Stellantis et Factorial débutent les essais sur route des batteries à électrolyte solide

Une batterie à électrolyte solide de Factorial a été installée dans une Dodge Charger Daytona.

Il s’agit des premiers tests de la sorte en Amérique du Nord.

L’autonomie et la vitesse de recharge devraient être nettement améliorées par rapport aux batteries actuelles.

Plusieurs constructeurs automobiles parlent depuis de nombreuses années des batteries à l’électrolyte solide comme étant la prochaine grande innovation au chapitre des véhicules électriques.

En effet, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Volkswagen et Stellantis travaillent tous à la mise au point de cette technologie, qui pourrait arriver dans des modèles de production dès 2028.

Si Toyota est généralement reconnu comme le leader dans ce domaine, c’est Stellantis qui aura été le premier à lancer des essais sur route de cette technologie en Amérique du Nord.

Effectivement, le constructeur Franco-Américain a mis au point une batterie brevetée qui intègre les cellules à l’électrolyte solide conçues par son partenaire Factorial, une compagnie basée au Massachusetts.

Afin de valider la durabilité, la fiabilité et la sécurité de cette batterie en conditions d’utilisation réelles, Stellantis l’a installée dans une Dodge Charger Daytona, qui effectue déjà des essais sur route aux États-Unis.

Sans avancer de chiffres concrets, Stellantis annonce une autonomie accrue en raison de cellules ayant une forte densité énergétique de 375 Wh/kg.

Le constructeur a toutefois précisé que la recharge pourrait ne prendre que 18 minutes pour passer de 15 à 90%, ce qui est beaucoup plus rapide que la plupart des batteries actuelles, qui mettent souvent près de 40 minutes pour faire la même chose.

Si les véhicules électriques à 800 volts de Hyundai et Kia annoncent eux aussi un temps de recharge de 18 minutes, c’est pour la mesure plus commune de 10 à 80%. Puisque le taux de charge diminue fortement au-dessus de 80%, la batterie à électrolyte solide de Stellantis et Factorial semble avoir un avantage.

Pour une comparaison plus directe, la batterie actuelle de 100 kWh de la Dodge Charger Daytona de production met 27 minutes pour passer de 20 à 80% dans les meilleures conditions.

Le constructeur affirme également que sa batterie à électrolyte solide a prouvé sa fiabilité à des températures variant de -30˚ C à 45˚ C dans des tests en laboratoire.

La résistance aux faibles températures est d’ailleurs l’une des forces de cette nouvelle technologie, tout comme le sont la stabilité en cas de dommages physiques (comme lors d’un accident de la route) et les faibles coût de production.

En effet, Stellantis dit que les batteries à l’électrolyte solide pourraient l’aider à réduire les coûts de ses futurs modèles électriques.

Ni Stellantis ni Factorial n’ont précisé de date à laquelle on peut s’attendre à voir des véhicules électriques alimentés par des batteries à électrolyte solide sur le marché nord-américain, mais la plupart des constructeurs visent une introduction vers la fin de la décennie pour cette technologie prometteuse.