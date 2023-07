La nouvelle Hyundai IONIQ 5 N 2024 dévoilée à Goodwood

La nouvelle Hyundai IONIQ 5 N 2024 est le premier modèle de performance N entièrement électrique de Hyundai, mais d’autres sont à venir.

La nouvelle Hyundai IONIQ N développera 641 chevaux et atteindra 100 km/h en 3,5 secondes.

Une batterie de 84 kWh devrait offrir une autonomie de plus de 400 kilomètres.

La IONIQ 5 N a été mise au point sur le Nurburgring

Le Festival de vitesse de Goodwood a accueilli aujourd’hui le dévoilement de la Hyundai IONIQ 5 N 2024, le tout premier modèle électrique N de Hyundai. La série N participe au championnat du monde des rallyes depuis 2014 et constitue la division des véhicules de performance de Hyundai, avec des modèles tels que le Veloster N qui se caractérisent par des réglages de châssis plus agressifs, des moteurs plus puissants et une expérience plus sportive par rapport aux modèles sur lesquels ils sont basés.

Dans le segment des véhicules électriques, la IONIQ 5 N devrait se mesurer à des modèles tels que la Kia EV6 GT, la Ford Mustang Mach-E GT, la Tesla Model 3 Performance et la BMW i4 M50i. En outre, Hyundai prévoit d’élargir sa gamme N EV en introduisant trois autres modèles à l’avenir.

La Hyundai IONIQ 5 N 2024 est dotée d’une gamme de caractéristiques de performance qui, à la manière typique de Hyundai N, portent des noms excentriques tels que N Grin Boost et N Drift Optimizer. Visuellement, la IONIQ 5 N représente tout ce que l’on attend d’un modèle N, c’est-à-dire un style agressif qui ne laissera personne indifférent et surtout, elle a l’air de pouvoir rouler très vite sur un circuit.

Deux moteurs électriques et une transmission intégrale

La IONIQ 5 N est propulsée par deux moteurs électriques, chacun responsable de son propre essieu, ce qui lui confère une transmission intégrale. La puissance combinée des deux moteurs atteint 478 kW ou 641 chevaux, alimentés par une batterie de 84 kWh. Bien que Hyundai n’ait pas révélé de chiffres précis sur l’autonomie, on s’attend à ce qu’elle dépasse les 400 kilomètres. Quant au 0-100 km/h, Hyundai annonce un temps de 3,5 secondes, suffisant pour rivaliser avec les voitures électriques les plus puissantes de sa catégorie.

Une gamme de nouvelles caractéristiques de performance

La Hyundai IONIQ 5 N 2024 est équipée d’une série de nouvelles caractéristiques de performance. La « pédale N » améliore la maniabilité avec une réponse instantanée en virage et à une sensibilité accrue de l’accélérateur. Le « N Drift Optimizer » aide à maintenir les angles de dérive en équilibrant les commandes du véhicule et en simulant l’action de l’embrayage des véhicules à moteur à combustion à propulsion arrière, le tout dans le but d’initier des glissades contrôlées. Le système « N Torque Distribution » offre une répartition du couple entièrement variable à l’avant et à l’arrière, un différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) sur l’essieu arrière et des capteurs de roues supplémentaires, encore une fois dans le but d’améliorer le rendement dans les courbes.

Conçue pour la piste

IONIQ 5 N a été conçue avec des caractéristiques qui améliorent ses performances sur la piste. Des points de soudure et des adhésifs supplémentaires pour la structure de la carrosserie en blanc (BIW), un montage renforcé du moteur et de la batterie, des sous-châssis avant et arrière améliorés pour la rigidité latérale, et des essieux moteurs intégrés (IDA) renforcés figurent parmi les améliorations apportées.

Le nouveau véhicule électrique performant de Hyundai est également équipé d’une colonne de direction renforcée, d’un système N R-MDPS spécialement réglé pour un meilleur retour d’information sur la direction, et de fonctions telles que N Grin Boost et N Launch Control pour améliorer les performances sur piste. Le système de gestion de la batterie offre une fonction « Track SOC », qui calcule la consommation de la batterie par tour, et le véhicule a été conçu pour offrir une résistance supérieure à la dégradation de la puissance induite par la chaleur.

En dehors de la piste, les fonctions N e-shift et N Active Sound + ont été développées pour remédier à l’absence souvent critiquée de retour d’information de la part du conducteur dans les véhicules électriques, offrant ainsi une expérience de conduite plus immersive et plus agréable.

Un design distinctif

Comme prévu, le design visuel de IONIQ 5 N diffère de celui de IONIQ 5 standard. Il est plus bas, plus large et plus long, avec des éléments de design distinctifs tels que le bandeau graphique unique du masque N et des éléments de refroidissement fonctionnels à l’avant. Le véhicule arbore également une couleur orange lumineuse, des jantes forgées en aluminium de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P-Zero à haute adhérence, et un diffuseur plus proéminent.

La Hyundai IONIQ 5 N 2024 devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année, les prix n’ayant pas encore été annoncés. Avec ses nombreuses caractéristiques de performance uniques et son design distinctif, cette nouvelle entrée représente un ajout significatif au marché des véhicules électriques.