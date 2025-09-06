Devriez-vous acheter une Nissan Versa S 2025?

La Nissan Versa S 2025 est la voiture neuve la plus abordable sur le marché canadien et elle remplit très bien sa mission, mais ses taux de financement et de location désavantageux diminuent son attrait.

Dernier spécimen

Les berlines sous-compactes ont complètement disparu du marché canadien au cours des dernières années, à l’exception d’une survivante, la Nissan Versa. En 2025, sa version S d’entrée de gamme en fait la voiture neuve la moins dispendieuse au pays.

Sous le capot, la Versa 2025 abrite un moteur quatre cylindre de 1,6L développant 122 chevaux et 114 lb-pi de couple, livrés aux roues avant par l’entremise d’une boite de vitesse à variation continue (CVT). La boite manuelle a été abandonnée après la dernière année modèle. La suspension avant est indépendante à jambes de force alors qu’elle est une poutre de torsion semi-indépendante à l’arrière. Le freinage est assuré par des disques ventilés à l’avant et des tambours à l’arrière.

La gamme se résume à trois versions : S, SV et SR. La première, offerte à partir de 23 393$, ne contient que le minimum dont des roues d’acier de 15 pouces avec enjoliveurs, la climatisation manuelle, un écran tactile de 7 pouces, et les technologies d’assistance à la conduite requises par la loi.

Le modèle SV (25 143$) ajoute des éléments tels que les jantes en alliage de 16 pouces, un écran d’information du conducteur de 7 pouces, le moniteur d’angle morts et de trafic transversal arrière, le démarrage par bouton poussoir, des poignées de porte de couleur carrosserie, un chargeur sans-fil, Android Auto et Apple CarPlay, les sièges avant chauffants, la climatisation automatique, une console centrale avant et une banquette arrière à dossiers rabattables.

Finalement, la SR (26 543$) bénéficie d’un volant gainé de cuir, de jantes de 17 pouces, de phares aux DEL, de rétroviseurs couleur carrosserie, d’une calendre en chrome foncé, de l’accès sans clé, du démarrage à distance, de coutures contrastantes oranges, d’un écran tactile de 8 pouces et de la radio satellite à six haut-parleurs (plutôt que 4).

Notre version S à l’essai était équipée de la seule option au catalogue, c’est-à-dire une peinture gris poudre métallisée, au coût de 250 $. La facture totale était donc de 23 643 $.

Pourquoi acheter une Nissan Versa S 2025

Grâce à son petit prix, son économie d’essence, et son côté pratique, la Nissan Versa 2025 est une petite berline très rationnelle qui permet de conduire un véhicule neuf sans s’endetter.

1 – La voiture neuve la moins dispendieuse du marché

Bien sûr, l’attrait principal de la Nissan Versa S 2025 réside en son prix de seulement 23 393 $, qui en fait la voiture neuve la plus abordable au pays. Comme elle est la seule voiture sous-compacte du marché depuis le départ de la Mitsubishi Mirage, ceux qui veulent éviter les véhicules d’occasion tout en dépensant le moins possible n’ont plus d’autre choix que de se tourner vers elle. Ceci dit, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, puisque la Nissan Versa S 2025 est une petite voiture compétente, sans prétention, mais sans grandes déceptions non plus.

2- Une économie d’utilisation exceptionnelle

La Nissan Versa S 2025 n’est pas seulement économique à l’achat, elle l’est aussi à l’utilisation. En effet, sa consommation de carburant combinée est estimée à 6,8 L/100 km par Ressources naturelles Canada, et j’ai obtenu une moyenne de 6,0 L/100 km sur environ 600 kilomètres de conduite majoritairement sur routes rurales et autoroutes. Encore plus impressionnant, un trajet d’un peu moins de 100 km sur autoroute s’est soldé par une moyenne de 5,0 L/100 sans efforts particuliers de ma part. Rappelons que ces résultats sont obtenus par une mécanique archi-conventionnelle et peu complexe, qui devrait donc être fiable et peu couteuse en entretien sur le long terme. Finalement, les pièces d’usure telles que les composants de freins et les pneus sont eux aussi parmi les moins chères du marché, ce qui contribue encore à rendre la Versa S l’une des voitures modernes les plus abordables à posséder.

