L’écart entre les primes d’assurance des véhicules électriques et à essence se resserre aux États-Unis

S’il reste en moyenne nettement plus cher d’assurer un véhicule électrique qu’une voiture à essence, l’écart est en train de se combler.

La baisse du coût des batteries et l’augmentation des taux d’adoption des VÉ expliquent en partie cette tendance.

L’intégration de nouvelles technologies dans les voitures à moteur thermique fait également grimper leurs primes d’assurance pour les rapprocher de celles des VÉ.

Même s’il est toujours plus coûteux d’assurer un véhicule électrique qu’un modèle à essence comparable, l’écart se resserre aux États-Unis. En effet, un rapport d’Insurify, cité par Automotive News, montre que le prix moyen pour assurer un véhicule électrique a diminué entre 2025 et 2026, tandis que les primes des modèles à essence ont augmenté.

En fait, le coût moyen pour assurer un véhicule électrique aux États-Unis en 2026 s’élève à 3 159,42 $, soit 42 % de plus que pour un modèle à essence. Bien que cette différence semble encore considérable, les coûts d’assurance des VÉ ont chuté plus rapidement que ceux des véhicules à combustion, qui sont d’ailleurs moins élevés cette année qu’en 2025.

De nombreux facteurs expliquent cette baisse, au premier rang desquels figure le coût moins élevé des batteries au lithium-ion, qui représentent la majeure partie des frais de réparation prévus en cas d’accident avec un véhicule électrique.

De plus, les taux d’adoption relativement élevés des VÉ au cours des dernières années ont permis une plus grande disponibilité des pièces de rechange et la multiplication des centres de services certifiés pour VÉ à travers le pays, ce qui réduit d’autant plus les coûts de réparation et, par conséquent, les primes d’assurance.

On peut d’ailleurs le constater par le fait qu’assurer un VÉ en milieu rural coûte plus cher que dans une grande ville : comme moins de garages y réparent les véhicules électriques, les listes d’attente s’allongent et font grimper les prix des réparations.

N’oublions pas que la parité des prix est rarement atteinte uniquement par des baisses de tarifs ; le coût de l’assurance pour les véhicules à combustion a également augmenté récemment.

En effet, l’écart important entre les primes d’assurance des VÉ et celles des véhicules thermiques s’explique aussi par le fait qu’en moyenne, les véhicules électriques sur les routes sont beaucoup plus récents que les modèles à essence, dont l’âge moyen est actuellement de 11,5 ans aux États-Unis.

En plus d’avoir des pièces moins chères et plus faciles à trouver, les véhicules plus anciens intègrent moins de technologies comme les caméras de recul et les capteurs de stationnement, qui coûtent plus cher à réparer qu’un simple pare-chocs.

C’est ce qui explique pourquoi l’écart entre les primes d’assurance des VÉ et des véhicules à combustion n’est plus que de 18 % si l’on examine exclusivement les véhicules de l’année-modèle 2024 ou plus récents.

Le rapport d’Insurify classe également les véhicules électriques du plus cher au moins cher à assurer, en moyenne.

Sans surprise, le haut du classement est dominé par les VÉ de grand luxe, tels que la berline Mercedes-Benz EQS (4 703 $), la Tesla Model S (4 558 $) et la BMW i5 (4 554 $).

Les cinq modèles actuels de Tesla figurent dans le top 10, mais le Cybertruck fait partie des modèles de la marque les moins chers à assurer, malgré un taux de sinistres plus élevé.

Julia Taliesin, auteure du rapport d’Insurify, a déclaré à Automotive News que cela pourrait s’expliquer par le fait que les acheteurs de ce pick-up électrique affichent une meilleure cote de crédit en raison de son prix plus élevé.

À l’autre extrémité du spectre, les VÉ les moins chers à assurer sont le Chevrolet Equinox EV (2 512 $), le Volvo EC40 (2 451 $) et le Ford E-Transit (2 285 $).

Bien que les prix des assurances tendent à baisser pour tous les types de véhicules, les acheteurs devraient tout de même obtenir quelques soumissions avant de choisir un véhicule électrique pour la première fois afin d’éviter les mauvaises surprises.

Source : Automotive News