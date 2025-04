Subaru Outback 2026: elle devient officiellement un VUS

Subaru a choisi le Salon de l’auto de New York pour présenter en primeur l’Outback 2026.

Avec la septième génération de l’Outback, elle emprunte désormais la voie des VUS plus que jamais.

La Subaru Outback 2026 conserve son offre mécanique: un moteur atmosphérique de 2,5 L et un moteur turbocompressé de 2,4 L.

Le catalogue comprend quatre versions, incluant la Wilderness.

Ajoutant au fil du temps des attributs d’un VUS dans sa recette, la Subaru Outback 2026 devient officiellement un VUS avec l’avènement de la septième génération. EcoloAuto s’est rendu au Salon de l’auto de New York pour assister au dévoilement de la Subaru Outback 2026.

La Subaru Outback 2026 passe d’une voiture à hayon à un VUS

Depuis son introduction en 1995, la Subaru Outback dérive de la berline Legacy. On se rappellera que Subaru a cessé la commercialisation de la Legacy au terme de l’année-modèle 2024, si bien que l’Outback devient dorénavant un modèle complètement indépendant. Elle profite du changement de génération pour devenir officiellement un VUS se positionnant entre le Forester et l’Ascent.

Sur le plan stylistique, la Subaru Outback 2026 adopte plus que jamais une approche de robustesse. Le constructeur considère qu’il s’agit de son modèle le plus prêt pour l’aventure. La silhouette de l’Outback est plus angulaire que par le passé. On retrouve des appliques de plastique noir à l’avant, à l’arrière, sur les bas de caisse ainsi que sur les arches de roue.

L’Outback jouit également d’un habitacle revampé. Sous les yeux du conducteur, on retrouve une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Au centre de la planche de bord logue un système d’infodivertissement de 12,1 pouces. Subaru refuse de préciser la provenance de cette technologie. Or, des indices laissent présumer certaines ressemblances avec le système à bord de véhicules Toyota.

Sous le capot de la Subaru Outback 2026

Sur le plan mécanique, la continuité est à l’honneur avec la nouvelle génération de l’Outback. Autrement dit, les motorisations sont reconduites pour 2026. La version de base est animée par un moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,5 L qui est bon pour 180 chevaux. Les versions plus cossues reçoivent un moteur turbocompressé à quatre cylindres à plat de 2,4 L qui génère 260 chevaux. Dans les deux cas, on retrouve une transmission automatique à variation continue.

Subaru a refusé de commenter la possibilité d’offrir la motorisation hybride sous le capot de la nouvelle Outback, comme c’est le cas avec la plus récente mouture du Forester.

La version Wilderness continue d’être offerte

Pour 2026, Subaru propose un catalogue moins étoffé avec l’Outback. En effet, la gamme ne comporte que quatre versions: Touring, XT Limited, Wilderness et XT Premier. Les versions Commodité, Limited et Onyx sont donc rayées de la carte.

La Subaru Wilderness 2026, imaginée pour les âmes aventurières, se distingue par ses jantes de 17 pouces. Ses angles d’approche et de départ ont été améliorés avec la nouvelle génération. Elle est maintenant dotée d’amortisseurs adaptatifs. Elle continue d’être facilement reconnaissable grâce à ses éléments esthétiques de couleur cuivre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

L’échelle de prix de la Subaru Outback de septième génération sera connue plus tard.

Les unités de la Subaru Outback destinées au marché canadien seront bâties au Japon. Subaru a confirmé que les premiers exemplaires arriveront dès l’année en cours. Il faudra patienter quelques mois supplémentaires avant que la version Wilderness ne débarque chez les concessionnaires du pays.