Devriez-vous acheter un Genesis GV60 2023?

Nous jetons un coup d’oeil au nouveau Genesis GV60 2023 en analysant les raisons pourquoi vous devriez acheter le nouveau véhicule électrique de Genesis et pourquoi vous devriez regarder ailleurs.

Le nouveau GV60 2023 est la première incursion du constructeur coréen de véhicules de luxe dans le domaine des véhicules entièrement électriques. Comme tous les autres produits Genesis, il crée une première impression très positive qui est renforcie une fois sur la route.

Contrairement à la G80 électrique, qui est essentiellement une berline G80 électrifiée, le GV60 n’a pas d’équivalent dans la gamme Genesis. Il est basé sur la même plateforme E-GMP qui sous-tend la Hyundai IONIQ 5 et la Kia EV6, et le GV60 partage également la même architecture avancée à 800 volts. Donc, la Genesis est une IONIQ 5 plus luxueuse? Oui et non.

Si vous essayez le GV60 dos à dos avec la IONIQ 5 ou la EV6, vous pourriez remarquer certaines similitudes. Cela fait quelques mois que je n’ai pas conduit l’une ou l’autre, mais j’ai surtout remarqué les différences. Le GV60 a non seulement un look complètement différent (et meilleur, à mon avis), mais il est également plus luxueux à l’intérieur et plus rapide, aussi, au moins en version Performance AWD.

J’ai remarqué, cependant, que l’intérieur est tout aussi étonnamment spacieux et accueillant, en particulier la banquette arrière, que les IONIQ 5 et EV6. Les Kia et Hyundai ont un peu plus d’espace à l’intérieur, mais le GV60 est plus grand que ses dimensions extérieures ne le suggèrent.

Nous y reviendrons dans une seconde. Tout d’abord, concentrons-nous sur les versions disponibles. Le GV60 est offert en versions Advanced AWD et Performance AWD. Comme vous pouvez le déduire, les deux offrent une transmission intégrale de série. Les deux sont alimentés par la même batterie de 77,4 kWh, et les deux offrent un impressionnant couple de 446 lb-pi. Là où elles diffèrent, c’est au niveau de la puissance et de l’autonomie.

Le Genesis GV60 Advanced AWD développe 314 chevaux, tandis que le Performance AWD offre 429 chevaux. De plus, la finition Performance AWD dispose d’un mode Boost activé par un bouton vert sur le volant qui porte la puissance à 483 chevaux et le couple à 516 livres-pieds. Cela vous permet d’atteindre 100 km/h en seulement 4,0 secondes.

Cependant, ces performances supplémentaires ont un impact sur l’autonomie du GV60. Selon Genesis, la version d’entrée de gamme Advanced AWD peut parcourir 399 kilomètres, tandis que la version plus puissante a une autonomie de 378 kilomètres.

Maintenant que nous avons couvert les bases, regardons pourquoi vous devriez et ne devriez pas acheter un Genesis GV60 2023.

Pourquoi acheter un 2023 Genesis GV60?

Le Genesis GV60 2023 se distingue par sa capacité de recharge, son style, son intérieur luxueux et ses performances générales. Il est également très polyvalent.

Des performances exceptionnelles

Les performances fournies par le Genesis GV60 peuvent être un avantage ou un inconvénient, selon votre point de vue. Pour nos besoins ici, nous plaçons les performances dans la liste des raisons d’acheter le GV60, surtout la version Performance AWD. Il existe des véhicules électriques plus puissants dans ce segment, mais le 0 à 100 km/h en 4,0 secondes est largement suffisant, et nous adorons le mode Boost qui permet d’accéder facilement à un déluge de puissance.

Un design étonnant

Le Genesis GV60 a fait tourner bien des têtes pendant notre semaine. Il est un peu excentrique, mais il a l’air à la fois luxueux et sportif. Le profil latéral est particulièrement impressionnant, et dans l’ensemble, nous pensons que le GV60 est plus beau que l’EV6 et la IONIQ 5.

Recharge rapide

Le GV60 bénéficie d’une architecture de charge avancée qui offre une capacité de charge rapide allant jusqu’à 350 kW. Il y a des véhicules électriques de luxe qui coûtent deux fois plus cher et qui ne peuvent pas se charger aussi rapidement.

