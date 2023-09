Essai routier du Kia EV6 GT 2023 : attachez vos tuques

Le Kia EV6 GT 2023 se détaille à partir de 78 944 $, frais de transport et de préparation ainsi que frais de concessionnaire inclus.

Performances électrisantes, bon comportement routier, aussi polyvalent que les autres variantes de l’EV6.

Autonomie moindre, quelques problèmes de vibration et de bruit, pas de réglages électriques pour les sièges.

Après avoir lancé le Kia EV6 tout électrique pour le millésime 2022, la marque coréenne jette de l’huile sur le feu avec une variante hautes performances cette année. Le Kia EV6 GT 2023 affiche une impressionnante cavalerie de chevaux, une bonne tenue de route et de puissants freins dans un ensemble ne différant que très peu des autres variantes du multisegment.

Et pourquoi pas? Les utilitaires intermédiaires électriques de performance sont en train de se créer un sous-segment sur le marché, alors que le Ford Mustang Mach-E GT Performance est déjà disponible, et que les Chevrolet Blazer EV SS et Hyundai IONIQ 5 N sont en route. N’oublions pas la marque Tesla en général, pionnière de la notion que des véhicules électriques peuvent être drôlement rapides et non seulement écologiques.

Nous avons maintenant droit au Kia EV6 GT 2023, équipé de deux moteurs électriques et d’un rouage intégral, disposant de 576 chevaux et un couple de 545 livres-pied. Le constructeur avant un chrono 0-96 km/h (0-60 mi/h) de 3,4 secondes avec le mode de conduite GT activé. Ça, c’est très rapide. Le GT se permet aussi une vitesse de pointe beaucoup plus élevée que celle des autres variantes du modèle, grimpant à 260 km/h.

Le EV6 GT se frotte donc au Mustang Mach-E GT Performance, avec ses 480 chevaux et son couple de 634 livres-pied, lui permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. GM promet 557 chevaux et 648 livres-pied pour le Blazer EV SS, avec un chrono 0-100 km/h sous les quatre secondes. Entre-temps, le Tesla Model Y Performance de taille compacte atteint les 100 km/h en 3,7 secondes, alors que ses deux moteurs électriques produiraient aux alentours de 450 à 500 chevaux. Par contre, le Model Y ne peut rivaliser avec les EV6 GT et Mach-E GT Performance quant à son comportement routier.

Le Kia est drôlement amusant. Enfoncer l’accélérateur avec le mode de conduite GT activé nous colle aux sièges, et l’on ricane comme des enfants qui se font chatouiller. Le mode de dérapage contrôlé achemine plus de puissance aux roues arrière afin de permettre quelques moments de folie également. Évidemment, on n’encourage aucunement de pratiquer ces folies sur des routes publiques, alors il est mieux de se trouver une piste de course locale afin de pleinement exploiter le potentiel du GT.

La batterie de 77,4 kWh de l’EV6 GT procure une autonomie de 332 kilomètres sur une pleine charge. Le GT comprend aussi un chargeur intégré de 10,9 kW pour des recharges de niveau 2, ainsi qu’une vitesse de charge maximale de 350 kW sur des bornes rapides compatibles. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne somme toute intéressante de 20,5 kWh/100 km. Voici quelques données par rapport à celles du Mach-E GT et du Model Y Performance :

Modèle Capacité de la batterie (kWh) Autonomie (km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Kia EV6 GT 77,4 332 24,7 / 28,4 / 26,4 Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition 91,0 418 23,8 / 27,8 / 25,6 Tesla Model Y 75,0 à 80,0 (est.) 488 18,2 / 19,8 / 18,9

Parmi les autres caractéristiques spécifiques au Kia EV6 GT 2023, on retrouve une suspension sport à doubles jambes de force à l’avant et des amortisseurs à commande électronique, une direction au ratio plus rapide, des disques et des étriers de freins surdimensionnés avec disques ventilés à l’arrière, ainsi que d’immenses roues de 21 pouces entourées de pneus performance 255/40R21.

