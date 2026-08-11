Cadillac étend son programme de personnalisation sur mesure à l’Escalade IQ 2027

L’Escalade IQ « Curated by Cadillac » sera offert en quantité très limitée aux États-Unis et au Canada.

Un service de conciergerie aidera les acheteurs à choisir parmi plus de 160 couleurs de carrosserie et 44 teintes de sellerie.

Ce modèle sera assemblé à la main au Centre d’artisanat Cadillac, aux côtés de la Celestiq.

Après avoir lancé la très exclusive Celestiq, entièrement personnalisable par ses acheteurs, Cadillac étend ce niveau de sur-mesure à son VUS phare, l’Escalade IQ.

En effet, le constructeur américain proposera l’Escalade IQ « Curated by Cadillac » pour l’année-modèle 2027, permettant aux clients de personnaliser le style de leur VUS.

Comme pour la Celestiq, les acheteurs du Curated by Cadillac Escalade IQ seront accompagnés par un concierge, qui assurera le lien entre le client, la concession et l’équipe de design.

Cet accompagnement s’avérera peut-être nécessaire pour les plus indécis, puisqu’ils devront choisir parmi plus de 160 couleurs de carrosserie spécialement conçues pour l’Escalade IQ. La sélection comprend des teintes unies, métallisées, trois couches, satinées et mates.

De plus, les clients auront le choix entre 44 teintes pour le garnissage en cuir, assorties d’éléments contrastants pour les surpiqûres et les liserés.

Cadillac affirme qu’il existe des millions de combinaisons possibles, garantissant ainsi que chaque Escalade IQ « Curated by Cadillac » sera absolument unique.

Proposé au prix de 54 995 $ US en supplément d’un Escalade IQ standard (dont le prix de départ s’élève à 161 043 $ au Canada), le programme « Curated by Cadillac » comprend également l’assemblage au Centre d’artisanat de la marque, situé au sein du centre technique de General Motors à Warren, dans le Michigan.

À l’instar de la Celestiq, l’Escalade IQ « Curated by Cadillac » sera assemblé à la main et sa peinture recevra une finition artisanale, garantissant un niveau de savoir-faire impossible à obtenir sur une chaîne de montage automatisée.

Sur le plan mécanique, le Curated by Cadillac Escalade IQ sera identique aux autres modèles Escalade IQ. Il sera donc propulsé par une batterie de 200 kWh et deux moteurs électriques développant une puissance totale de 750 chevaux et un couple de 785 lb-pi. L’autonomie de l’Escalade IQ est estimée à 748 kilomètres par le fabricant.

Le constructeur n’a pas précisé le nombre d’exemplaires qui seront produits, indiquant seulement que la disponibilité sera « extrêmement limitée ».

Les livraisons devraient débuter au cours de la deuxième moitié de 2027 pour les marchés canadien et américain, et une version conceptuelle sera présentée au public lors de l’événement The Quail, A Motorsports Gathering, à Carmel en Californie, le 14 août.