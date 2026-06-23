Record pour la Chevrolet Corvette ZR1X à Pikes Peak, mais Ford vole la vedette

Chaque année, la course qui vise l’ascension du Pikes Peak attire les réflecteurs de partout à travers le monde. On y est témoins d’exploits hors du commun. Cette année, l’édition 2026 nous a réservé de belles surprises, à commencer par la performance de la Corvette ZR1X 2027 qui a pulvérisé le record pour une voiture de production. C’est cependant Ford qui a remporté la victoire au classement général, grâce à un Mustang Mach-E de compétition de plus de 1400 chevaux.

La Corvette ZR1X a établi un nouveau record de production : 9:30.104.

Romain Dumas, au volant du Mustang Mach-E, qui a signé le meilleur temps absolu.

Emelia Hartford est devenue la femme la plus rapide de l’histoire de Pikes Peak, en 10 h 11. 018 sur une Corvette 2026.

Pilotée par JR Hildebrand (un ancien de la série Indycar) sur le parcours de 20 km, la Corvette ZR1X a rejoint le sommet de la montagne en 9 minutes et 30 secondes. L’ancien record appartenait à la Porsche 911 Turbo S de David Donner, établi en septembre 2022 avec un temps de 9:53.541. On parle donc d’un écart de 23 secondes. Sur neuf minutes, c’est énorme.

Ce qui rend l’exploit encore plus impressionnant, c’est le contexte. À 4302 mètres d’altitude, l’air raréfié réduit l’oxygène nécessaire aux moteurs à combustion, et ce, jusqu’à 30 %. La ZR1X a réussi à contourner le problème grâce à son moteur électrique avant, qui a compensé la perte de rendement du V8 en haute altitude afin d’assurer la puissance maximale là où l’atmosphère naturelle ne permettait plus au moteur d’être au sommet de sa forme.

Le moteur électrique développe 186 chevaux en conditions optimales. Son travail, combiné à celui du V8 de 5,5 litres, a porté la puissance totale du modèle à 1250 chevaux.

La voiture qui a couru était inscrite dans la catégorie Time Attack 1, ce qui signifie qu’elle conservait la calibration d’usine du moteur, la carrosserie de série et l’échappement d’origine. Les seules modifications imposées par le règlement de la PPIHC (Pikes Peak International Hill Climb) concernent la sécurité du pilote : cage de sécurité, baquet homologué, système d’extinction automatique et cellule de carburant. L’ensemble ZTK qui est offert avec cette version de la. Corvette était présent, avec son aileron en fibre de carbone, ses ressorts haute performance et ses pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R.

Au classement général, c’est cependant Romain Dumas qui a écrasé la concurrence avec un temps de 8:18.202, devançant Robin Shute de plus de 11 secondes. Le Mustang Mach-E qu’il pilotait, inscrit en classe Unlimited Modified — Production Based (modifications illimitées sur la base d’un modèle de production), profitait d’un bloc de batterie de 50 kWh et d’une architecture à trois moteurs développant plus de 1400 chevaux.

Ford a signé sa deuxième victoire au général à Pikes Peak.