3- Un confort surprenant

La Nissan Versa S 2025 est beaucoup plus confortable que ce à quoi on s’attend d’une voiture sous-compacte dont le principal argument de vente est un faible prix. Effectivement, les sièges sont bien rembourrés et la suspension absorbe efficacement les nids de poule et autres imperfections, un détail important pour un modèle destiné à arpenter les rues défoncées des villes québécoises. L’espace à bord est aussi tout à fait convenable, en bonne partie grâce à la ligne de toit plutôt élevée, qui facilite aussi l’accès à bord. L’insonorisation de l’habitacle fait aussi bonne figure à vitesse stabilisée, bien que le moteur se fasse entendre clairement à l’accélération. Rouler à bord de la Nissan Versa S 2025 ne relève pas de la punition, l’expérience globale se comparant favorablement aux modèles de la catégorie supérieure.

4 – Quelques équipements de série inattendus

Bien que son statut de modèle d’entrée de gamme du marché implique nécessairement de couper dans la dotation de série, la Nissan Versa S 2025 réserve quelques surprises. En effet, si les poignées de portes en plastique noir, les roues en tôle avec enjoliveurs et l’abondance de plastiques durs dans l’habitacle ne nous surprennent guère, on ne s’attend pas à retrouver des éléments tels que les phares antibrouillards, les capteurs de distance de stationnement et le freinage automatique d’urgence avant et arrière. On se doute bien que Nissan n’offre pas ces équipements de bonté de cœur : il serait probablement moins rentable pour la compagnie de produire deux pare-chocs (avec ou sans capteurs de parking) que d’inclure cette technologie sur toutes les Versa, par exemple. Dans ce cas-ci, le manufacturier et le client en ressortent gagnant.

5 – À l’aise en milieu urbain

De par ses dimensions réduites et sa faible consommation, la Nissan Versa S 2025 est tout indiquée pour la conduite urbaine. En effet, elle se faufile dans la circulation sans difficulté et peut occuper des espaces de stationnement étriqués. La calibration de l’accélérateur et de la boite CVT est aussi bien adaptée à la conduite en ville car elle rend la Versa réactive à basse vitesse. Bien sûr, ne vous attendez pas à des départs sur les chapeaux de roues ou une tenue de route incroyable avec une puissance de seulement 122 chevaux et des pneus étroits de dimension 195/65R15, mais la plus petite des Nissan se débrouille plutôt bien sur la route, même lorsque le rythme augmente. Ainsi, la Versa ne craint pas les autoroutes, mais c’est surtout en ville où elle brille.

Pourquoi ne pas acheter une Nissan Versa S 2025

Malgré qu’elle soit la voiture la plus abordable du marché, la Nissan Versa S 2025 ne représente pas nécessairement une bonne valeur, ses taux de financement faisant grimper les mensualités dangereusement près de celles de modèles plus spacieux, plus raffinés et mieux équipés.

1 – Une valeur douteuse

Un petit prix ne fait pas nécessairement de la Nissan Versa S 2025 une bonne valeur, surtout lorsqu’on la compare aux berlines compactes comme la Kia K4 ou la Nissan Sentra. En effet, le prix de départ de la Versa S, 23 393 $, n’est pas si éloigné des 26 505 $ demandés pour une Sentra S ou des 26 816 $ requis pour une Kia K4 LX. De plus, les taux de financement en vigueur au moment d’écrire ces lignes ne sont pas avantageux pour la Versa. En guise d’exemple, un financement de 60 mois est disponible au taux de 5,49% pour la Versa S alors qu’il n’est que de 2,49% pour la Sentra, les mensualités ne sont donc plus élevées que de 14$ pour la plus grande berline. À la location, il est carrément impossible de justifier le choix de la Versa, puisqu’on peut obtenir une Sentra ou une Kia K4 pour des mensualités moindres qu’une Versa. De plus, peu de concessionnaires gardent des Versa en stock, encore moins le modèle de base, ce qui limite les opportunités de négociation. Pour finir, oubliez les versions SV et SR; celles-ci n’en offrent pas assez pour justifier leur prix équivalent à des modèles supérieurs et mieux équipés.

