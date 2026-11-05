Mercedes-Benz développe des vitres « intelligentes » et un pare-brise holographique

Mercedes-Benz développe des technologies mini-LED et micro-LED directement intégrées aux vitres pour communiquer avec les autres usagers de la route.

Un système d’affichage holographique pourrait transformer le pare-brise en une surface interactive pour la navigation, les informations de conduite et le divertissement.

Ces technologies sont encore au stade du développement et aucune date de commercialisation n’a été annoncée.

Mercedes-Benz veut transformer les vitres en écrans intelligents

Le constructeur poursuit ses travaux de recherche et de développement avec plusieurs projets qui pourraient transformer notre façon d’interagir avec les véhicules.

Parmi les technologies actuellement à l’étude, Mercedes-Benz s’intéresse à l’intégration de systèmes d’affichage directement dans les surfaces vitrées. L’objectif est de réduire la dépendance aux écrans traditionnels tout en améliorant la communication entre le véhicule, ses occupants et les autres usagers de la route.

« L’avenir de la mobilité ne repose pas sur des promesses, mais sur la précision et un savoir-faire technique éprouvé. Grâce à des innovations qui apportent des avantages concrets au quotidien de nos clients, nous façonnons la mobilité de demain de manière continue, cohérente et tournée vers l’avenir », explique Ida Wolf, vice-présidente du développement des innovations, des opérations et de la numérisation chez Mercedes-Benz AG.

Des feux et des messages directement intégrés dans les vitres

L’une des avenues explorées par Mercedes-Benz consiste à intégrer des éléments lumineux directement dans les vitres du véhicule. Cette approche permettrait notamment de communiquer différentes informations aux automobilistes qui circulent à proximité.

Le constructeur travaille sur deux technologies distinctes, soit les mini-LED et les micro-LED. Les premières sont principalement destinées aux surfaces vitrées de grande dimension, notamment la lunette arrière. Elles pourraient servir à afficher des feux de freinage, des symboles d’avertissement ou encore des messages concernant certaines conditions routières, la passage d’un piéton, un accident à l’avant, ou simplement avisé le véhicule qui nous suit qu’il est trop près ou qu’il a oublié ses phares de route.

Les micro-LED, pour leur part, se distinguent par leur résolution supérieure. Elles seraient davantage utilisées sur de petites surfaces nécessitant un affichage plus détaillé, notamment pour présenter des animations ou des informations visuelles plus complexes.

L’un des aspects intéressants de cette technologie réside dans sa discrétion. Les éléments lumineux sont directement intégrés à la structure feuilletée du vitrage et demeurent pratiquement invisibles lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils apparaissent uniquement lorsqu’une information doit être communiquée.

Cette solution pourrait éventuellement permettre aux véhicules de transmettre des avertissements plus précis que les systèmes d’éclairage conventionnels. Il reste toutefois à déterminer comment ces nouvelles fonctions pourraient être intégrées aux réglementations concernant l’éclairage et la signalisation automobile.

Un pare-brise holographique qui remplace certains écrans

Mercedes-Benz étudie également une technologie d’affichage holographique qui pourrait transformer certaines sections du pare-brise en surfaces de communication.

Contrairement à un écran traditionnel, ce système repose sur un projecteur installé dans la planche de bord et une pellicule transparente intégrée au vitrage. Cette dernière utilise des éléments optiques holographiques, appelés HOE (Holographic Optical Elements), capables de réfléchir certaines longueurs d’onde lumineuses émises par le projecteur.

Le système concentre la lumière de manière à conserver une image suffisamment visible, même en plein soleil.

Une autre particularité concerne les angles de vision. Comme l’affichage tête-haute du conducteur, les informations affichées du côté passager ne seraient pas visibles depuis le siège du conducteur, et inversement. Cette séparation permettrait notamment au passager de consulter des contenus de divertissement sans que ceux-ci soient directement visibles par la personne au volant.

Le constructeur envisage plusieurs applications, notamment l’affichage des indications de navigation, des informations relatives à la conduite, des points d’intérêt à proximité ou encore des fonctions de vidéoconférence et de divertissement.

Comme pour les éléments lumineux intégrés aux vitres, l’affichage holographique ne serait activé qu’au besoin. Le pare-brise conserverait ainsi son apparence habituelle lorsque le système est inutilisé.

Une nouvelle approche de l’habitacle automobile

Cette approche pourrait contribuer à libérer de l’espace sur la planche de bord et à rendre certaines informations plus accessibles. L’affichage holographique soulève néanmoins des questions concernant la distraction au volant, particulièrement lorsque les contenus sont projetés directement dans le champ de vision des occupants.

Pour le moment, Mercedes-Benz ne précise ni les modèles qui pourraient recevoir ces technologies ni leur éventuelle date d’introduction. Il s’agit avant tout de projets de recherche qui illustrent certaines orientations technologiques du constructeur pour ses prochaines générations de véhicules.