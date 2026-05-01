Lexus dévoilera probablement sa version du Highlander EV le 7 mai

Le constructeur a publié un aperçu de ce qui semble être un grand VUS qui sera dévoilé la semaine prochaine.

Ce modèle est probablement une version de luxe du Toyota Highlander EV.

Des dépôts de marques de commerce suggèrent que ce modèle pourrait s’appeler le Lexus TZ.

Quelques mois après que Toyota a dévoilé le Highlander EV, il semble que Lexus soit sur le point de présenter sa propre version de ce VUS électrique à trois rangées.

En effet, Electrek a rapporté un avant-goût publié par le constructeur, lequel semble montrer la silhouette d’un grand VUS accompagnée de la date du 7 mai 2026.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été annoncé, des prototypes espionnés lors d’essais sur les routes publiques semblent confirmer la théorie selon laquelle Lexus est sur le point d’ajouter un VUS électrique à trois rangées à sa gamme.

On peut s’attendre à ce que ce modèle soit basé sur la même plateforme TNGA-K que le Highlander EV, ce qui signifie qu’il devrait être de taille similaire à l’actuel Lexus TX, qui propose des motorisations à essence et hybrides au Canada. Une version hybride rechargeable, le TX 550h+, est également disponible aux États-Unis, mais elle n’est pas encore offerte sur notre marché.

Cette similitude avec le TX pourrait également se traduire dans le nom du véhicule électrique, car des dépôts de marques de commerce en Europe suggèrent qu’il pourrait s’appeler le TZ, fusionnant ainsi les noms du TX (trois rangées) et du RZ (électrique).

À l’instar du RZ, un éventuel TZ pourrait offrir plusieurs motorisations, puisque les appellations TZ 450e et TZ 550e ont toutes deux été réservées par le constructeur.

Bien que la version Lexus soit susceptible d’offrir plus de puissance et de couple, peut-être au détriment de l’autonomie, l’examen des spécifications du Toyota Highlander EV peut nous donner une idée de ce à quoi nous attendre.

Par exemple, le Highlander EV 2027 sera proposé sur le marché canadien avec un choix de configurations à traction avant et à traction intégrale, ainsi que deux tailles de batterie.

Le modèle d’entrée de gamme XLE sera doté d’un groupe motopropulseur à moteur unique générant 221 chevaux et 198 lb-pi de couple, jumelé à une batterie de 77 kWh qui devrait permettre une autonomie allant jusqu’à 458 km.

Les variantes à traction intégrale ajouteront un second moteur pour une puissance de 338 chevaux et environ 323 lb-pi de couple.

Avec le rouage intégral, deux batteries seront disponibles : la même unité de 77 kWh pour une autonomie de 431 km, et une plus grande unité de 95,8 kWh pour une autonomie atteignant 511 km.

Nous prévoyons que la version Lexus ne proposera que la plus grande batterie, mais la traction avant pourrait être offerte afin de maximiser l’autonomie.

Un VUS électrique Lexus à trois rangées rivaliserait avec des modèles comme le Cadillac Vistiq, le Lucid Gravity, le Rivian R1S et le Volvo EX90 en tant que véhicule électrique haut de gamme axé sur la famille.

Plus de détails devraient être disponibles prochainement, alors que le constructeur lèvera le voile sur son tout dernier modèle jeudi prochain, au Japon.

Source : Electrek