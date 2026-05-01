Rivian réduit la capacité de production prévue en Géorgie en raison de changements dans le financement fédéral

Le Département de l’Énergie des États-Unis avait prévu de prêter 6,6 milliards de dollars à Rivian pour aider à la construction de sa nouvelle usine en Géorgie.

Désormais, le constructeur automobile ne recevra que 4,5 milliards de dollars, mais il pourra accéder aux fonds plus tôt.

Cela a conduit le constructeur à réduire la capacité de production prévue de la nouvelle usine, passant de 400 000 unités par an à 300 000 unités.

La production du nouveau VUS électrique Rivian R2 a débuté il y a quelques jours à Normal, dans l’Illinois, mais le succès escompté de ce modèle pourrait bientôt submerger l’unique usine du petit constructeur.

Pour cette raison, ainsi que pour les futurs plans d’expansion portés par la prochaine gamme R3, Rivian construit actuellement une nouvelle usine d’assemblage en Géorgie, qui devrait être prête à la fin de 2028.

Dans un effort pour promouvoir le développement des véhicules électriques, l’administration Biden avait déclaré qu’elle prêterait 6,6 milliards de dollars à Rivian pour financer la construction et le démarrage de la nouvelle usine, dont la capacité annuelle prévue était de 400 000 unités.

Maintenant, l’administration Trump serait revenue sur cette promesse, ce qui signifie que le Département de l’Énergie des États-Unis ne prêtera plus que 4,5 milliards de dollars au constructeur.

En conséquence, l’entreprise plafonnera la capacité de production de la future usine à 300 000 véhicules par an, ce qui pourrait avoir un impact sur ses projets futurs.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles.

En effet, Automotive News rapporte que Rivian pourra accéder à ces fonds plus tôt que prévu, dès 2027, ce qui lui permettra d’atteindre cette nouvelle capacité plus rapidement que ne l’aurait permis le plan initial.

Le constructeur devait initialement ouvrir l’usine avec une capacité de production annuelle de 200 000 unités avant qu’une expansion ne vienne doubler ce chiffre.

Lorsqu’il arrivera en 2027, le modèle de base du VUS R2 devrait augmenter considérablement la demande pour les produits du constructeur grâce à un prix de départ prévu d’environ 45 000 $ aux États-Unis.

Les futurs R3 et R3X devraient être encore plus abordables, aidant davantage à faire de Rivian un constructeur automobile grand public compétitif, plutôt que le fabricant de véhicules électriques haut de gamme et quelque peu niché qu’il est actuellement.

À titre de comparaison, les camions et VUS actuels R1T et R1S commencent respectivement à 72 990 $ et 76 990 $ aux États-Unis, et l’édition de lancement du R2 est actuellement proposée à partir de 57 990 $.

Bien qu’elle ne vende encore que la série onéreuse R1, Rivian a vu ses ventes augmenter au cours du premier trimestre de 2026 par rapport à la même période en 2025, avec 10 365 véhicules livrés en 2026 contre 8 640 en 2025.

La perte nette du constructeur a également diminué de 23 %, pour atteindre 416 millions de dollars. Bien que Rivian soit encore loin de réaliser des bénéfices, elle semble au moins progresser vers cet objectif.

Il sera intéressant de voir quel impact, le cas échéant, cette décision de restreindre la capacité de production de la future usine de Géorgie aura sur les activités de Rivian dans les années à venir.

Source : Automotive News