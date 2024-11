Buick Envision 2024 : écolo ou pas?

Le Buick Envision 2024 est offert à partir de 44 799 $, frais de transport et de préparation inclus.

Habitacle silencieux, belle finition, très bien équipé pour le prix demandé.

Pourrait être moins énergivore, pas le multisegment compact le plus spacieux, motorisation peu exaltante.

Avec une gamme composée de seulement quatre modèles en Amérique du Nord, incluant le Buick Envision 2024, la marque aux trois boucliers de GM peut sembler impertinente, mais en réalité, elle ne l’est pas pour plusieurs raisons.

D’abord, les ventes sont en hausse, même si l’on pourrait dire qu’elles plutôt timides au départ. Au cours des neuf premiers mois de l’année, les livraisons de véhicules Buick ont augmenté de 10 % aux États-Unis, de 55 % au Canada et de 62 % au Mexique. Cette performance est largement attribuable au Buick Envista qui se taille une belle place en tant que joueur chic et élégant dans le segment des multisegments urbains.

Quant au Buick Envision 2024, il est arrivé en retard à la fête, faisant son chemin chez les concessionnaires canadiens au cours de l’été, mais les consommateurs semblent apprécier sa mise à jour de mi-génération jusqu’à maintenant. Durant le troisième quart de 2024, les ventes de l’Envision ont grimpé de 251 % au Canada par rapport à l’année précédente. Ce n’est pas rien.

La mise à jour de l’Envision comprend des retouches esthétiques à la partie avant, affichant un design similaire à ceux des autres produits de la marque, tous inspirés du concept Buick Wildcat dévoilé en 2022. On note maintenant un éclairage à deux paliers, avec feux de jour et clignotants à DEL soulignant le capot, et des phares montés plus bas, flanquant la grille de calandre massive. On retrouve de nouvelles jantes en alliage et deux nouvelles teintes de carrosserie, alors que l’édition Sport Touring s’avère désormais une déclinaison à part entière au lieu d’ensemble décor, en remplacement de la version Essence.

Dans l’habitacle, l’Envision profite d’un panneau courbé de 30 pouces en continu, présentant à la fois l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système multimédia. La plupart des composants de la planche de bord ont été redessinés, on a installé un nouveau volant derrière lequel perche le bras droit agissant comme sélecteur de la boîte de vitesses, alors que les coloris et les garnitures des sièges ont été révisés également.

Rien n’a changé sous le capot. On a toujours droit à un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral. Un moteur suffisamment puissant pour la conduite au quotidien, suffisamment raffiné et peu trop criard lors des accélérations appuyées, mais qui ne provoque aucune montée d’adrénaline. Est-ce grave? Pas vraiment.

En revanche, on aimerait une consommation d’essence un peu plus basse. Ses cotes ville/route/mixte de 10,8 / 8,3 / 9,7 L/100 km sont plus élevées que celles de la plupart des multisegments compacts. Lors de notre essai de l’Envision Sport Touring, nous avons observé une moyenne de 9,5 L/100 km. Le moteur fonctionne sans problème à l’essence régulière.

La gamme du Buick Envision 2024 consiste maintenant du Preferred de base, du Sport Touring à l’apparence sportive ainsi que du luxueux Avenir. La déclinaison de base obtient des roues de 18 pouces alors que les ST et Avenir passent à des roues de 20 pouces. L’équipement de série comprend les sièges avant chauffants et le volant chauffant, l’affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif, le système de caméras à 360 degrés, l’éclairage d’ambiance configurable, la clé intelligente, le hayon électrique à mains libres, le démarrage à distance, le climatiseur automatique bizone, le siège du conducteur à réglage électrique avec soutien lombaire, la chaîne audio Bose à neuf haut-parleurs, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que la recharge de téléphones par induction.

La version Sport Touring ajoute les sièges chauffants à l’arrière, alors que le toit ouvrant est optionnel sur les Preferred et ST, de série sur l’Avenir. Ce dernier profite également d’un siège du passager avant à commande électrique, d’un rétroviseur à caméra arrière, de sièges avant ventilés, d’un siège du conducteur avec fonction de massage ainsi qu’une suspension à amortissement variable. Le processus d’achat est assez simple, et l’équipement est plus que complet.

Comme c’est l’habitude chez Buick, l’habitacle du Buick Envision 2024 est plus silencieux que dans ceux des utilitaires de marques populaires. La différence n’est peut-être que de quelques décibels, mais ça paraît. Outre les garnitures noires reluisantes qui ramassent rapidement la poussière, la finition et l’assemblage dans l’habitacle sont impressionnants au premier coup d’œil. On aime le choix des matériaux et les agencements de couleurs, alors que les plastiques bon marché sont généralement hors de notre champ de vision. On compte cinq coloris pour l’habitacle, répartis entre les trois déclinaisons du modèle, et à notre avis, ils sont tous jolis.

