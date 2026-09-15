Ford F-150 2027 : tout pour rester au sommet

La génération actuelle du Ford F-150 a été lancée pour l’année modèle 2021. Pour 2024, la compagnie proposait une série d’améliorations pour son modèle vedette. Pour 2027, elle récidive avec d’autres changements, tous visant le même objectif : permettre au produit de demeurer le roi de son segment.

Un nouvel ensemble nommé Carhartt sera livrable en 2027

La version de base profite d’un nouveau moteur V6 EcoBoost de 3,0 litres

Il sera désormais possible de remorquer en utilisant le système BlueCruise

Fait intéressant, une partie des modifications apportées est le résultat de la rétroaction des consommateurs, preuve que Ford est à l’écoute de celle-ci lorsqu’il s’agit de son modèle le plus important. Les rivaux, General Motors et Ram, font de même, soit dit en passant.

Quant aux changements apportés, ils sont de diverses natures, mais, en gros, ils concernent le design de plusieurs versions, un changement sous le capot, les capacités accrues du système de conduite semi-autonome BlueCruise, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle variante.

Allons-y point par point

Le design

L’une des choses réclamées par les amateurs, c’était un F-150 à l’allure plus affirmée, plus définie. La réponse de Ford a été la révision du design de la grille de quatre variantes : XLT, Lariat, Platinum et King Ranch. Les doubles barres qui relient les phares sont toujours présentes, mais on observe des interprétations distinctes au sein de la famille. Idem pour les jantes, qui se présentent sous un nouveau jour avec chacune des quatre déclinaisons.

Bien franchement, c’est un exercice de style qui va passer pratiquement inaperçu, sauf aux yeux des amateurs et des passionnés. Un exercice nécessaire pour ne pas se faire accuser de laxisme par ces derniers… et pour demeurer aussi actuel que possible.

La concurrence est forte. Très forte.

Un nouveau moteur de base

Le V6 EcoBoost de 2,7 litres fait partie de la famille du F-150 depuis 2015. Lors du rafraîchissement de 2024, Ford a envoyé à la retraite son V6 de 3,3 litres pour faire du bloc de 2,7 litres la proposition de base du modèle.

Pour 2027, un autre coup de théâtre : le 2,7 litres laisse sa place à un 3,0 litres. En fait, le nouveau moteur V6 EcoBoost de 3,0 litres est dérivé du moteur de 2,7 litres. Une révision de la course et de l’alésage, pour résumer simplement.

Étonnamment, la puissance reste la même à 325 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Ce qui est différent, c’est la livraison de ce couple. Précisément, le moment où le couple maximal est atteint survient plus tôt dans le régime moteur. Ford mentionne qu’il est disponible 10 à 11 % plus rapidement. La capacité de remorquage demeure la même, mais l’effort maximal de la mécanique survient à un régime plus bas, ce qui donne l’impression que le bloc moteur travaille moins fort.

Pour le reste de la gamme, on retrouve les mêmes acteurs, soit les V6 EcoBoost et PowerBoost (hybride) de 3,5 litres, ainsi que le V8 de 5,0 litres.

BlueCruise

L’autre grande nouvelle, c’est qu’il sera désormais possible d’effectuer des opérations de remorquage tout en utilisant la fonction de conduite semi-autonome BlueCruise.

C’est le cas chez General Motors avec le système Super Cruise depuis quelques années déjà. Ford a du retard de ce côté, mais on sent qu’elle souhaite le rattraper.

Fait intéressant, la compagnie a intégré plusieurs dispositifs de sécurité à sa technologie, comme un système de détection du louvoiement de la remorque, qui force le ralentissement du véhicule jusqu’à une vitesse éliminant ledit louvoiement. Si ce dernier est trop sévère, le conducteur est simplement invité à reprendre le contrôle.

Le message de Ford est clair : oui au remorquage avec le système de conduite semi-autonome, mais à condition que ce soit 100 % sécuritaire.

Nous allons vous revenir très bientôt avec plus de détails sur cette nouvelle fonction qui peut être mariée au dispositif BlueCruise.

Ford F-150 Carhartt

Enfin, Ford lance un nouvel ensemble pour son F-150, soit Carhartt. On a déjà vu ce dernier apparaître avec le F-250, et voilà qu’il migre vers la série 150. Si ce nom ne vous est pas familier, sachez qu’il désigne une entreprise plus que centenaire qui a bâti sa réputation dans le domaine industriel en fournissant notamment des uniformes de travail adaptés et robustes à un nombre impressionnant de travailleurs.

Vous l’aurez deviné : les employés de Ford des années 1920 portaient des vêtements signés Carhartt.

Et que vous réserve cet ensemble, offert sur la variante XLT 4×4 à cabine d’équipe. Une foule d’éléments qui vont rendre le modèle unique, dont des roues de 20 pouces au design singulier, un capot Tremor, une grille distincte, un échappement double, des marchepieds Tremor, ainsi qu’un enduit pulvérisé dans la caisse. Le nom Carhartt sera présent partout, y compris sur les flancs avant (accompagné du logo Carhartt), sur les bas de caisse, ainsi qu’à l’intérieur sur les appuie-tête et les tapis protecteurs, entre autres. L’habitacle profite aussi de matériaux différents et ultra-résistants, un clin d’œil au passé de Carhartt.

Sept coloris sont au menu pour cette variante. Elle pourra recevoir toutes les mécaniques de la gamme, à l’exception du nouveau moteur de base, le 3,0 litres.

Prix de l’ensemble : 5995 $ CA. La facture totale, avant les frais de transport et de préparation, s’élève à 82 285 $ au pays.

Le mot de la fin

Voilà, en substance, ce que Ford réserve à sa famille F-150 pour l’année 2027. Ce n’est rien de majeur, mais c’est assez pour garder le modèle au goût du jour et diversifier l’offre pour la clientèle actuelle et celle que la compagnie convoite.

Notez que, côté américain, des variantes simplifiées des modèles Tremor et Raptor ont été dévoilées. Elles ne seront pas offertes au Canada. Nous allons couvrir ce sujet dans une actualité qui sera publiée plus tard cette semaine.

Du reste, nous sommes curieux de mettre à l’essai la nouvelle motorisation, ce que nous aurons assurément l’occasion de faire au cours de la prochaine année.