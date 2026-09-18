La hausse du prix du pétrole causée par la guerre pourrait se répercuter sur le prix des pneus

Les stocks de pneus existants pourraient atténuer les hausses à court terme, tandis que les stocks de remplacement et les pneus d’été du printemps prochain pourraient coûter plus cher.

Les détaillants de pneus signalent déjà des hausses de prix d’environ 10 % sur les nouveaux stocks.

Les inventaires actuels de pneus d’hiver pourraient temporairement protéger les consommateurs contre l’augmentation des coûts de remplacement.

Les automobilistes qui auront besoin de pneus d’été au printemps prochain pourraient payer plus cher les stocks nouvellement commandés.

Les automobilistes canadiens pourraient devoir composer avec une hausse du prix des pneus au cours des prochains mois, alors que les pressions exercées par la guerre sur les marchés pétroliers font augmenter le coût des produits pétrochimiques et d’autres matériaux utilisés dans les produits automobiles.

Le sujet a beaucoup fait les manchettes dernièrement. Toutefois, aucune annonce officielle concernant ces hausses n’a encore été publiée. Par le passé, particulièrement depuis la pandémie, de nombreux fabricants de pneus ont annoncé ouvertement non seulement que des augmentations de prix étaient à venir, mais aussi la date à laquelle elles entreraient en vigueur.

Malgré tout, les effets commencent à se faire sentir chez certains détaillants de pneus, où des propriétaires signalent des hausses de prix d’environ 10 % à l’arrivée des commandes destinées à la saison hivernale. Malgré cela, de nombreux détaillants de pneus et garages ont déjà obtenu une grande partie des stocks qu’ils prévoient vendre durant la prochaine période de changement saisonnier. Cela signifie qu’une proportion importante de ces pneus a été commandée avant que les dernières hausses anticipées ne se répercutent sur la chaîne d’approvisionnement.

La principale préoccupation pourrait se manifester lors des achats de stocks subséquents. Lorsque les inventaires accumulés devront être remplacés, les coûts de gros plus élevés pourraient toutefois être refilés aux clients.

Les marchés de l’énergie peuvent réagir rapidement si la situation géopolitique s’améliore. L’ampleur et la durée éventuelles des hausses de prix demeurent donc incertaines.

L’économiste Moshe Lander a établi un lien entre les pressions actuelles sur les prix et le conflit touchant le détroit d’Ormuz, une voie essentielle au transport mondial de produits énergétiques. Il a souligné que le prix des produits pétrochimiques utilisés dans la fabrication des pneus est lié à celui du pétrole.

Pour les automobilistes, le cycle de renouvellement des stocks met en évidence une distinction importante entre cet hiver et le printemps prochain. Les pneus d’hiver déjà entreposés dans les entrepôts ou les commerces pourraient offrir une certaine protection contre l’augmentation des coûts de remplacement.

Les automobilistes qui savent qu’ils auront besoin de pneus d’été pour la saison 2027 devraient prendre une décision sans trop tarder. Acheter parmi les stocks actuellement disponibles avant que les détaillants ne les renouvellent pourrait permettre d’éviter une partie des hausses prévues qui pourraient se répercuter sur les prix au printemps prochain.