À 350 kW, le GV60 peut se charger de 10 % à 80 % en 18 minutes, mais même sur un chargeur de 50 kW, vous obtenez une charge de 80 % en un peu plus d’une heure. Sur un chargeur domestique de niveau II, vous obtenez une charge complète en un peu plus de 7 heures ce qui est plus rapide que presque tous les autres véhicules électriques dans cette gamme de prix.

Beaucoup d’espace intérieur

L’élément qui m’a le plus surpris dans le trio EV6/IONIQ 5/GV60 est l’espace intérieur impressionnant. Bien que la IONIQ 5 semblait plus spacieuse, le GV60 est encore très accueillant. Il offre plus de 1 500 litres d’espace de chargement total, et 680 litres avec les sièges arrière en place.

Intérieur luxueux

Fidèle à la tradition Genesis, l’intérieur est assez luxueux et regorge d’équipements. Sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, cuir Nappa, volant chauffant, combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces, plateau de recharge sans fil, siège conducteur à 14 réglages électriques. Mieux encore, tous sont de série.

Une autonomie correcte, toutes choses égales par ailleurs

Ce dernier point est délicat. Si l’on considère le Genesis GV60 seul, l’autonomie de 399 kilomètres offerte par le modèle Advanced est correcte. C’est mieux que, par exemple, un Audi e-tron ou certaines des versions d’entrée de gamme de la BMW i4. Plus important encore, l’autonomie est aidée par les capacités de recharge rapide du GV60. Cela dit…

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Genesis GV60 2023?

Le Genesis GV60 n’a pas l’autonomie que l’on trouve dans des modèles similaires, bien que plus abordables. De plus, la version la plus puissante coûte presque autant qu’une Ford Mustang Mach-E GT ou qu’une Tesla Model 3 Performance, et pourtant elle n’égale pas leurs accélérations.

L’autonomie est inférieure à celle de modèles plus abordables

La Genesis GV60 n’offre pas la même autonomie que les versions AWD de la Hyundai IONIQ 5 (415 km) alors que l’EV6 atteint près de 500 km. La Mustang Mach-E GT promet également plus de 400 kilomètres d’autonomie tandis que certains modèles Tesla Model 3 vous offrent 576 kilomètres. En d’autres termes, vous disposez de plusieurs options avec une plus grande autonomie à un montant similaire à ce que vous payez pour un GV60.

Pas aussi rapide qu’une Ford Mustang Mach-E GT, une Kia EV6 GT ou une Tesla Model 3 Performance

Le Genesis GV60 débute à 71 000 $, tandis que la version Performance débute à 79 000 $. C’est environ 4 000 $ de moins qu’une Ford Mustang Mach-E GT ou qu’une Tesla Model 3 Performance, mais le GV60 Performance n’arrive pas à égaler ces deux modèles en termes d’accélération pure. Il ne peut pas non plus rivaliser avec le Kia EV6 GT en termes de performances. En d’autres termes, si vous recherchez un véhicule électrique performant dans cette gamme de prix, le GV60 ne peut pas vraiment rivaliser.

Appuis-tête bizarres

C’est quelque chose que ma fiancé m’a fait remarquer. Apparemment, les queues de cheval et les chignons ne fonctionnent pas bien avec les appuis-tête du GV60 qui sont fortement inclinés vers l’avant. C’est quelque chose que vous voudrez vérifier lors de votre essai routier.

Mauvaise visibilité arrière

Nous pouvons débattre du problème des appuie-tête, mais la minceur de la lunette arrière est sans conteste un problème. À peu près la taille d’un 2×4, cette fenêtre est à peu près inutile et si ce n’était de la caméra de recul, vous devriez lancer une prière en l’air chaque fois que vous faites marche arrière.

Conclusion

La Genesis GV60 2023 est un véhicule électrique unique sur le marché. Ultra-luxueux avec un intérieur spacieux et élégant, il offre également un confort impressionnant et des performances décentes si on ne le compare pas à certaines options plus sportives dans sa gamme de prix.

Il ne gagnera peut-être pas une course au quart de mille contre une Model 3 Performance ou une Mustang Mach-E GT, mais il est beaucoup plus raffiné et confortable que ces deux-là, et même si l’autonomie pourrait être meilleure, elle devrait être suffisante pour la plupart des acheteurs.