De plus, le système multimédia est très facile à utiliser, comme c’est le cas dans les autres produits récents de GM. L’écran tactile est réactif au toucher, les graphiques sont clairs et bien lisibles, et la taille de l’écran est appréciable. Alors que la plupart des constructeurs relèguent les commandes de la planche centrale à l’écran, dans ce cas-ci, on conserve les conviviales commandes de climatisation physiques, avec une grosse molette pour le volume audio sur la console centrale. Les conducteurs plus âgés se sentiront à l’aise au volant.

Il y a suffisamment d’espace pour quatre ou cinq adultes à bord de l’Envision, et l’occupant de la place centrale à l’arrière ne se frottera vraisemblablement pas la tête au plafond. Cela dit, l’angle d’inclinaison des sièges arrière n’est pas réglable. L’aire de chargement propose un volume de 714 litres avec les dossiers relevés, et 1 493 litres les dossiers rabattus. Pas mauvais, mais plusieurs multisegments compacts sont plus logeables.

Le Buick Envision 2024 se détaille entre 44 799 $ et 53 599 $, frais de transport et de préparation inclus. GM Canada mentionne également des frais de concessionnaire s’élevant à 699 $.

Bon, quelle est la concurrence de l’Envision, alors que la marque Buick marche sur la ligne entre Chevrolet plus abordable et Cadillac de luxe chez GM? On peut qualifier Buick de marque haut de gamme, où Mazda se dirige avec ses produits de plus en plus chics, et où MINI se situe également. Cela dit, l’Envision rivalise avec les versions les mieux équipées du Chevrolet Equinox, du Ford Escape, du GMC Terrain, du Honda CR-V, du Hyundai Tucson, du Jeep Compass, du Kia Sportage, du Mazda CX-5 et du Mazda CX-50, du Mitsubishi Eclipse Cross et du Mitsubishi Outlander, du Nissan Rogue, du Subaru Forester, du Toyota RAV4 et du Volkswagen Tiguan.

L’autre possibilité, bien que discutable, c’est que l’Envision attire les consommateurs ne pouvant ou ne voulant pas se payer un véhicule issu d’une marque de luxe, comme l’Acura RDX, l’Alfa Romeo Stelvio, l’Audi Q5, le BMW X3, le Genesis GV70, l’Infiniti QX50 et l’Infiniti QX55, le Land Rover Discovery Sport, le Lexus NX, le Mercedes-Benz GLB et le Mercedes-Benz GLC ainsi que le Volvo XC60.

Oui, l’Envision est plus cher à l’achat que les utilitaires de marque populaire. En revanche, il est plus abordable que les modèles de marques de luxe, son niveau d’équipement est très complet, et selon de récents sondages de Consumer Reports aux États-Unis, Buick figure parmi les marques affichant les plus faibles frais d’entretien à long terme. On obtient donc un véhicule luxueux pour à peine quelques dollars de plus par mois qu’un produit de masse.

En revanche, on parle toujours d’un véhicule Buick, une marque évidemment moins prestigieuse qu’Audi, BMW et Mercedes-Benz. Et même Genesis. Si l’on tente de rendre nos voisins jaloux par notre choix de véhicules, l’Envision n’est peut-être pas le choix idéal.

Sans vouloir entamer une discussion politique, pour ceux qui l’ignorent encore, le Buick Envision est construit en Chine. Cela pourrait offusquer certains consommateurs qui préféreraient se procurer un véhicule construit localement, mais l’on doit noter que l’Envision n’exhibe aucun problème de qualité d’assemblage, malgré la perception des produits fabriqués en Chine.

Fait intéressant, selon une récente étude aux États-Unis, Buick trône au sommet des marques automobiles avec la plus grande représentation d’acheteurs féminins, soit 55 %. En autres mots, la marque plaît aux femmes, devançant dans l’ordre Mitsubishi, MINI, Lexus, Infiniti, Mazda et Kia à ce chapitre. C’est un détail significatif, surtout pour GM qui vend principalement de gros VUS et des camionnettes attirant une clientèle, disons, plus masculine.

Quant à l’aspect écolo, c’est certain que son lieu d’assemblage représente un facteur, puisque le véhicule doit traverser l’océan sur un bateau afin d’atteindre notre continent. De façon discutable, cette approche est plus polluante par rapport à un véhicule construit en Amérique du Nord et livré chez le concessionnaire par train ou par camion, mais cela s’applique également aux voitures assemblées au Japon ou en Corée. Surtout, le Buick Envision 2024 n’est pas un champion de l’économie de carburant, mais au moins, sa mécanique est généralement fiable et peu coûteuse d’entretien.

Au final, l’Envision n’est pas un véhicule résolument écolo, mais il n’est pas le pire non plus.