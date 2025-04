Kia dévoile la nouvelle berline électrique EV4 2026 à New York

Kia a levé le voile sur la toute nouvelle berline compacte EV4 2026 lors du Salon international de l’auto de New York. Pensée pour diversifier l’offre électrique de la marque, cette berline à quatre portes souhaite séduire les automobilistes à la recherche d’un véhicule à la fois pratique, connecté et accessible.

L’EV4 devient ainsi la première berline électrique mondiale de Kia, dans un marché largement dominé par les multisegments (CUV et VUS). Elle repose sur la plateforme modulaire électrique 400V E-GMP déjà utilisée par d’autres modèles de la marque.

Un style différent

L’EV4 présente une silhouette effilée avec un nez bas, un toit de type fastback et une poupe étirée. La face avant est marquée par des phares verticaux à DEL et une signature lumineuse Star Map, désormais emblématique de la gamme électrique Kia. Des phares à DEL en forme de cubes et des feux de bienvenue dynamiques sont proposés sur certaines versions. À l’arrière, des feux verticaux, un aileron de toit en deux parties et un pare-chocs épuré complètent le style distinctif du véhicule. Les jantes varient selon la version, allant de 17 à 19 pouces. À bord, l’habitacle mise sur une ambiance épurée avec une interface flottante, un volant à deux branches et des matériaux choisis pour leur durabilité. L’accent est mis sur l’espace, la fonctionnalité et le confort, avec un éclairage d’ambiance personnalisable.

Motorisation et autonomie

L’EV4 sera offerte avec deux capacités de batterie :

Une batterie de 58,3 kWh pour la version Light FWD

Une batterie de 81,4 kWh pour les versions Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limited

La motorisation repose sur un moteur de 150 kW (environ 201 chevaux) monté à l’avant. L’autonomie estimée varie selon la configuration :

378 km pour la version Light

531 km pour les versions Wind

482 km pour les GT-Line et GT-Line Limited

Le constructeur annonce un temps de recharge rapide (DC) de 10 à 80 % en environ 29 à 31 minutes, selon la capacité de batterie. Le port de recharge NACS est situé côté passager avant.

Conduite et technologie

L’EV4 profite d’une suspension avant à jambes MacPherson adaptée aux véhicules électriques et d’un essieu arrière multibras. Des renforts structurels ont été ajoutés pour améliorer la rigidité et le comportement routier. Le système i-Pedal 3.0 permet une conduite à une seule pédale, y compris en marche arrière. Ce dispositif est combiné au freinage régénératif intelligent pour optimiser la récupération d’énergie. La fonction V2L (Vehicle to Load) est également disponible, permettant de brancher des appareils électroniques directement sur le véhicule.

Connectivité et commodités

L’interface numérique comprend deux écrans de 12,3 pouces et un affichage de climatisation de 5 pouces, formant un ensemble de près de 30 pouces. Compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le système peut être mis à jour à distance (OTA).

Parmi les équipements disponibles :

Clé numérique 2.0

Sièges avant chauffants et ventilés

Climatisation automatique bizone avec buses arrière

Système audio Harman Kardon

Volant chauffant avec mémoire côté conducteur

Sécurité et assistance à la conduite

L’EV4 intègre une gamme complète de systèmes d’aide à la conduite :

Assistant de conduite sur autoroute (HDA)

Alerte de vigilance du conducteur

Aide au maintien dans la voie

Assistance au respect de la limite de vitesse

Freinage d’urgence avec détection d’obstacles

Stationnement intelligent à distance

Détection de mains sur le volant (HOD)

Arrivée au Canada

La production de la Kia EV4 2026 est assurée à l’usine Autoland Gwangmyeong EVO, en Corée du Sud. L’arrivée sur le marché canadien est prévue avec plusieurs versions, dont Light, Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limited, en configurations à traction (FWD) et intégrale (AWD).