Lexus ajoute l’hybride ES 350h à la gamme de berlines électriques ES

La Lexus ES entame sa huitième génération en 2026.

Le moteur V6 a été abandonné et des versions électriques ont été ajoutées.

Le modèle hybride est plus puissant et efficace que son prédécesseur, et il ajoute la traction intégrale.

Lexus a lancé plus tôt aujourd’hui une version hybride de sa nouvelle berline intermédiaire ES, s’appuyant sur les versions électriques dévoilées il y a environ un an.

Pour sa huitième génération, la Lexus ES — l’un des deux modèles fondateurs de la marque de luxe de Toyota en 1990 — bénéficie d’une refonte complète qui apporte de nombreuses premières.

En effet, bien que l’ES demeure une berline intermédiaire partageant son architecture avec d’autres modèles comme la Toyota Camry, elle fait ses adieux au moteur V6 et accueille des versions électriques pour la première fois.

Cela signifie que la seule Lexus ES à moteur thermique disponible à partir de juin sera la nouvelle ES 350h hybride, les anciennes ES 250 AWD et ES 350 n’ayant pas été renouvelées.

À l’instar de la ES 300h qu’elle remplace, la ES 350h est propulsée par un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L jumelé à un moteur électrique. Cependant, alors que le modèle 2025 utilisait la quatrième génération du système hybride Lexus, la ES 2026 bénéficie de la sixième génération.

Cela entraîne une augmentation de la puissance, passant de 215 chevaux à 244 chevaux, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

Plus important encore, la ES 350h 2026 propose la traction intégrale combinée au moteur hybride pour la première fois dans l’histoire du modèle.

Fait intéressant, la puissance combinée reste la même que celle de la version à traction avant, malgré l’ajout d’un moteur électrique de 54 chevaux sur l’essieu arrière. Lexus précise que la répartition de la puissance entre l’avant et l’arrière peut varier de 100:0 à 20:80, selon les conditions routières et les actions du conducteur.

Alors que les acheteurs américains auront le choix entre la traction avant et l’intégrale, seule cette dernière sera disponible au Canada.

D’autres améliorations apportées au groupe motopropulseur incluent un silencieux plus large et un nouveau réglage de l’unité de commande électronique (ECU) visant à réduire le bruit du moteur et à prioriser la propulsion électrique.

Les chiffres de consommation n’ont pas encore été annoncés pour le Canada, mais la version à traction avant de la ES 350h 2026 pour le marché américain devrait atteindre une moyenne de 46 milles au gallon, une amélioration de 2 MPG par rapport à la ES 300h 2025. En litres aux 100 kilomètres, cette réduction de 4,5 % de la consommation de carburant devrait se traduire par une moyenne combinée de 5,1 L/100 km. Pour sa part, la ES 350h 2026 à traction intégrale devrait égaler la cote de 5,3 L/100 km de la précédente ES 300h.

De l’extérieur, la principale différence entre la ES 350h et ses sœurs électriques réside dans la calandre avant, qui présente une prise d’air dans la partie inférieure du pare-chocs. Bien entendu, les modèles hybrides remplacent le port de recharge des véhicules électriques (sur l’aile avant droite) par une trappe à essence (sur l’aile arrière gauche).

À l’intérieur, la Lexus ES hybride est pratiquement identique aux ES 350e et 550e électriques, ce qui signifie qu’elle est équipée de série d’un écran d’information du conducteur de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 14 pouces utilisant la dernière version du système multimédia Lexus Interface.

Comme les versions électriques, la nouvelle ES hybride bénéficie de la suite d’aides à la conduite Lexus Safety System+ 4.0, qui comprend principalement des raffinements par rapport au système LSS+ 3.0.

La Lexus ES 350h 2026 sera disponible en trois versions au Canada :

La version d’entrée de gamme AWD Signature, à partir de 63 300 $.

La version AWD Premium, qui ajoute plusieurs technologies de sécurité pour un prix de départ de 65 990 $.

La version AWD Premium+, qui gagne un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, une clé numérique, un affichage tête haute, un rétroviseur numérique et des caméras à 360 degrés, pour un prix de 69 960 $.

Les livraisons de la version hybride devraient débuter en juin aux États-Unis, et le marché canadien devrait suivre peu après.