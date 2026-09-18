Accélération du programme hybride chez Honda, avec le CR-V à l’avant-scène

Honda, à l’instar de plusieurs autres constructeurs, revoit ses plans de production relatifs à l’électrification, surtout pour ce qui est du marché nord-américain. Le message est clair : l’hybride reste la priorité, du moins pour l’instant. Conséquemment, la marque devance de plusieurs mois la mise en production de sa prochaine génération de véhicules hybrides, avec en tête de liste un CR-V renouvelé qui pourrait sortir des chaînes de montage dès février 2027.

Trois projets de véhicules électriques pensés pour notre marché ont été annulés

Les ventes de véhicules hybrides Honda ont bondi de 9 % aux États-Unis depuis le début de l’année

L’entreprise vise la commercialisation de 15 nouveaux modèles hybrides en Amérique du Nord d’ici l’exercice 2029

Combler le vide laissé par l’électrique

L’annulation de projets électriques a créé un vide dans le calendrier de production de Honda, un vide que l’entreprise cherche visiblement à combler au plus vite. Il n’est pas question de laisser filer la clientèle vers des rivaux comme Toyota ou Hyundai, qui multiplient eux aussi les présentations de nouveaux modèles hybrides ces temps-ci.

L’approche repose sur des statistiques qui parlent d’elles-mêmes. Les ventes américaines de Honda ont progressé de 4 % depuis le début de l’année, une hausse largement attribuable à l’engouement pour les modèles hybrides, lui-même alimenté par des prix de l’essence qui restent très élevés en raison de la guerre lancée par les Américains en Iran.

Le CR-V à l’avant-scène

Le nouveau CR-V hybride verra sa production être lancée à l’usine Honda d’Alliston, en Ontario, dès février 2027, avant de s’étendre aux usines de l’Indiana et de l’Ohio le mois suivant. Honda prévoit également une déclinaison de luxe signée Acura, basée sur la même architecture. L’idée d’offrir des variantes à essence seulement aurait été écartée.

Fait intéressant, nous aurons droit à une nouvelle génération du système hybride de Honda avec les prochains modèles. Celle-ci promet une amélioration de plus de 10 % de l’efficacité énergétique, tandis que les coûts de fabrication devraient diminuer de plus de 30 %.

Ces gains permettront à Honda de financer un ambitieux plan qui prévoit, entre autres, un gros véhicule à trois rangées de sièges qui s’allongera jusqu’à cinq mètres.

Avec ses usines nord-américaines qui tournent près de leur pleine capacité, Honda évalue même la possibilité d’agrandir certaines installations. D’ici 2030, Honda caresse l’ambition de tripler sa production mondiale de véhicules hybrides afin qu’elle atteigne 2,5 millions d’exemplaires annuellement.