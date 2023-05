Les Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge 2024 reçoivent plus d’autonomie

Les deux modèles bénéficient de nouveaux moteurs avant et arrière.

Pour la première fois, des modèles électriques Volvo seront disponibles en propulsion au Canada.

Cela permet au C40 Recharge d’atteindre une autonomie de 477 kilomètres selon l’EPA.

Volvo Canada a annoncé les changements qui seront apportés aux XC40 Recharge et C40 Recharge pour l’année modèle 2024.

La nouvelle la plus importante est l’ajout de versions d’entrée de gamme à propulsion arrière pour les deux multisegments électriques.

C’est la première fois depuis 1998 que les conducteurs canadiens peuvent acheter un nouveau véhicule Volvo propulsé uniquement par les roues arrière.

En plus de retirer le moteur avant, Volvo a pris plusieurs mesures pour augmenter de manière significative l’autonomie des deux modèles.

En effet, les C40 Recharge et XC40 Recharge à propulsion arrière reçoivent une batterie plus puissante pouvant stocker 82 kWh, ainsi qu’un moteur arrière plus efficace, désormais fabriqué en interne par le constructeur suédois.

Ce nouveau moteur délivre une puissance de 248 chevaux (185 kW) et permet d’atteindre une autonomie de 477 kilomètres pour le C40 Recharge et de 471 kilomètres pour le XC40 Recharge.

La nouvelle batterie améliore également les temps de charge puisqu’elle peut se charger à un taux allant jusqu’à 200 kW sur les chargeurs rapides DC compatibles, permettant ainsi à l’état de charge de passer de 10 à 80% en 28 minutes environ.

Selon le constructeur, les véhicules électriques à propulsion arrière sont plus sûrs et plus performants sur terrain glissant que les modèles à moteur thermique à propulsion arrière, grâce à une meilleure répartition du poids.

Les versions à transmission intégrale à double moteur n’ont pas été oubliées non plus, puisqu’elles bénéficient également du nouveau moteur arrière, qui développe une puissance de 255 chevaux dans cette application.

De plus, à la place du précédent moteur de 150 kW (201 chevaux) sur l’essieu avant, un nouveau moteur asynchrone fournit 147 chevaux aux roues avant uniquement lorsque cela est nécessaire.

Cela permet d’améliorer l’efficacité à vitesse d’autoroute et par temps sec, ce qui se traduit par une autonomie de 408 kilomètres pour le XC40 Recharge et de 413 kilomètres pour le C40 Recharge, soit une amélioration de 49 kilomètres dans les deux cas.

Comme ces deux modèles conservent la même batterie de 78 kWh qu’auparavant, ils conservent également le plafond de charge plus lent de 150 kW.

Parmi les autres changements apportés par Volvo pour l’année modèle 2024, citons de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces spécialement conçues pour améliorer l’aérodynamisme, de nouvelles couleurs de peinture et des modifications des thèmes extérieurs disponibles.

Les premières unités des Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge 2024 devraient arriver chez les concessionnaires canadiens cet automne.