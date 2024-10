Nissan confirme des détails sur le Kicks Play 2025, incluant un prix de départ de 22 598$

Ce modèle offrira une alternative plus abordable au nouveau Kicks 2025, plus grand.

Deux niveaux d’équipement seront offerts, les deux avec un moteur 1,6L et la traction avant.

Ecolo Auto avait précédemment trouvé des preuves de l’arrivée du Kicks Play dans les données de consommation de RNCan.

Nissan Canada a maintenant publié les spécifications complètes du Kicks Play 2025, le nouveau nom du Kicks de première génération, qui sera vendu aux côtés de son successeur plus grand et plus cher.

Cette information a été confirmée à Ecolo Auto il y a environ un mois lorsque notre collaborateur, Vincent Aubé, a trouvé une entrée concernant le Kicks Play dans les listes de consommation de carburant de RNCan.

Comme le nouveau Nissan Kicks 2025 est plus proche du Qashqai récemment abandonné en termes de taille, de prix et de spécifications, il semblait qu’il y aurait un acteur de moins dans le segment des multisegments d’entrée de gamme en baisse en 2025.

Ce ne sera pas le cas, puisque Nissan maintiendra en production le Kicks de première génération sous le nom de Kicks Play, qui offrira une alternative plus abordable aux acheteurs qui ne souhaitent pas dépenser les 27 199 $ requis pour un Kicks 2025 de base.

Comme le principal attribut de ce modèle sera son faible coût, il n’est pas surprenant de voir que sa gamme a été simplifiée par rapport à la version 2024, avec seulement deux niveaux de finition restants.

Le seul groupe motopropulseur disponible est inchangé par rapport à la version 2024. Il s’agit d’un moteur quatre cylindres de 1,6 litre associé à une transmission à variation continue (CVT) et à une traction avant, pour une puissance de 122 chevaux et un couple de 114 lb-pi, ainsi qu’une consommation moyenne combinée de 7,2 L/100 km.

La version d’entrée de gamme S , au prix de 22 598 $, comprend des poignées de porte extérieures noires, des jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des essuie-glaces à balayage intermittent variable, des phares automatiques avec assistance aux feux de route, un siège conducteur manuel à six positions avec accoudoir intégré, un système d’info divertissement à écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, des commandes audio sur le volant, et le Nissan Safety Shield 360, un ensemble de technologies d’aide à la conduite qui comprend le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, le freinage d’urgence autonome arrière, l’alerte de franchissement de ligne, l’alerte de trafic transversal arrière, la surveillance des angles morts et les capteurs de stationnement arrière.

Pour 25 198 dollars, la version SV ajoute des éléments tels que des freins à disque ventilés à l’arrière, un répartiteur électronique de freinage, un frein de stationnement électronique avec maintien automatique, un volant chauffant gainé de cuir, des jantes en alliage de 17 pouces, des poignées de porte couleur carrosserie, des barres de toit argentées, des sièges avant chauffants, un rangement dans l’accoudoir de la console centrale, un écran tactile de 8 pouces, la radio satellite Sirius XM, des miroirs de courtoisie éclairés, un régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation automatique, un écran d’information du conducteur de 7 pouces, l’alerte de porte arrière, le démarrage à distance du moteur et le système de surveillance de l’attention du conducteur.

Les acheteurs qui souhaitent plus de fonctionnalités, plus de puissance ou une transmission intégrale devront se tourner vers le nouveau Kicks, qui comblera le fossé entre le Kicks Play et le Rogue.

Le Nissan Kicks Play 2025 arrivera chez les concessionnaires canadiens dans les semaines à venir.