2- Un équipement très réduit

Comme mentionné plus haut, on ne peut s’attendre à bénéficier de tous les agréments lorsqu’on prend le volant de la voiture la moins dispendieuse du marché, mais l’absence de certains éléments se fait sentir dans la Versa S 2025. Par exemple, bien que les vitres et les serrures électriques soient de série, le télé-déverrouillage ne l’est pas. Il existe donc encore en 2025 une voiture que l’on doit déverrouiller « à la mitaine ». Une autre caractéristique qu’on aimerait voir ajoutée à la liste d’équipement de série est l’accoudoir central, car sans celui-ci, les longs trajets engendrent rapidement la fatigue. De plus, le dossier de la banquette arrière est fixe dans la Versa S. Heureusement que le coffre est de bonne dimension pour la taille du véhicule. Sachez également qu’Apple CarPlay et Android Auto sont indisponibles, même en branchant physiquement votre téléphone. Vous devrez passer à une version supérieure pour avoir droit à ces technologies.

3- Une mécanique qui manque un peu de raffinement

Si le groupe motopropulseur de la Nissan Versa 2025 est économique et bien adapté à la vocation du véhicule, il n’est pas très raffiné. Effectivement, le moteur est plutôt bruyant à l’accélération et sa sonorité n’incite pas à le pousser outre mesure. De plus, la boîte CVT est clairement d’ancienne génération, ce qui se traduit par des bruits curieux à basse vitesse et des réactions parfois un peu brusques. Les reprises sont aussi plus lentes qu’avec une CVT plus moderne. Sur mon modèle d’essai, le moteur donnait parfois l’impression d’étouffer au ralenti, ce qui n’est pas très rassurant. Ce dernier point pourrait toutefois être limité au véhicule mis à ma disposition.

4- Des proportions étranges

Les berlines sous-compactes ont presque toujours souffert d’une apparence moins harmonieuse que leurs cousines à hayon, qui sont désormais extinctes sur le marché Nord-Américain. La Nissan Versa 2025 ne fait pas exception, puisqu’elle peine à dissimuler ses proportions caractéristiques de la catégorie, c’est-à-dire qu’elle semble plus haute que large. Heureusement que le design n’est généralement pas une priorité pour ses acheteurs type, puisque la Versa ne peut nier qu’elle est conçue principalement pour l’économie. Ici encore, il vaut la peine de se tourner vers les berlines compactes, qui offrent un design plus recherché pour un prix pas tellement plus élevé. Soulignons au passage que les longs montants « A » soutenant le toit créent des angles morts gênants vers l’avant.

Devriez-vous acheter une Nissan Versa S 2025?

La Nissan Versa S 2025 est une petite voiture compétente et hyper-économique qui permet encore de se procurer une voiture neuve sans trop dépenser. Son confort et ses aptitudes urbaines la rendent plus agréable à côtoyer que ce qu’on pourrait croire au premier regard.

Malheureusement, la Versa S 2025 n’est pas suffisamment plus abordable que les modèles plus grands et plus raffinés pour que son achat soit facilement justifiable, d’autant plus que les taux d’intérêt actuellement en vigueur ne lui sont pas favorables.

Donc, devriez-vous acheter la Nissan Versa S 2025?

Si vous voulez dépenser le strict minimum pour rouler dans un véhicule neuf, oui. La Nissan Versa S 2025 est une honnête petite berline qui s’acquitte très bien de sa tâche.

Toutefois, si votre budget est un tant soit peu flexible, vous serez mieux servi par un modèle de la catégorie supérieure.

Modèle Nissan Versa S Nissan Sentra S Kia K4 LX Prix de base 23 393 $ 26 493 $ 26 816 $ Moteur 4 cyl. 1,6 L 4 cyl. 2,0 L 4 cyl. 2,0 L Puissance 122 ch 149 ch 147 ch Couple 114 lb-pi 146 lb-pi 132 lb-pi Boite de vitesse CVT Manuelle à 6 rapports CVT Consommation moyenne (RN Can) 6.8 L/100 km 7.0 L/100 km 8.0 L/100 km Volume du coffre 416 L 405 L 413 L Taille de l'écran tactile 7 po 7 po 12,3 po