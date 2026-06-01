Tesla utilise près de 12 % du quota canadien de VE chinois grâce à ses premières importations

Les données montrent que les importations de Tesla Model 3 en provenance de Shanghai représentent la majorité des VE construits en Chine entrant au Canada dans le cadre du nouveau système de quotas.

Tesla a importé près de 2 900 véhicules électriques construits en Chine dans le cadre du nouveau système de quotas du Canada.

La première période de quotas pour les VE chinois au Canada permet l’entrée de 24 500 véhicules avant août 2026.

Les constructeurs automobiles chinois retardent leurs plans d’entrée au Canada en raison de l’incertitude entourant l’accès aux quotas.

Le nouveau cadre canadien basé sur des quotas pour les importations de véhicules électriques construits en Chine connaît déjà une utilisation importante dès ses débuts, Tesla représentant environ un huitième des véhicules entrant dans le cadre du programme. Les seules autres importations confirmées dans le cadre du système concernent 18 VUS Lotus Eletre destinés au Canada par l’entremise d’opérations liées à Geely.

Les récentes mises à jour de la structure tarifaire canadienne de la Model 3 avaient amené plusieurs observateurs à croire que Tesla avait déjà sauté sur l’occasion d’importer au pays des véhicules construits en Chine à moindre coût. En voici la preuve.

Les chiffres mis à jour publiés vendredi par Affaires mondiales Canada montrent que 2 910 véhicules électriques ont été importés de Chine depuis que le gouvernement fédéral a instauré le nouveau système. La période d’attribution actuelle permet l’entrée au Canada d’un maximum de 24 500 VE construits en Chine avant le 31 août 2026.

Bien qu’Ottawa n’ait pas publiquement identifié les importateurs individuels, les informations disponibles sur les expéditions indiquent que presque tous les véhicules importés jusqu’à présent sont des berlines Tesla Model 3 produites à l’usine de fabrication de Tesla à Shanghai.

Selon les volumes actuels, Tesla représente déjà près de 12 % du quota disponible au cours de cette première période d’attribution.

Les modifications apportées au site web et les récents mouvements de véhicules laissent croire que Tesla s’active afin de sécuriser des stocks pour le marché canadien pendant que des capacités de quotas demeurent disponibles. Des Model 3 construites à Shanghai ont été observées arrivant dans des centres de livraison Tesla dans plusieurs régions, notamment en Ontario et dans le Canada atlantique.

Le réseau canadien déjà établi de vente au détail et de service après-vente de Tesla place l’entreprise dans une position très favorable sous les règles révisées. L’infrastructure existante, la familiarité des consommateurs et les opérations de livraison déjà actives permettront au constructeur d’utiliser ses allocations de quotas plus rapidement que les nouveaux joueurs du marché. Comparativement à BYD ou Chery, l’avantage semble presque injuste; toutefois, nous ne remettons pas en question la volonté et les ressources de ces constructeurs.

Le rythme des importations attire également l’attention des décideurs politiques. Les autorités fédérales ont déjà indiqué qu’elles envisagent des mesures pouvant limiter la portion du quota à laquelle un seul constructeur automobile pourrait avoir accès. Pour l’instant, la politique fonctionne selon un principe de premier arrivé, premier servi, avec une clarté limitée quant aux volumes d’importation réellement disponibles. La structure du programme influence les décisions de planification au-delà de Tesla. Plusieurs constructeurs chinois évaluant une expansion au Canada auraient reporté leurs stratégies d’entrée jusqu’en 2027.

Alors que la première période de quotas demeure ouverte jusqu’à la fin août 2026, les tendances observées dans les premières importations pourraient influencer à la fois les futures décisions réglementaires et le positionnement concurrentiel au sein du marché canadien des véhicules électriques.

Source: drive tesla canada