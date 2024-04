Premier essai routier Toyota Tacoma i-Force Max 2024 : Votre nouvelle camionnette intermédiaire préférée à partir de 63 390 $.

2024 Toyota Tacoma points forts :

– La puissance du i-Force Max !

– Un style brillant, qui conserve l’ADN du camion intact.

– Les versions TRD Pro et Trailhunter les dominent toutes.

2024 Toyota Tacoma points faibles :

– La boîte de 6 pieds n’est offerte que sur le Trailhunter.

– Le prix est celui d’un véhicule haut de gamme, c’est-à-dire qu’il n’est pas fait pour un pauvre type comme moi.

Le vieux Taco est enfin fini ! Bon, on en verra encore sur les routes pendant les 40 à 50 prochaines années, mais vous ne pourrez plus en acheter un nouveau ! Bienvenue dans une nouvelle ère pour le Toyota Tacoma, la 4e génération de son nom, qui remplace la 3e génération qui a duré la majeure partie d’une décennie. Le nouveau camion apporte une nouvelle allégresse avec l’introduction de la version Trailhunter, conçue spécifiquement pour ceux qui osent tout et n’ont peur de rien.

La légende du Tacoma dépasse les frontières du pick-up de taille moyenne. Dans une certaine mesure, ce camion est le véhicule phare de Toyota, plus que le Tundra ou n’importe quel VUS. C’est l’un de ces véhicules qu’un constructeur ne peut pas « rater » et la bonne nouvelle pour le géant japonais, c’est qu’il a fait ce qu’il fallait pour le Taco.

Trailhunter

La quatrième génération de Tacoma a connu une évolution réfléchie de son design tout en conservant le charme robuste qui a défini sa silhouette au fil des ans. Quelle que soit la version, le style du nouveau Tacoma est une véritable évolution de l’allure qui nous a séduits depuis le milieu des années 1990.

Le Trailhunter est la nouvelle version la plus élevée de la gamme Taco. Les éléments visuels révélateurs comprennent une prise d’air stratégiquement placée en hauteur, des pneus 33 pouces Goodyear Territory Rugged-Terrain sur des jantes en alliage bronze de 18 pouces, et des éléments extérieurs distinctifs tels que des antibrouillards à DEL à couleur changeante de RIGID Industries et une calandre bronze « TOYOTA » avec une barre lumineuse à DEL intégrée. D’autres éléments incluent une protection sous la carrosserie et une caisse de 6 pieds.

À l’intérieur, le nouveau Taco bénéficie d’un tableau de bord entièrement nouveau qui s’inscrit enfin dans le XXIe siècle. Il offre un grand écran tactile de 14 pouces facile à naviguer, doté du dernier système multimédia Toyota, des sièges avant Softex chauffants et refroidissants, et un volant chauffant. Parmi les autres éléments, on trouve un combiné numérique de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un affichage tête haute. Et tout cela dans le modèle de base Limited. La principale différence intérieure entre les modèles est l’ajout des surprenants sièges avant IsoDynamic Performance dans le TRD Pro. Ces derniers sont conçus pour offrir un contrôle et un confort de conduite tout-terrain inspirés de Baja, et ils fonctionnent parfaitement — nous avons fait sauter le TRD Pro à grande vitesse et n’avons rien ressenti.

Dans l’ensemble, la finition et les matériaux sont à parts égales très Toyota et d’une qualité appréciable. L’ergonomie est très bonne avec une combinaison de boutons physiques et d’une interface conviviale. Les rangements sont bien pensés, y compris le panier à droite du levier de vitesses et l’emplacement devant le passager. Les sièges sont généralement confortables, même si je n’ai passé que peu de temps au volant.

À l’assaut du hors route

Au cœur de ce Tacoma se trouve le moteur hybride i-FORCE MAX, le premier du genre à équiper le camion. Il s’agit du même quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres qui utilise un moteur électrique pris en sandwich entre le moteur et la transmission automatique à 8 rapports que l’on retrouve dans le Land Cruiser et le 4Runner. La puissance est à la fois énorme et, sur papier, efficace, puisqu’elle délivre 326 chevaux et 465 lb-pi de couple. Le couple est remarquable puisqu’il n’est disponible qu’à 1 700 tr/min. En rampant et en traversant divers parcours hors route, le Taco ne s’arrête jamais. Et si l’élan ralentit, le Tacoma a plus d’un tour dans son sac.

Les prouesses hors route sont garanties par des caractéristiques telles que le contrôle de rampe, un différentiel arrière verrouillable et une barre stabilisatrice déconnectable, le tout complété par des suspensions spécialement réglées dans le TRD Pro (amortisseurs FOX QS3 à trois voies de dérivation interne réglables avec réservoirs à distance), tandis que le Trailhunter roule sur un Old Man Emu équipé d’amortisseurs monotubes forgés avec réservoirs à distance.

Nous avons pu mettre les composants FOX à l’épreuve lors d’un saut à 45 mph (72,5 km/h) que le Taco a réussi à franchir sans effort. Les sièges IsoDynamic ont joué un rôle dans le confort des occupants. Le Trailhunter s’est essentiellement moqué de toutes les tentatives visant à le déstabiliser avec des changements d’amplitude et de grosses roches. Pour être honnête, même si c’était sympathique de faire du tout-terrain avec ces camions, c’était aussi ennuyeux (sauf le saut), car la limite n’était pas les Tacos, mais les conducteurs…

L’une des caractéristiques du Trailhunter qui m’a particulièrement enthousiasmé est le snorkel (prise d’air) intégré. Non seulement il souligne sérieusement ses qualités tout-terrain, mais, avec les vitres baissées, on entend des bruits d’admission et de turbocompresseur qui donnent le sourire — imaginez-moi en train d’appuyer sur l’accélérateur sans raison apparente…

Prix et valeur

Le Trailhunter se positionne comme la nouvelle offre haut de gamme de la gamme Tacoma, et il est chargé. Le i-FORCE MAX Limited commence à un prix quasi indécent de 63 390 $, tandis que le TRD Off-Road Premium se vend 64 850 $ (amortisseurs Bilstein et différentiel arrière verrouillé).

Pour passer à la version TRD Pro, il faut débourser 76 990 $, soit une augmentation de 15 600 $ par rapport à la génération précédente. Oui, le nouveau TRD Pro est remarquable, mais bon sang… Et puis il y a le Trailhunter. On dit que son prix reflète son équipement spécialisé et ses capacités, et ce montant s’élève à 82 950 $. L’avantage du TRD Pro et du Trailhunter, c’est qu’il n’est pas nécessaire de les équiper pour l’usage auquel ils sont destinés. Le revers de la médaille est qu’un nouveau Ford Ranger Raptor 2024 commence à 77 945 $ et que le Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 est à 72 000 $.

Conclusion

Le nouveau Toyota Tacoma i-Force Max 2024 est un ajout épique au Taco et se vendra sans aucun doute bien. Comme la plupart des amateurs de camions de taille moyenne, j’ai un penchant pour le Taco. Le ZR2 Bison est très spécial et me ferait hésiter, tandis que le Raptor Jr serait laissé de côté pour des raisons de fiabilité.

En ce qui concerne la fiabilité, Toyota promet que le moteur i-Force conviendra parfaitement aux amateurs de longue date de Toyota et aux nouveaux venus à la recherche d’un compagnon tout-terrain fiable, performant et durable, et qu’il perpétuera l’héritage de qualité et de durabilité du Tacoma pendant de nombreuses années. Je n’en doute pas un instant.