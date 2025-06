Essai routier de la Nissan Versa 2025 : voici la voiture la moins chère au pays

La Nissan Versa 2025 se détaille à partir de 22 648 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Habitacle spacieux et confortable, peu énergivore, prix d’achat intéressant.

Versa S de base manquant quelques caractéristiques essentielles, sensible aux vents latéraux, variante SR sportive en apparence seulement.

Voici la Nissan Versa 2025, devenue la voiture la plus abordable au Canada, maintenant que la Mitsubishi Mirage a été retirée de notre marché. La Versa S affiche un prix de base de 22 648 $ en incluant les frais de transport et de préparation, alors que la Versa SR coûte jusqu’à 26 298 $ avant d’ajouter des accessoires installés chez le concessionnaire, comme des tapis protecteurs et un chauffe-bloc moteur. Les concessionnaires vont également facturer des frais allant jusqu’à 621 $.

Les voitures sous-compactes sont presque toutes disparues. En fait, il ne reste plus que la Fiat 500e électrique et la Versa. La petite berline de Nissan doit donc affronter indirectement des multisegments urbains à roues motrices avant, comme le Chevrolet Trax, le Buick Envista, le Hyundai Venue et le Nissan Kicks Play – bien que celui-ci devrait être rayé du catalogue après le millésime 2025. À ne pas confondre avec le nouveau Nissan Kicks, redessiné et offrant un rouage intégral.

Qu’obtient-on pour un peu de 23 000 $ ces jours-ci? Une voiture sécuritaire, mais pas nécessairement une voiture tout équipée. La Versa S comprend un climatiseur, une chaîne audio à quatre haut-parleurs et un système multimédia avec un écran tactile de sept pouces, bien que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto soit réservée aux versions SV et SR. Les roues de 15 pouces en acier sont cachées par des enjoliveurs en plastique. Le dossier de la banquette arrière ne se rabat pas, limitant la polyvalence de la voiture, mais l’on a droit à un siège du conducteur à hauteur réglable et une foule de dispositifs de sécurité avancés, incluant le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, le freinage autonome en marche arrière, l’avertissement de sortie de voie et les feux de route automatiques.

Pour 1750 $ de plus, la Versa SV constitue un meilleur choix. Elle est munie d’un téléverrouillage des portes, d’une surveillance des angles morts, de roues en alliage de 16 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, d’une recharge de téléphones par induction, de sièges avant chauffants, d’un climatiseur automatique, d’une console centrale avec accoudoir pour y reposer notre coude ainsi que des dossiers arrière rabattables. La version SR dispose d’une apparence un peu plus sportive et des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à DEL, une clé intelligente avec démarrage à distance, d’un volant gainé de cuir, d’un total de six haut-parleurs et d’un écran tactile de huit pouces.

Sous le capot, la Nissan Versa est équipée d’un quatre cylindres de 1,6 litre ayant fait ses preuves au fil du temps, développant 122 chevaux et un couple de 114 livres-pied, géré par une boîte automatique à variation continue. Fini la boîte manuelle.

La puissance de la Versa peut sembler modeste, mais avec seulement 1 202 à 1 238 kilogrammes à traîner, la berline propose des performances tout à fait adéquates. Les décollages sont même prompts, sans le délai agaçant infligeant la plupart des nouveaux véhicules aujourd’hui. Le comportement routier n’a rien de spectaculaire, mais n’a pas besoin de l’être non plus. Toutefois, la voiture est sensible aux vents latéraux à cause de son étroitesse, et lors des journées dans laquelle la météo se déchaîne, on doit constamment apporter des correctifs au volant afin de garder le cap. Sans être un gros problème, on le remarque surtout après avoir conduit des berlines de taille compacte, plus larges et mieux campées sur leurs roues.

Les cotes de consommation ville/route/mixte se chiffrent à 7,5 / 5,9 / 6,8 L/100 km. En les comparant à celles des voitures compactes, on se rend bien compte qu’elles pourraient être plus basses. Ironiquement, la Nissan Sentra affiche une cote mixte de 6,6 L/100 km sur papier, pour une voiture plus grosse et plus puissante. En revanche, lors de notre essai d’une semaine à bord d’une Versa S, nous avons maintenu une moyenne de 5,8 L/100 km, battant ainsi les cotes officielles.

La Nissan Versa 2025 est évidemment une petite voiture, mais cela ne signifie pas qu’elle est inconfortable. Les sièges procurent un bon soutien pour le trajet quotidien, et l’espace pour les passagers arrière est suffisant. L’habitacle est également bien insonorisé et silencieux, sauf lorsqu’on accélère à plein régime et le moteur s’exprime, ce que l’on fait rarement de toute façon. Le volume du coffre s’élève à 416 litres, alors malgré l’absence de dossiers rabattables dans la Versa S, la berline est logeable.

Bon, on s’entend, conduire la voiture la moins chère au pays n’est pas quelque chose dont on voudra se vanter à la boîte de nuit, et l’on prendre bien soin de garder la clé rudimentaire de la Versa S au fond de nos poches. Ne pas profiter d’une télécommande pour déverrouiller les portes était un moindre mal il y a 20 ans, mais aujourd’hui, on s’attend à ce qu’il fasse partie de l’équipement de série. En quittant la voiture, on peut verrouiller toutes les portes d’un coup en appuyant sur le bouton situé sur le panneau de porte, mais il s’agit d’une mauvaise habitude pour les gens pressés ou distraits qui risquent d’oublier la clé dans l’auto. Un démarreur à distance provenant d’une tierce partie en vaut la dépense, alors que Nissan n’en offre même pas un comme accessoire chez le concessionnaire pour la Versa S.

Autre chose : elle a beau s’avérer la voiture la moins chère à l’achat au Canada, ce n’est pas nécessairement la meilleure aubaine. Au moment d’écrire ces lignes, la Versa S coûte 448 $ par mois pour 60 mois avec un taux de financement de 5,49 %, alors qu’en location sur 48 mois à un taux de 6,74 % et avec une allocation de 20 000 km par année, la mensualité s’élève à 398 $ par mois.

En comparaison, la Sentra S Plus coûte 26 423 $ à l’achat, 492 $ par mois en financement sur 60 mois à un taux de 5,49 %, ou 345 $ par mois en location sur 48 mois à un taux de 4,99 %. Un rabais de 1 500 $ est également applicable sur la Sentra, mais pas la Versa. La Sentra est donc plus abordable en location. Ces montants n’incluent pas les taxes de vente.

Au final, la Nissan Versa S est sans contredit une bonne petite voiture. Pour les gens à la recherche d’un moyen de transport fiable, peu coûteux à rouler et à entretenir, elle s’avère une berline sous-compacte confortable et peu énergivore. On passerait toutefois notre tour sur la déclinaison S, puisque la Versa SV est mieux équipée. Toutefois, comme pour toutes les voitures sur le marché, à moins de payer comptant, il faut toujours comparer les mensualités de financement et de location. Le PDSF ne doit pas être le seul critère pris en compte.