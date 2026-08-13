Cadillac CELESTIQ Night Test : une création unique inspirée des moments de solitude

Cadillac profite de la Monterey Car Week pour présenter une nouvelle interprétation de sa CELESTIQ. Baptisée Night Test, cette création unique mise sur une combinaison sombre de couleurs et de matériaux inspirée par les séances de mise au point réalisées loin des regards, lorsque pilotes, ingénieurs ou artistes travaillent dans l’ombre avant une performance.

La Cadillac CELESTIQ Night Test est une commande unique assemblée à la main au Cadillac Artisan Center de Warren, au Michigan.

Sa carrosserie Caspia Metallic est associée à des roues de 23 pouces au fini sombre et à des accents Jade autour de l’éclairage.

L’habitacle combine des cuirs Backen Black et Sheer Gray avec de la fibre de carbone et des éléments métalliques brossés.

Une Cadillac CELESTIQ inspirée par le travail dans l’ombre

La Cadillac CELESTIQ est déjà un modèle à part dans la gamme du constructeur américain. Chaque exemplaire est personnalisé selon les préférences de son propriétaire, et Cadillac utilise maintenant cette possibilité pour présenter une nouvelle création baptisée Night Test.

Le thème retenu s’inspire des longues heures de préparation qui précèdent une performance. Cadillac fait notamment référence aux athlètes qui s’entraînent seuls ou aux musiciens qui répètent loin du public. Dans l’univers automobile, cette philosophie évoque naturellement les séances d’essais nocturnes durant lesquelles les ingénieurs travaillent à la mise au point d’une voiture sans spectacle ni public.

Caspia Metallic et des roues de 23 pouces

La carrosserie reçoit une peinture Caspia Metallic à haute brillance. Le traitement sombre se poursuit avec des roues de 23 pouces au fini foncé. Cadillac précise également qu’elles reçoivent des accents Jade, une couleur reprise à l’avant du véhicule. Le chrome « brille » par son absence sur cette voiture.

Autour des phares, le « Jade lighting bezel » adopte ainsi une finition sombre conçue pour diffuser la lumière plutôt que la réfléchir. L’effet contribue à donner à cette CELESTIQ une apparence plus furtive que certaines des configurations plus extravagantes déjà montrées par Cadillac.

Un habitacle volontairement minimaliste

La même philosophie se retrouve à bord. Cadillac décrit l’aménagement comme un exercice de minimalisme orienté vers la fonction.

Les sièges associent deux teintes de cuir très contrastées, noir Backen et gris Sheer. La fibre de carbone est utilisée pour accentuer le caractère technique de l’habitacle, tandis que différents éléments en métal brossé complètent la présentation.

Cadillac cherche ici à créer une ambiance évoquant davantage un instrument de précision qu’un salon traditionnel. Cette approche tranche avec l’image classique de la grande voiture de luxe américaine où le bois, le chrome et les couleurs chaudes occupent généralement une place importante.

Un exemplaire assemblé à la main

Comme toutes les CELESTIQ, Night Test est assemblée à la main au Cadillac Artisan Center de Warren, au Michigan.

Chaque CELESTIQ peut recevoir une combinaison individualisée de couleurs, de matériaux et de finitions. Night Test illustre précisément cette philosophie : Cadillac ne présente pas simplement une nouvelle combinaison de couleurs disponible au catalogue, mais une voiture unique développée autour d’un thème cohérent.

La CELESTIQ Night Test fera ses débuts publics à la Monterey Car Week. Elle servira également de vitrine au programme de personnalisation de Cadillac, alors que les clients intéressés peuvent travailler avec la marque pour commander une CELESTIQ selon leurs propres spécifications.