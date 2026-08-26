Un Lincoln Corsair actualisé et fabriqué en Chine sera de retour en 2027

La production du Corsair destiné à l’Amérique du Nord a pris fin à Louisville fin 2025.

L’entreprise importera de Chine une version mise à jour du multisegment compact.

Les importations du Nautilus ainsi que du Corsair révisé devraient prendre fin en 2030.

Bien qu’elle ait annoncé vouloir mettre un terme aux importations de véhicules en provenance de Chine vers l’Amérique du Nord, la marque Lincoln proposera une version remaniée du Corsair dès 2027.

En effet, la division de luxe de Ford Motor Company a confirmé le retour du Corsair dans ses gammes canadienne et américaine en 2027. Cependant, au lieu d’être assemblé aux États-Unis comme auparavant, il sera fabriqué en Chine dans le cadre d’un partenariat avec Changan Automobile.

Lincoln n’en est pas à son coup d’essai en matière d’importations chinoises, puisque la deuxième génération du Nautilus, lancée en 2024, provient déjà de Chine.

Par conséquent, le Nautilus tout comme le Corsair 2027 seront soumis à des droits de douane de 52,5 % aux États-Unis. En revanche, les déclinaisons hybrides de ces deux modèles seront prises en compte dans le cadre de l’exemption tarifaire canadienne, qui autorise l’importation de jusqu’à 49 000 véhicules électrifiés chinois par an.

Le Corsair devait initialement être abandonné en Amérique du Nord après une année-modèle 2026 écourtée, ne laissant que les Nautilus, Aviator et Navigator pour séduire les acheteurs.

La production s’est arrêtée à Louisville, au Kentucky, à la fin de 2025, Ford ayant apparemment besoin de l’espace de cette usine pour fabriquer un futur véhicule électrique.

Depuis, la pression exercée par les concessionnaires — désireux de conserver un modèle plus compact au sein du catalogue Lincoln — ainsi que la chute des ventes de la marque (en baisse de 13 % entre janvier et août 2026 par rapport à la même période l’année précédente) ont incité l’entreprise à relancer la commercialisation du Corsair sur le marché nord-américain.

Cette délocalisation de la production vers la Chine s’accompagnera d’une mise à jour du Corsair : le modèle 2027 sera donc sensiblement différent du modèle 2026.

Pour commencer, l’ensemble des Corsair 2027 seront propulsés par un nouveau groupe motopropulseur hybride de 2,0 L développant 305 chevaux. Même si les détails n’ont pas encore été confirmés, il s’agira très certainement du même groupe hybride turbocompressé que celui employé dans le Nautilus hybride, qui affiche une puissance de 310 chevaux.

Le multisegment compact bénéficie également d’une légère retouche esthétique, avec une nouvelle calandre et des phares inspirés de ceux du grand Aviator, en plus de nouveaux feux arrière semblables à ceux du Nautilus.

Trois nouveaux styles de jantes sont annoncés au programme, ainsi que cinq nouvelles teintes de carrosserie et un aménagement intérieur revu.

Les spécificités pour le marché canadien restent à préciser, mais nous savons déjà que le Corsair 2027 sera proposé en deux versions aux États-Unis : Premiere et Reserve.

La première débutera à 48 790 $, soit environ 7 000 $ de plus que le modèle qu’elle remplace.

Selon Lincoln, cette hausse de prix n’est pas imputable aux droits de douane, mais plutôt à un ensemble de nouveaux équipements offerts de série, notamment l’aide à la conduite mains libres BlueCruise 1.5, quatre années d’accès aux services de sécurité et de connectivité, ainsi que la motorisation hybride.

Ce retour pourrait toutefois être de courte durée puisque, comme mentionné plus tôt, Ford prévoit de cesser toute importation de véhicules depuis la Chine d’ici 2030.

Le futur Nautilus sera vraisemblablement produit aux États-Unis, tandis que le Corsair pourrait céder sa place à un nouveau VUS électrique, bien que cela reste à confirmer.

De plus amples détails concernant le Lincoln Corsair 2027 de fabrication chinoise devraient être dévoilés au cours des prochains mois.

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Source : Automotive News