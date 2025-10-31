Un avant-gout de la nouvelle génération du Hyundai Venue se pointe en Inde

Hyundai va vraisemblablement dévoiler sous peu une nouvelle génération de son plus petit « VUS » le Venue. Avec la question des tarifs étasuniens, on peut se demander si le Canada y aura toujours droit.

Il s’agit de la deuxième génération du Venue

Le modèle remplaça l’Accent dans la gamme nord-américaine

Son prix de base devrait dépasser les 25 000$ pour la première fois

Ce qui change

Le design extérieur entièrement redessiné s’inspire du plus petit Hyundai Exter, vendu sur d’autres marchés et du Palisade avec ses lignes angulaires, il abandonne son allure joviale au profit d’un style plus robuste

À l’avant, les nouveaux phares divisés adoptent des feux de jour “Twin Horn”, des projecteurs à DEL et une bande lumineuse en pleine largeur, le tout encadré d’une calandre rectangulaire et d’une imposante plaque de protection au fini métallique. Le tout lui donne des allures passablement plus matures et modernes.

Sur le profil, on remarque des ailes sculptées rappelant celles du Tucson, une garniture brillante sur le pilier C et une posture plus verticale. Les proportions ont aussi été ajustées : la hauteur gagne 48 mm, la largeur 30 mm, et l’empattement s’allonge de 20 mm, pour maintenant atteindre 2 520 mm. Malgré cela, la longueur totale devrait demeurer inchangée à 3 995 mm.

À l’arrière, les feux horizontaux en pleine largeur évoquent certains modèles Audi, tandis qu’une large plaque protectrice recouvre la majorité du pare-chocs. Les nouvelles jantes en alliage de 16 pouces à fini diamanté paraissent un peu petites face à la hauteur accrue du véhicule, désormais équipé de longerons de toit plus hauts.

Un habitacle modernisé et connecté

À la présentation intérieure, il n’y a pas réellement de surprise, l’élément central de la cabine est un écran panoramique incurvé combinant deux écrans de 12,3 pouces chacun. Le tableau de bord redessiné présente des bouches d’aération plus modernes et l’inscription Venue, tandis que la console centrale conserve les commandes physiques de climatisation dans une disposition plus ergonomique. Le volant à quatre points s’inspire de celui de l’Ioniq 5 et d’autres modèles dans la gamme. Il s’agit là d’une caractéristique de plus en plus répandue.

L’ambiance intérieure associe des couleurs bleues et gris et s’agrémente d’un éclairage d’ambiance et de sièges en cuir.

L’aspect pratique a été revu : sièges arrière inclinables, pare-soleil latéraux et bouches d’aération arrière font désormais partie de l’équipement. Les occupants arrière ont droit à un peu plus de confort. Hyundai affirme que l’empattement allongé et les dossiers sculptés offrent plus d’espace aux jambes pour les passagers arrière.

Motorisation reconduite?

Le mystère pour la motorisation demeure. Toutefois, si l’on se fit à d’autres marchés, il y a de fortes chances que le 4-cylindres de 1,6 litre de 121 chevaux avec son couple de 113 lb-pi. Le tout passe aux roues avant avec une transmission de type CVT.

Commercialisation et incertitude

On ignore encore si cette seconde génération traversera l’Atlantique vers l’Amérique du Nord ; si c’était le cas, une introduction vers l’année modèle 2027 serait probable, compte tenu de la mise à jour récente du Venue 2026. Toutefois, considérant que le modèle connait un succès mitigé aux États-Unis, il est possible que les tarifs viennent mettre un frein à l’importation du modèle en raison de couts liés à l’homologation d’un nouveau modèle.