silverado surpassera la capacité de remorquage du Ford F-150, tandis que le GMC Sierra égalera son rival de Dearborn avec une capacité maximale de 13 500 livres (6 123 kg).

Malgré leurs cylindrées plus importantes et leurs performances accrues, le constructeur affirme que les moteurs V8 de 5,7 L et de 6,6 L seront plus écoénergétiques que leurs prédécesseurs, bien que cela reste à confirmer par des essais indépendants.

Outre cette paire de nouveaux V8, les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 seront également propulsés par une version révisée du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,7 L, qui développera 350 chevaux (+40) et 455 lb-pi de couple (+25 lb-pi). Ce moteur sera le choix à privilégier pour profiter de la charge utile maximale de 2 340 livres (1 061 kg). Une nouvelle boîte automatique à 10 rapports remplacera la transmission à 8 rapports précédemment associée à ce moteur, améliorant les performances de remorquage ainsi que la fluidité des passages de vitesse.

Par ailleurs, le moteur six cylindres en ligne turbodiesel Duramax de 3,0 L demeurera livrable. Bien qu’il ait lui aussi bénéficié de quelques améliorations, celles-ci visaient davantage la fiabilité et la réduction des émissions, ce qui explique pourquoi la puissance reste inchangée à 305 chevaux et 495 lb-pi de couple, malgré de nouveaux pistons, de nouveaux injecteurs, une géométrie de turbo révisée et un nouveau capteur de NOx.

Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 devraient faire leur entrée dans les concessions canadiennes et américaines d’ici la fin de l’année 2026.

Source : Road & Track