Visuellement, peu d’indices permettent de distinguer la version GT des autres variantes, bon ou mauvais selon si l’on veut étaler le potentiel des performances de notre EV6, ou rester discret. La fausse grille de calandre supérieure du GT arbore un motif différent, tout comme la grille inférieure fonctionnelle. À l’arrière, la garniture du pare-chocs obtient un design différent avec des bandes réfléchissantes verticales, ainsi qu’un diffuseur d’air à l’apparence plus agressive. L’indication évidente que l’on regarde un EV6 GT, ce sont les roues de 21 pouces cachant à peine les étriers de freins peints en vert.

Le GT est également muni de sièges avant sport, un garnissage des sièges en suède et en cuir avec surpiqûres vertes, un volant chauffant, des sièges chauffants avant et arrière, un toit ouvrant à commande électrique, un climatiseur automatique bizone, instrumentation numérique pour le conducteur de 12,3 pouces, un système multimédia avec écran tactile de 12, 3 pouces et navigation, une chaîne audio Meridian haut de gamme, un affichage tête haute, un hayon à commande électrique, un système de caméras à vue périphérique, un éclairage d’ambiance et bien plus. Le design de l’habitacle est résolument moderne, et la disposition des commandes est ergonomique, y compris le système multimédia, facile à utiliser.

De plus, l’EV6 GT ne compromet rien côté polyvalence, alors que son volume de chargement de 690 litres avec les sièges arrière en place, et 1 422 litres avec les sièges rabattus, est inchangé par rapport aux autres variantes du modèle. Tout comme sa capacité de remorquage de 1 043 kilogrammes ou 2 300 livres. Le GT propose aussi la connexion V2L permettant de brancher des appareils électriques au véhicule, pratique lorsque l’on est en camping ou lors des pannes de courant à la maison.

En revanche, pour le prix demandé, le Kia EV6 GT 2023 n’inclut pas des sièges avant à commande électrique, ni la ventilation de ces sièges comme c’est le cas dans des livrées plus abordables. On comprend l’idée qu’il s’agit d’un modèle axé sur les performances, mais moins d’équipement pour un prix plus élevé est illogique. Et comme dans tout EV6, l’assise inclinée pour tous les occupants est inhabituelle dans le GT, comme si l’on s’assoyait dans des chaises de jardin Adirondack. C’est peut-être juste mon impression. Sur la route, la console centrale dans notre véhicule d’essai vibrait constamment, alors tout objet que l’on y déposait faisait du bruit. L’affichage tête haute à réalité augmentée était embrouillé, alors on ne l’a pas utilisé.

De plus, l’EV6 GT comprend trois options de sonorité de propulsion, au lieu d’un dans les autres EV6. Une d’entre elles sonne comme si un roulement de roue était dû pour être remplacé, alors qu’un autre imite parfaitement le bruit d’un malaxeur de cuisine. On pouvait à peine entendre la troisième. On peut désactiver ce système complètement aussi.

Le Kia EV6 GT 2023 se détaille à partir de 78 944 $, incluant les frais de transport et de préparation ainsi que les frais de concessionnaire. Pour fins de comparaison, le Mustang Mach-E GT Performance est disponible à partir de 85 090 $, le Model Y Performance est offert à partir de 78 288 $ cette semaine après une baisse de prix, et le Blazer EV SS coûterait au bas mot 80 998 $ lorsqu’il sera mis en vente tôt en 2024.

Au final, l’EV6 GT est un multisegment aux performances exhilarantes, avec un bon comportement routier aussi, et un design unique qui fait tourner les têtes. Quelques améliorations pour régler les vibrations dans l’habitacle seraient souhaitables, ce que Kia fera adressera sûrement bientôt. En fait, le plus gros défaut du GT est son autonomie plus basse que celle de ses concurrents. On devra le brancher plus souvent, mais c’est un petit compromis pour s’amuser autant à son volant.