Les prochains BMW X5 et iX5 entrent dans leur phase finale de tests

La prochaine génération du VUS sera proposée avec cinq motorisations différentes, dont des versions électriques et à hydrogène.

L’iX5 devrait remplacer l’iX actuel, dont il partage des dimensions similaires.

Le design sera proche des autres modèles de la gamme Neue Klasse, comme l’iX3.

Après l’iX3 et la i3, les prochains modèles basés sur l’architecture Neue Klasse de BMW seront les X5 et iX5 2027. Remplaçant l’actuel X5 thermique et le VUS électrique iX, ces VUS de taille intermédiaire devraient arriver sur le marché dans les prochains mois.

En effet, BMW a confirmé aujourd’hui que ces deux modèles ont désormais entamé leur phase finale de tests, ce qui signifie qu’il ne reste plus que les derniers réglages à valider avant le lancement de la production en série.

Peu de détails ont été divulgués, mais nous savons qu’à l’échelle mondiale, le prochain X5 et ses déclinaisons seront proposés avec cinq types de motorisations : essence, diesel, hybride rechargeable, électrique et hydrogène.

Au Canada, il est probable que seuls les modèles à essence, hybrides rechargeables et électriques soient commercialisés.

La version essence de base sera le X5 40 xDrive, dont le moteur à hybridation légère développera 400 chevaux.

La variante hybride rechargeable se nommera X5 50e xDrive et bénéficiera d’une puissance de 490 chevaux.

Enfin, l’iX5 60 xDrive ll sera le seul représentant électrique au lancement, avec une puissance de 578 chevaux.

À ce propos, l’iX5 sera doté de la plus grande batterie jamais installée sur une BMW électrique, avec une capacité de 144 kWh. Comme les autres modèles Neue Klasse, cette batterie disposera d’une architecture de 800 volts qui devrait permettre des temps de recharge ultra-rapides grâce à une puissance de crête de 400 kW. Les deux moteurs électriques feront également partie de la sixième génération de propulsion électrique du constructeur.

L’iX5 à hydrogène combinera le nouveau système de stockage d’hydrogène à plat de la marque avec une batterie haute tension. Il deviendra ainsi le premier modèle de production de BMW propulsé par cette énergie lors de son arrivée sur le marché mondial en 2028.

Tous les modèles X5 et iX5 2027 bénéficieront du nouveau système d’infodivertissement et du logiciel de contrôle de la Neue Klasse, capable de réagir plus rapidement à chaque commande. Cela améliore non seulement l’expérience à bord, mais aussi les sensations de conduite.

Par exemple, BMW affirme que la plateforme Neue Klasse a permis de rendre les phases de freinage beaucoup plus fluides qu’auparavant lors de l’utilisation des fonctions de freinage régénératif sur les modèles électrifiés.

Les calculateurs du groupe motopropulseur optimisent également la réponse du véhicule en fonction du niveau d’adhérence des pneus, offrant ainsi une conduite plus dynamique.

En parlant de pneus, ces futurs VUS présenteront des dimensions différentes à l’avant et à l’arrière afin de maximiser le confort, la stabilité et le dynamisme, avec des jantes pouvant aller jusqu’à 23 pouces. Tous les modèles X5 et iX5 seront équipés de série de suspensions actives. Une configuration de suspension pneumatique sera également disponible en option, tout comme la direction active et la stabilisation active du roulis.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) font également partie de la suite technologique de la Neue Klasse. Le prochain X5 et l’iX5 bénéficieront donc de toutes les dernières technologies de sécurité active de BMW.

Parmi elles, on retrouve un assistant de maintien de voie intelligent qui prend en compte le regard du conducteur pour éviter les alertes intempestives (même si le clignotant n’a pas été activé), ou encore un système de manœuvre d’évitement automatisé, capable de modifier la position du véhicule au sein de sa voie pour éviter un accident. Un système d’aide à la conduite semi-autonome de niveau 2 est également prévu, incluant la navigation d’adresse à adresse en milieu urbain.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été communiquée, les BMW X5 et iX5 2027 devraient être lancés dans les mois à venir, puisque la phase de tests touche à sa fin.