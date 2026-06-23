La SAAQ dévoile le bilan routier du Québec en 2025, 371 décès, 8 de moins qu’en 2024

Chaque année la Société de l’Assurance autonomie du Québec (SAAQ) dévoile un important bilan de la situation sur les routes de la province. On découvre le rapport pour l’année 2025 où l’on constate plusieurs améliorations, dont le nombre de personnes décédées, mais aussi des aggravations comme le nombre de blessés et la surreprésentation de personnes de certains groupes d’âge.

Le nombre de décès en 2025 est de 371 personnes

Pour la première en 5 ans, il y a plus de 30 000 personnes accidentées

Plus de 25 % des conducteurs décédés avaient un taux de la plus de 81 MG d’alcool par 100 ml de sang

102 des 371 décès impliquent un véhicule lourd, soit 27,5 %

En 2025 au Québec, 30 018 personnes ont subi des sévices corporels. 371 personnes en sont mortes (-2,1% par rapport à 2024), 1 282 ont eu des blessures graves (+0,1%) contre 28 365 blessés légers (+6,1%). C’est la première fois en 5 ans que l’on excède les 30 000 accidentés sur nos routes, il s’agit là d’une hausse significative de 8,7 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024. Ce chiffre se pondère toutefois à 5,7 % par rapport à 2024 uniquement.

L’évolution des décès au Québec

Le rapport présente le nombre de décès au Québec depuis 1973. On remarque collectivement une amélioration impressionnante. En 1973, pas moins de 2 209 personnes sont décédées sur nos routes lorsque l’on comptait moins de 700 000 véhicules dans le parc automobile québécois. Il faudra attendre 1991 pour que le nombre de décès passe sous la barre des 1 000 cas.

En comparaison, en 2025, on compte 371 décès pour près de 6 millions de véhicules. Le ratio est plus positif maintenant, mais il faut tenir compte que les véhicules sont nettement plus sécuritaires et équipés de nombreuses aides et assistances à la conduite.

Les catégories d’usagers, leur type de véhicule

Des 371 décès, 202 se sont produits à bord d’une automobile, un VUS ou encore une camionnette légère. Encore une fois, les victimes motocyclistes sont très représentées avec 62 décès, une augmentation très significative de 29,2 %. Le nombre de personnes piétonnières happées a reculé de 2,6 %, mais ce sont encore 75 personnes qui ont perdu la vie en 2025 dans ces circonstances. Pour les occupants d’un véhicule lourd ou tracteur routier, à 9 décès, c’est un recul marqué de près de 31 %. Concernant les cyclistes, à 12 personnes, c’est un décès de moins qu’en 2024.

Lorsque l’on parle d’accidentés, on ne parle pas uniquement de décès, la SAAQ inclut dans son étude les personnes blessées grave et léger. Dans le cas des personnes gravement blessées, le chiffre est pratiquement stable à 1 282, 1 de plus qu’en 2024. Sans surprise, on retrouve une forte représentative auprès des véhicules légers, des piétons et des motocyclistes.

Le portrait est en tout point similaire pour les blessures légères à 28 365. Dans ce segment, on note une hausse significative de cas de 6,1 % par rapport à 2024. C’est encore pire en regardant sur le comparatif avec la période témoin de 2020 à 2024 où l’augmentation des de 9,1 %. Un élément est marquant, pour les occupants d’un camion lourd ou tracteur routier légèrement blessés, on observe une hausse de 17% à 475 cas.

Les groupes d’âge

Les groupes d’âge sont aussi une donnée intéressante. On note 3 clivages marqués dans les chiffres. Les jeunes de 34 ans et moins voient des hausses non négligeables entre 3,7 % pour les 25-34 ans, 20,5% pour les 15-24 ans et tristement de 28,6% pour les moins de 14 ans. On parle respectivement de 56, 53 et 9 décès au Québec.

Le second regroupement touche de 35 à 74 ans. On observe ici une amélioration du tableau. Le groupe de personnes de 35 à 44 ans, à 37 victimes, voit une basse de 24,5 %. Pour le groupe de 45 à 54, on parle aussi de 37 décès, une baisse de 22,9%. Les 55-64, absorbent 50 décès, une réduction de 12,3% alors que le groupe de 65 à 74 ans compte pour 56 décès, une contraction de 8,2%.

Ce sont les 75 ans et plus qui ont le bilan le plus inquiétant. Non seulement ils ont le plus de décès à 73, il y a une hausse marquée de 35,8% par rapport à 2024 et la tendance est réelle en projetant sur les 5 dernières années avec une majoration de 38,3%. Le fait du vieillissement de la population est possiblement une des causes de cette forte augmentation. Le tableau est similaire lorsque l’on regarde les chiffres pour les personnes blessées gravement où l’on voit 56.1% plus de victimes. En contrepartie, dans le cas des blessures légères, le constat est à la baisse de 1,1%.

Les véhicules lourds

Les véhicules lourds sont impliqués dans 102 des 371 décès sur les routes du Québec. Par véhicules lourds, on inclut les autobus scolaires, les minibus, les autobus, les véhicules-outil ou d’équipement et naturellement les camions lourds et tracteurs routiers. Ce groupe de véhicules représente 27,5% des cas. Il s’agit d’une hausse de 4,1% par rapport à 2024. On ne visant que les camions lourds et tracteurs routiers, ils sont responsables de 81 des 102 décès. Par rapport aux 74 décès de 2024, c’est 9,5% de plus.

Avec un bilan de 3 129 accidentés de la route où un véhicule lourd est impliqué, ce 10% des accidents. Le nombre d’accidents impliquant un véhicule est aussi en hausse significative. On passe de 2 536 accidents en 2024 à 3 129 en 2025.

Et l’alcool

La SAAQ rend aussi publiques les dernières données touchant l’alcool au volant dans ce rapport. Fait à noter, les chiffres de 2025 ne sont pas encore complétés sur ce sujet pour différentes raisons et validations. De 2020 à 2024, 795 tests toxicologiques ont été effectués sur les conducteurs décédés. De ce nombre, 200 personnes ont échoué au test sanguin. Cela signifie que la personne avait un taux d’alcool de plus de 81 mg/100 ml de sang. Au compte, on peut dire que 25,2% des accidents mortels impliquent une personne en état d’ébriété.

Source : SAAQ