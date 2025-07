Essai routier Kia K4 GT-Line Turbo Limited 2025: comparons-la avec la Hyundai Elantra 2025

Nouveauté pour 2025, la Kia K4 est venue remplacer la Forte qui est disparue au terme de l’année-modèle 2024.

La Kia K4 2025 est une berline compacte.

Elle est animée par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L ou turbocompressé de 1,6 L.

Son prix d’entrée est établi à 26 567 $.

Au chapitre de la nomenclature, la berline compacte de Kia ne fait preuve d’aucune constance. D’abord appelée Sephia, elle a été rebaptisée Spectra, puis Forte avant que le nom K4 lui soit finalement attribué pour 2025. Or, il faut savoir que ce n’est pas la seule berline compacte coréenne actuellement offerte sur le marché. En effet, Hyundai propose l’Elantra au Canada depuis 1992 et cette dernière conserve le même nom depuis ses débuts.

Lors de notre mise à l’essai de la Kia K4 GT-Line 2025 sur les routes du Québec plus tôt cet été, nous nous sommes penchés sur les principales différences entre ce nouveau modèle et la Hyundai Elantra 2025.

D’emblée, il faut savoir que la Hyundai Elantra 2025 et la Kia K4 2025 sont bâties sur la même architecture. Aussi ironique que cela puisse paraître, cette plateforme est baptisée K3. Voici sept différences entre les deux voitures compactes coréennes.

Leur style est différent

Dès le premier coup d’oeil, on est à même de remarquer que le style des K4 et Elantra est bien différent. Si l’Elantra propose la silhouette d’une berline traditionnelle malgré son allure tranchante, la K4 adopte un style rappelant la ligne fastback. Pourtant, elle dispose bel et bien d’un coffre fermé.

À cet effet, EcoloAuto a obtenu la confirmation plus tôt cette année que Kia allait commercialiser une déclinaison à hayon de la K4 au Canada. On se rappellera que 2020 aura marqué l’ultime année de commercialisation de la Hyundai Elantra à hayon. Une telle version n’est plus disponible sous la bannière de Hyundai.

Le prix de l’Elantra est légèrement inférieur

Partageant plusieurs composantes, les Hyundai Elantra 2025 et Kia K4 2025 ont une conception similaire. Cette proximité se reflète dans le prix de ces deux voitures coréennes qui visent également la même clientèle. On observe une différence de 1421 $ entre les deux modèles. La K4 affiche un prix de base de 26 567 $ alors que l’Elantra est, quant à elle, offerte à partir de 25 146 $.

La puissance du moteur turbocompressé est différente

De base, les K4 et Elantra sont toutes les deux livrées avec un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L. Ce bloc développe, dans les deux cas, la même puissance et le même couple, soit 147 chevaux et 132 lb-pi.

En revanche, lorsque l’on monte en gamme avec les versions N Line Ultimate chez Hyundai et GT-Line Turbo et GT-Line Turbo Limited chez Kia, on hérite du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L. Chez Kia, cette mécanique produit 201 chevaux alors que, chez Hyundai, la puissance annoncée est de 190 chevaux. On constate donc un écart de 11 chevaux dans la puissance développée.

Kia ne propose pas de version de haute performance

Si Kia ne propose pas de version de haute performance de la K4, il en est autrement pour Hyundai. En effet, Hyundai commercialise la version N de sa berline compacte. Conçue pour rivaliser notamment avec les Volkswagen Jetta GLI, Subaru WRX et Honda Civic Type R, elle est animée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Il déploie une impressionnante puissance de 276 chevaux et un couple de 289 lb-pi. Les consommateurs ont le choix entre une boîte manuelle à six rapports et une transmission automatique à double embrayage à huit rapports.

Hyundai commercialise une déclinaison à motorisation hybride

Bien que le coffre à outils de Kia comporte la technologie hybride, le constructeur coréen a décidé de ne pas offrir ce type de motorisation avec la K4. De son côté, Hyundai commercialise une déclinaison à moteur hybride de la populaire Elantra. Cette mécanique, livrable avec la version Hybride Luxury, allie un moteur à quatre cylindres de 1,6 L à un moteur électrique et à une batterie de 1,3 kWh. Grâce à cette technologie, l’Elantra hybride peut se vanter d’être le deuxième véhicule le moins énergivore actuellement sur le marché avec une consommation moyenne de 4,7 L/100 kilomètres d’après Ressources naturelles Canada, ex-aequo avec la Toyota Corolla hybride. Nous sommes d’avis que la technologie hybride serait bénéfique à la K4 et aux consommateurs qui la choisissent.

Le coffre de la Kia K4 est légèrement plus spacieux

Chaque recoin compte avec une voiture compacte. Les Hyundai Elantra 2025 et Kia K4 2025 n’y font pas exception. À cet effet, précisons que le coffre de la K4 est légèrement plus logeable que celui de l’Elantra. Leur volume est respectivement de 413 et 402 L.

La consommation d’essence de la K4 est un peu plus élevée

D’après les données officielles fournies par ressources naturelles Canada, la Kia K4 2025 consomme légèrement plus d’essence que sa rivale coréenne. En effet, en conduite combinée, l’organisme fédéral annonce une cote de 7 L/100 kilomètres. Toujours en conduite combinée, la cote est de 6,5 L/100 kilomètres pour l’Elantra lorsqu’elle est dotée de la fonction arrêt/redémarrage. On conclut donc que la K4 est un peu plus énergivore. De notre côté, le tableau de bord a enregistré une consommation de 8,1 L/100 kilomètres au terme de notre essai de la K4 GT-Line Turbo Limited 2025.

En terminant, précisons que Hyundai a écoulé 4590 exemplaires de l’Elantra au Québec au cours de l’année 2024. Pour la même période, Kia a vendu 3231 unités de la Forte et 693 unités de la K4. Rappelons qu’il s’agissait d’une année de transition pour la berline compacte chez Kia.

Retenons que la la Kia K4 2025 se distingue de l’Elantra par son style qui lui est propre, son volume de chargement ainsi que la déclinaison à hayon qui débarquera sous peu. Quant à elle, la Hyundai Elantra 2025 se démarque de sa concurrente par sa version de haute performance, sa motorisation hybride, son prix de base inférieur et sa plus faible consommation d’essence.