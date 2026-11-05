Est-ce que l’électrification du Range Rover pourrait permettre à Land Rover d’améliorer son bilan en matière de fiabilité ?

Le V8 du Range Rover compte 690 pièces, contre 27 pour le moteur électrique

La majorité des mises à jour du modèle pourra se faire par la voie hertzienne

Consumer Reports a établi une cote de fiabilité de 30 sur 100 pour le Range Rover 2026

Moins de pièces, moins de soucis ?

L’argument des ingénieurs s’appuie sur deux réalités. D’abord, le moteur V8 du modèle compte 690 pièces contre 27 pour le moteur électrique. Selon eux, cette simplicité rendra cette version beaucoup plus fiable. On en est convaincu du côté de Land Rover. Puis, on nous a confié que la nouvelle architecture électronique va faire en sorte que la majorité des mises à jour qui seront rendues nécessaires advenant des pépins pourront être effectuées par voie hertzienne.

Ainsi, on estime que les propriétaires se rendront beaucoup moins souvent à l’atelier pour des réparations ou des mises à jour.

Des chiffres qui font mal

Techniquement et logiquement, l’argument tient la route. Mais pour Land Rover, la pente à remonter est abrupte. Le magazine Consumer Reports, la référence en matière de bilans de fiabilité, accorde au Range Rover 2026 (essence) une note de 30 sur 100 (fiabilité anticipée), la plus faible parmi les VUS de luxe, à égalité avec le Discovery… un autre modèle de la marque. À titre de comparaison, le Mercedes-Benz GLS obtient 33 (pas très reluisant non plus), le Cadillac Escalade 53 et le Lexus TX 65.

Le portrait de la marque n’est guère plus reluisant. Dans le bulletin annuel de la publication, qui combine essais routiers, fiabilité, satisfaction des propriétaires et sécurité, Land Rover se classe au 30e rang sur 31 marques et dernier parmi les marques de luxe. Elle n’apparaît même pas dans le classement de fiabilité proprement dit, faute de données suffisantes.

Et si l’électrification s’annonce prometteuse pour Land Rover, elle n’est pas une garantie. Six des 10 modèles que Consumer Reports juge les moins fiables pour 2026 sont entièrement électriques, dont le Kia EV9 et le Honda Prologue. Un moteur simple ne protège pas contre les problèmes liés à la batterie, à la recharge ou au système logiciel.

Remarquez que Land Rover part tellement loin qu’elle ne peut qu’aller vers le haut. Il faudra aussi se méfier lorsqu’on nous dira que le bilan est à la hausse. Il faudra se demander jusqu’à quel point.

Néanmoins, il y a peut-être de l’espoir pour Range Rover, même si on est loin de la coupe aux lèvres.

La marque devra le prouver avec un produit fiable, tout simplement. Et pour savoir si ce sera le cas, il faudra être patients et se repencher sur la question d’ici quelques mois, voire quelques années.