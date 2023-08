Essai routier du Volvo XC40 Recharge 2023 : agile et énergique

Le Volvo XC40 Recharge 2023 se détaille à partir de 62 570 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Belles performances, coffre logeable, design séduisant.

Autonomie perfectible, version de base peu intéressante, pas d’Android Auto.

La marque suédoise nous promet une gamme entièrement électrique d’ici 2030, et la transition est déjà amorcée avec deux modèles disponibles dès maintenant, dont le Volvo XC40 Recharge 2023.

Depuis le millésime 2018, ce multisegment sous-compact est proposé au Canada avec des motorisations à essence, et avec une motorisation 100 % électrique depuis 2021. L’autre modèle électrique dans la gamme, c’est le Volvo C40 Recharge lancé pour l’année-modèle 2022, adoptant l’architecture du XC40 Recharge, mais disposant d’une carrosserie différente avec une ligne de toit fuyante pour lui donner des airs de coupé.

Le Volvo XC40 Recharge 2023 est muni de deux moteurs électriques produisant un total de 402 chevaux et un couple de 486 livres-pied, créant également un rouage intégral pour affronter les rudes hivers canadiens. Le petit multisegment peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, selon le constructeur, et atteint une vitesse maximale de 180 km/h. Une vitesse limitée électroniquement, à l’instar de tous les produits Volvo par mesure de sécurité routière.

Sa batterie de 78 kWh permet une autonomie estimée à 359 kilomètres sur une pleine charge, et la vitesse maximale de recharge sur une borne rapide s’élève à 150 kW. Sur une borne de 240 volts, le temps de recharge est d’environ huit heures.

Évidemment, avec toute cette puissance sous le pied droit, les performances du Volvo XC40 Recharge 2023 sont très intéressantes. En comparaison, l’Audi Q4 e-tron se contente de 295 chevaux, le Lexus RZ 450e propose 308 chevaux, le Mercedes-Benz EQB 350 développe 288 chevaux et le Polestar 2, 421 ou 455 chevaux selon la version choisie. Bien que l’on ne connaisse pas sa puissance, le Tesla Model Y à rouage intégral est aussi performant que le Volvo. La capacité de remorquage est de 907 kg ou 2 000 livres.

Côté consommation d’énergie, le XC40 Recharge affiche des cotes ville/route/mixte de 22,8 / 26,6 / 24,5 kWh/100 km. Ou si vous préférez, l’équivalent de 2,6 / 3,0 / 2,8 Le/100 km selon les procédures de calcul de Ressources naturelles Canada. Lors de notre essai printanier, nous avons enregistré une moyenne de 21,1 kWh/100 km, battant les cotes officielles. Toutefois, tous les concurrents mentionnés ci-haut sont moins énergivores en électrons, avec des cotes mixtes variant de 17,1 à 22,6 kWh/100 km. On a beau rouler sans polluer, le XC40 n’est pas le plus écolo du groupe. Lors de notre passage à une borne de recharge rapide de 180 kW, la vitesse maximale observée était de 91 kW, mais comme dans tout véhicule électrique, cette vitesse varie en fonction de la température, du niveau d’énergie restante dans la batterie, et de l’humeur générale du véhicule à ce moment-là. À noter, le câble de recharge inclus avec le véhicule, compatible avec des prises de 120 ou de 240 volts, est gros et difficile à manipuler par sa rigidité.

Le Volvo XC40 Recharge 2023 dispose d’un habitacle au design épuré, minimaliste, mais chic à la fois. La qualité de finition est appréciable, et la nuit venue, la planche de bord est rétroéclairée pour apporter une touche de modernité à l’ensemble. On aime moins le capuchon inséré sur la planche où se situerait normalement un bouton de démarrage, mais une telle fonction n’existe pas dans les électriques chez Volvo. Les sièges sont bien sculptés pour les longs trajets routiers, et l’on retrouve suffisamment de rangement pour trimbaler des bouteilles ainsi que vider nos poches durant l’excursion.

Le système multimédia comprend un affichage en format portrait, ou à la verticale, alors que le système de navigation exploite une cartographie très détaillée de Google, et estime notre autonomie restante lors de nos déplacements. Le système est relativement facile à utiliser, bien que l’on doive apprivoiser la disposition des menus au préalable. En revanche, les commandes de climatisation à l’écran sont trop petites et distrayantes lorsque l’on tente de régler la température ou désactiver les sièges chauffants une fois que l’on a pris la route. L’intégration Apple CarPlay est possible, mais pas Android Auto.

Malgré sa petite taille, la ligne de toit relativement élevée permet aux occupants à l’arrière de profiter d’un espace plus que convenable, du moment que l’on se limite à deux personnes et non trois. Le coffre affiche un volume de 614 litres, pas si mal pour un utilitaire de taille sous-compacte, que l’on peut faire passer à 1 628 litres en rabattant les dossiers arrière. Sous le capot, on retrouve aussi un espace de rangement de 21 litres, utile pour ranger une bouteille ou deux de lave-glace.

Le Volvo XC40 Recharge 2023 se détaille à partir de 62 570 $ incluant les frais de transport et de préparation, mais avant les rabais applicables à l’acquisition de véhicules électrifiés, pour la déclinaison Core de base. Elle comprend notamment la surveillance des angles morts, la climatisation automatique bizone, les sièges avant chauffants, l’instrumentation numérique de 12,0 pouces pour le conducteur, l’écran tactile multimédia de 9,0 pouces, la recharge de téléphones sans fil, le hayon à commande électrique, les jantes en alliage de 19 pouces, mais pas de pompe à chaleur pour rendre le véhicule plus efficace durant les mois d’hiver.

La version Plus à 70 620 $ ajoute ladite pompe, mais aussi un toit panoramique, un système de caméras à 360 degrés, un sonar de stationnement périphérique et un siège du passager avant à commande électrique. Enfin, la version Ultimate à 74 870 $ profite d’un volant chauffant, de gicleurs de lave-glace chauffants, d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’une chaîne Harman/Kardon haut de gamme, de roues de 20 pouces, de sièges arrière chauffants et de très pratiques serrures de sécurité pour enfants aux portes arrière, avec une commande sur la porte du conducteur.

En passant aux versions Plus ou Ultimate, on joue dans les mêmes prix que les Audi, Lexus et Tesla dotés d’un niveau d’équipement comparable. Le Mercedes-Benz est plus cher, alors que le Polestar 2 est plus abordable de quelques milliers de dollars.

La question se pose, alors que Volvo et Polestar font toutes deux partie du conglomérat chinois Geely, si justement le Polestar 2 n’était pas un meilleur choix que le XC40 Recharge. On aime bien le design et les performances du Polestar, mais ses places arrière sont beaucoup moins accommodantes et l’insonorisation de son habitacle semble moins poussée que celle du Volvo.

Par rapport au reste de la concurrence, tout dépend des préférences personnelles des acheteurs, alors que le Volvo XC40 Recharge 2023 n’a rien à envier à ses rivaux, sauf peut-être une plus grande autonomie par rapport au Tesla. Autonomie qui sera d’ailleurs corrigée pour le millésime 2024 alors qu’elle passe de 359 à 409 km dans le XC40 Recharge à rouage intégral.