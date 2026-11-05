Mercedes-Benz développe un convertisseur électrique révolutionnaire pour la conception des batteries de 800 V

Le nouveau Power Converter de Mercedes-Benz peut fournir une tension constante pouvant atteindre 800 volts, peu importe l’état des cellules.

Cette technologie pourrait simplifier les systèmes électriques, améliorer leur efficacité et réduire l’encombrement des composants.

Le dispositif développe actuellement jusqu’à 3 kW et pourrait éventuellement intégrer la recharge bidirectionnelle.

Une nouvelle approche de la gestion énergétique

L’électronique de puissance représente un secteur stratégique pour les constructeurs automobiles dans l’évolution de la conception des batteries du futur. Mercedes-Benz explore une nouvelle approche avec son Power Converter, un dispositif qui pourrait transformer la manière dont l’énergie circule entre les cellules d’une batterie et les différents composants du véhicule.

Dans une architecture électrique conventionnelle, la tension disponible dépend notamment du nombre de cellules raccordées en série et de leur état de charge. Le constructeur allemand cherche à s’affranchir de cette contrainte grâce à une série de microconvertisseurs programmables, contrôlés électroniquement.

L’objectif consiste à maintenir une tension de sortie stable pouvant atteindre 800 volts, même lorsque la batterie se décharge ou que ses cellules vieillissent. Cette régulation pourrait permettre aux ingénieurs de concevoir des ensembles de batteries moins contraignants sur le plan de leur architecture électrique.

Une gestion individuelle des cellules

La particularité du système réside dans sa capacité à intervenir directement au niveau des cellules ou de groupes de cellules. Plutôt que de dépendre exclusivement d’une configuration électrique fixe, plusieurs convertisseurs fonctionnent en parallèle pour gérer individuellement les flux d’énergie.

Leur fonctionnement est coordonné par logiciel afin de produire une tension continue stable à la sortie du système. Cette approche modulaire permettrait également d’adapter la puissance disponible aux besoins de différents véhicules.

À terme, Mercedes-Benz pourrait ainsi développer des architectures communes pour plusieurs catégories de véhicules électriques et hybrides rechargeables, tout en réduisant certaines contraintes liées à la conception des batteries.

Plusieurs fonctions regroupées dans un seul dispositif

Un autre avantage potentiel concerne l’intégration de fonctions actuellement assurées par différents composants électroniques.

Le Power Converter pourrait notamment prendre en charge certaines conversions entre courant alternatif (AC) et courant continu (DC), tout en facilitant l’intégration de la recharge bidirectionnelle.

En regroupant plusieurs fonctions, Mercedes-Benz pourrait réduire le nombre de composants nécessaires, leur encombrement et potentiellement les pertes énergétiques. Ces améliorations pourraient contribuer à augmenter l’efficacité globale et l’autonomie des véhicules.

Une technologie encore en développement

Pour le moment, le Power Converter demeure une technologie de recherche. La génération actuelle atteint une puissance maximale de 3 kW et fonctionne avec des applications AC et DC.

Cette puissance reste toutefois très éloignée des besoins d’un système de propulsion automobile complet, qui se mesurent généralement en dizaines ou en centaines de kilowatts.

Le défi sera de démontrer que cette technologie peut être déployée à plus grande échelle tout en conservant ses avantages en matière d’efficacité, de compacité et de gestion thermique. Le potentiel demeure intéressant, dans un contexte où les constructeurs cherchent à améliorer l’efficacité des véhicules électriques.