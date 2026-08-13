Cadillac dévoile un XT5 hybride rechargeable… pour la Chine

Il doit parfois être difficile pour les Américains de voir ce que leurs constructeurs proposent ailleurs sur la planète, mais pas en Amérique du Nord. Nous en avons un bel exemple alors que Cadillac dévoile une version hybride rechargeable du XT5 pour le marché chinois.

Le XT5 chinois profite d’un système hybride rechargeable à deux moteurs électriques

La configuration suggère un fonctionnement de type à autonomie prolongée plutôt qu’un hybride rechargeable traditionnel

Le modèle chinois profite d’un système de conduite semi-autonome avancé, absent de la version nord-américaine

Une configuration intrigante

Cadillac reste discrète concernant les détails techniques de son modèle, faisant simplement mention d’un « système hybride rechargeable à deux moteurs ». Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information en a toutefois révélé davantage. Le moteur à essence développe 148 chevaux (110 kW), tandis que les deux moteurs électriques offrent respectivement 215 chevaux (160 kW) à l’avant et 148 chevaux (110 kW) à l’arrière.

Selon Carscoops, qui rapporte cette nouvelle, cette répartition des pouvoirs laisse croire qu’il s’agit en fait d’un véhicule à autonomie prolongée, où le moteur à essence sert avant tout de génératrice plutôt que de principal élément propulseur des roues.

Esthétiquement, le nouveau venu profite d’une calandre redessinée avec des accents lumineux qui rappellent les VUS électriques de la marque, c’est-à-dire les Optiq, Lyriq et Vistiq. On remarque également la présence de jantes plus aérodynamiques et d’étriers de frein rouges.

Ce qui est encore plus remarquable, c’est que ce XT5 chinois est doté d’un capteur Lidar sur le toit, ainsi que de caméras latérales, le tout au service d’un système de conduite semi-autonome basé sur la technologie Momenta R7. Selon toute vraisemblance, ce XT5 héritera du système Xiao Yao Zhi Xing, déjà offert sur certains Buick vendus en Chine. Voyez là une version adaptée du système de conduite semi-autonome Super Cruise, dotée de certaines capacités supplémentaires.

Le véhicule est, en somme, vraiment conçu pour la réalité du marché chinois.

Et l’Amérique du Nord ?

Et c’est ce qui est frustrant pour notre continent, car il serait étonnant que ce modèle précis franchisse les océans pour nous parvenir. Le premier obstacle est bien sûr son lieu de fabrication, à savoir l’usine SAIC-GM de Jinqiao, dans le district de Pudong, à Shanghai. Avec la réalité des tarifs, ça rend son importation improbable du côté des États-Unis. Et il ne serait probablement pas rentable de le faire venir au Canada, compte tenu du volume de vente attendu.

Est-ce que le XT5 nord-américain de deuxième génération, déjà confirmé, pourrait nous offrir cette motorisation ? Ce n’est pas impossible, mais il faudra être patient pour le savoir.

Il faut se rappeler que GM a laissé entendre qu’elle comptait multiplier les modèles hybrides rechargeables au sein de sa gamme au cours des prochaines années, une tendance partagée par plusieurs autres constructeurs.

Reste à voir sous quelle forme, et surtout où ce genre de mécanique pourrait être assemblé.

On sait que le prochain XT5 nord-américain sera construit à Spring Hill, au Tennessee, à compter de 2027. La véritable inconnue est plutôt de savoir si Cadillac va adapter la motorisation hybride rechargeable développée en Chine à notre marché. » En janvier, GM Authority rapportait que GM travaillait sur un XT5 PHEV, potentiellement destiné à plusieurs marchés, avec des équipes de développement en Chine, à Detroit et à Séoul. La publication évoquait même la possibilité d’une commercialisation mondiale, tout en précisant qu’il n’y avait aucune confirmation pour les États-Unis.

Il y a beaucoup d’incertitude à travers l’industrie automobile actuellement pour que l’on puisse s’avancer sur l’une ou l’autre des hypothèses.

On ne peut que surveiller ce dossier de près.