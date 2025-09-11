Est-ce que la Sylphy chinoise vient de dévoiler la nouvelle Nissan Sentra 2026?

Le ministère chinois de l’Industrie et de l’Innovation technologique lève une fois de plus le voile à l’avance sur un nouveau modèle. Cette fois, c’est la Nissan Sylphy qui laisse entrevoir la prochaine évolution de la Nissan Sentra.

La Nissan Sentra aura droit à une nouvelle évolution pour 2026

Trois motorisations seraient envisagées

La nouvelle Sentra sera largement dérivée de la Sylphy

L’actuelle génération de la Nissan Sentra date de 2020, avec un léger rafraîchissement en 2024. Bien qu’elle demeure compétitive, Nissan juge que sa berline compacte est mûre pour une nouvelle étape. La présentation officielle du modèle approche, mais pour l’instant, c’est la version chinoise Sylphy, sa jumelle, que l’on découvre.

Design plus affirmé

En matière de style, la Sentra 2024 tenait encore son rang, mais Nissan a depuis adopté une nouvelle direction de design, amorcée avec l’Ariya et plus récemment le Murano. La Sentra pousse toutefois l’approche plus loin avec une devanture expressive. Les blocs optiques rappellent ceux de la nouvelle Nissan LEAF.

Pour accentuer la distinction, la Sylphy arbore des éléments de style supplémentaires au pare-chocs, dont ce qui semble être des bandes de DEL additionnelles. Une approche qui rappelle celle des Peugeot en Europe.

De profil, la découpe du capot demeure identique au modèle 2020, confirmant qu’il s’agit d’un rafraîchissement et non d’une nouvelle génération. Les jantes, elles, adoptent de nouveaux dessins et devraient être offertes avec enjoliveurs ou alliages, de 16 à 18 pouces selon les versions.

La ceinture de fenestration évolue et abandonne le toit flottant, une signature typique des produits Nissan récents. À l’arrière, les feux se rejoignent au centre et adoptent une lentille claire légèrement fumée.

Les dimensions changent légèrement, à l’exception de l’empattement. Le maintien de la plateforme actuelle permet de réduire les coûts de transition vers cette « nouvelle génération ». Une stratégie de plus en plus courante chez les constructeurs pour amortir les frais de développement sur de plus longues périodes.

Peut-être de gros changements sous le capot

Aujourd’hui, la Sentra 2025 est équipée d’un 4-cylindres de 2,0 litres développant 149 chevaux et 146 lb-pi de couple. La puissance transite par une boîte CVT ou une boîte manuelle à 6 rapports, offerte sur la version de base et la sportive SR.

Ce moteur pourrait être reconduit, mais d’autres options seraient sur la table. La Sentra 2026 pourrait, par exemple, reprendre la mécanique du Rogue, soit un 3-cylindres turbocompressé de 1,5 litre de 201 chevaux, plus dynamique pour les amateurs de conduite. L’hybridation fait également partie des plans, afin de mieux concurrencer les Hyundai Elantra Hybrid, Honda Civic Hybrid et, surtout, la Toyota Corolla disponible en plusieurs déclinaisons hybrides.

La dernière survivante

Avec l’Altima en fin de parcours à la fin de 2025 et la Versa probablement condamnée elle aussi, la Sentra, aux côtés de la Z, deviendrait la dernière berline de Nissan. Elle reste toutefois populaire au Québec, où l’on observe un regain d’intérêt pour les compactes depuis quelques mois. Ces voitures sont donc plus pertinentes que jamais.

Côté prix, il faudra attendre des précisions, mais une hausse est à prévoir en fonction des améliorations. Elle devrait cependant rester contenue. En 2025, la Sentra se détaille entre 26 505 $ et 33 755 $, ce qui en fait l’une des compactes les plus accessibles au Canada. La nouvelle Nissan Sentra 2026 devrait être dévoilé lors du prochain Salon de l’auto de Los Angeles en novembre.

Où sera-t-elle fabriquée?

Pour l’instant, la Sentra destinée à l’Amérique du Nord est produite au Mexique. Contrairement au Pathfinder et au Frontier, elle échappe donc aux droits de douane au Canada. C’est toutefois l’inverse pour les États-Unis, ce qui alimente les rumeurs d’un transfert partiel de la production chez l’oncle Sam. La production mexicaine pour le marché canadien devrait néanmoins être maintenue.