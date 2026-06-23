Quatre couleurs représentent 80 % du marché automobile nord-américain

Une analyse de 22 millions de véhicules montre que le gris, le noir et le blanc dominent de plus en plus les achats automobiles.

Le blanc demeure la couleur de véhicule la plus populaire aux États-Unis.

Le gris a enregistré la plus forte progression de part de marché depuis 1996.

Les voitures sport affichent une diversité de couleurs nettement supérieure à celle des autres segments de véhicules.

Le blanc demeure la couleur de véhicule la plus répandue aux États-Unis, mais le gris s’est imposé comme le choix ayant connu la croissance la plus rapide au cours des trois dernières décennies. Une étude récente montre que le blanc, le noir et le gris réunis représentent près des trois quarts de tous les véhicules de l’année-modèle 2025.

L’étude a examiné plus de 22 millions de véhicules d’occasion des années-modèles 1996 à 2025 vendus entre janvier 2025 et mai 2026. Le blanc domine le marché avec une part de 25,7 %, suivi du noir à 23,4 % et du gris à 22,9 %.

Les couleurs en niveaux de gris, qui comprennent le blanc, le noir, le gris et l’argent, représentent maintenant 80,4 % du marché automobile. En 1996, ces mêmes couleurs comptaient pour moins de la moitié de l’ensemble des véhicules. Cette évolution résulte d’un déclin constant des couleurs de carrosserie plus vives au cours des 30 dernières années. Faut-il blâmer les acheteurs ou les constructeurs ?

Couleurs automobiles les plus populaires selon la part de marché : 2025 c. 1996

Rang Couleur 2025 1996 Variation (%) 1 Blanc 25,7 % 22,1 % 16,7 % 2 Noir 23,4 % 14,2 % 64,5 % 3 Gris 22,9 % 3,6 % 528,4 % 4 Bleu 9,1 % 10,2 % -10,8 % 5 Argent 8,4 % 7,3 % 14,3 % 6 Rouge 7,0 % 20,1 % -65,2 % 7 Vert 2,2 % 13,4 % -83,8 % 8 Brun 0,4 % 2,9 % -84,6 % 9 Beige 0,4 % 1,6 % -73,8 % 10 Orange 0,3 % 0,2 % 2,5 % 11 Jaune 0,1 % 0,3 % -59,4 % 12 Or 0,0 % 2,3 % -98,1 % 13 Violet 0,0 % 0,7 % -94,7 % Couleurs en niveaux de gris 80,4 % 47,3 % 70,1 % Couleurs hors niveaux de gris 19,6 % 51,7 % -62,2 %

Le gris a enregistré la plus forte progression parmi toutes les teintes. Sa part est passée de 3,6 % en 1996 à 22,9 % en 2025, ce qui représente une augmentation de plus de six fois. Le noir a également gagné considérablement en popularité, tandis que le blanc a renforcé sa position déjà dominante.

Parallèlement, des couleurs traditionnelles comme le rouge et le vert ont perdu une part importante du marché. Le rouge est passé de 20,1 % à 7,0 %, tandis que le vert a chuté de 13,4 % à seulement 2,2 %. Ensemble, ces deux couleurs représentaient le tiers des véhicules en 1996, mais elles comptent aujourd’hui pour moins de 10 %.

Les acheteurs de camionnettes ont adopté les finis en niveaux de gris plus que tout autre segment. Les couleurs neutres sont passées de 43,4 % des camionnettes en 1996 à 83,5 % en 2025. Le blanc à lui seul représente maintenant le tiers de toutes les camionnettes, tandis que le gris est passé de seulement 3,4 % à 19,2 %.

Les VUS ont suivi une tendance semblable. Les couleurs en niveaux de gris représentent maintenant 79,3 % du segment, comparativement à 43,8 % il y a trois décennies. Le vert a connu le recul le plus important parmi les VUS, passant de plus du cinquième du marché à moins de 3 %.

Les voitures particulières sont devenues particulièrement dépendantes du gris. Cette couleur domine maintenant le segment avec une part de 28,4 %, contre 3,8 % en 1996. L’argent, autrefois l’une des couleurs dont la croissance était la plus rapide, a perdu de sa popularité au cours des dernières années.

Les voitures sport constituent toutefois l’exception. Les couleurs autres que celles en niveaux de gris représentent 36,2 % des voitures sport, soit près du double de la moyenne de l’ensemble du marché. Le bleu, le jaune, l’orange et le violet ont tous accru leur part au sein du segment, tandis que le rouge demeure plus répandu parmi les voitures sport que dans toute autre catégorie de véhicules.

Source: iSeeCars