Devriez-vous acheter la Toyota Camry 2025?

Avec la Camry hybride 2025, Toyota corrige enfin un manque évident : la combinaison de son excellente motorisation hybride avec un rouage intégral. Cette neuvième génération réunit enfin les deux, transformant la Camry en une championne de l’efficacité toutes saisons. Et quand une tempête de neige surprise s’est abattue durant mon essai de la version XLE AWD, elle a eu l’occasion de prouver ce qu’elle avait dans le ventre. Le système à rouage intégral à la demande a su transférer la puissance aux roues arrière exactement quand il le fallait, assurant une stabilité que plusieurs tractions n’ont pas pu offrir ce jour-là.

Mais ce n’est pas tout : Toyota mise désormais à 100 % sur l’hybridation — fini les moteurs à essence conventionnels, fini le V6. Toute la gamme est maintenant hybride. Est-ce que ce virage total en fait la berline familiale ultime… ou est-ce une décision trop radicale?

Ce qu’il faut savoir sur la Toyota Camry 2025

Basée sur une plateforme révisée et complètement redessinée à l’intérieur comme à l’extérieur, la Camry 2025 est propulsée uniquement par le système hybride de cinquième génération de Toyota (THS 5). Il combine un moteur 4 cylindres de 2,5 litres à des moteurs électriques, pour une puissance nette de 225 chevaux en version traction et 232 chevaux avec le rouage intégral électronique à la demande, disponible sur les versions SE Upgrade, XSE et XLE.

La boîte est une transmission CVT électronique, et l’économie d’essence impressionne : jusqu’à 4,9 L/100 km en traction, et entre 5,1 et 5,3 L/100 km en version AWD, selon la version. La suspension a été améliorée avec jambes MacPherson à l’avant et multibras à l’arrière; les versions SE et XSE bénéficient d’un réglage plus sportif.

À bord, on trouve de série Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un écran tactile de 8 pouces (ou 12,3 pouces sur les XLE/XSE), et des sièges pour cinq passagers. Le coffre conserve un volume de 428 litres. Côté sécurité, toutes les versions incluent Toyota Safety Sense 3.0 avec détection de piétons, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de sortie de voie, aide au maintien de voie, reconnaissance des panneaux, phares automatiques et aide à la conduite proactive.

Pourquoi acheter la Toyota Camry 2025

Enfin prête pour l’hiver québécois : Le rouage intégral électronique intervient de façon transparente quand les conditions l’exigent, sans nuire à la consommation. Lors de la tempête de neige printanière, la Camry est restée imperturbable là où bien des tractions patinaient.

Le rouage intégral électronique intervient de façon transparente quand les conditions l’exigent, sans nuire à la consommation. Lors de la tempête de neige printanière, la Camry est restée imperturbable là où bien des tractions patinaient. Efficacité hybride, sans sacrifices : Le nouveau système hybride est plus puissant que jamais. Avec 232 chevaux et une consommation réelle autour de 6,3 L/100 km même en hiver, la Camry offre une combinaison rare de performance et d’économie.

Le nouveau système hybride est plus puissant que jamais. Avec 232 chevaux et une consommation réelle autour de 6,3 L/100 km même en hiver, la Camry offre une combinaison rare de performance et d’économie. Silence de croisière digne d’un Lexus : Grâce au vitrage acoustique et à l’insonorisation accrue, l’habitacle est extrêmement calme sur l’autoroute. Le raffinement de roulement rivalise avec des modèles de catégorie supérieure.

Grâce au vitrage acoustique et à l’insonorisation accrue, l’habitacle est extrêmement calme sur l’autoroute. Le raffinement de roulement rivalise avec des modèles de catégorie supérieure. Technologie conviviale et réactive : Le nouveau système multimédia de Toyota (surtout l’écran 12,3 po) est rapide, clair et intuitif. L’intégration sans fil des téléphones fonctionne à merveille, et le système audio JBL offre un son riche et détaillé.

Le nouveau système multimédia de Toyota (surtout l’écran 12,3 po) est rapide, clair et intuitif. L’intégration sans fil des téléphones fonctionne à merveille, et le système audio JBL offre un son riche et détaillé. Un habitacle au design soigné : Le mariage de cuir et de microfibre Dinamica dans la XLE, les panneaux de portes capitonnés et le toit panoramique donnent à cette Camry une allure franchement haut de gamme — on est loin de l’image fade d’autrefois.

Pourquoi éviter la Toyota Camry 2025

Une sonorité qui trahit ses origines : En accélération forte, le moteur 2,5 L fait entendre une note rauque peu flatteuse. Même si les performances sont là, le bruit mécanique gâche un peu l’impression de raffinement général.

En accélération forte, le moteur 2,5 L fait entendre une note rauque peu flatteuse. Même si les performances sont là, le bruit mécanique gâche un peu l’impression de raffinement général. Un seul groupe motopropulseur : Fini le choix. Ceux qui appréciaient le V6 de l’ancienne génération devront se tourner ailleurs — ou accepter un compromis en matière de puissance et de sensations.

Fini le choix. Ceux qui appréciaient le V6 de l’ancienne génération devront se tourner ailleurs — ou accepter un compromis en matière de puissance et de sensations. Technologie de base peu inspirante : L’écran de 8 pouces livré avec les versions d’entrée de gamme paraît daté comparé au superbe 12,3 pouces des versions XLE/XSE. Cela crée un écart technologique selon votre budget.

L’écran de 8 pouces livré avec les versions d’entrée de gamme paraît daté comparé au superbe 12,3 pouces des versions XLE/XSE. Cela crée un écart technologique selon votre budget. Toujours plus confort que dynamique : Malgré les réglages sportifs des versions SE/XSE, la Camry demeure une voiture orientée confort. Le châssis manque de vivacité comparé à une Honda Accord ou une Mazda6.

Verdict

La Toyota Camry 2025 est exactement ce que la majorité des acheteurs de berlines recherchent : une voiture élégante, hyper efficace, bien équipée et maintenant adaptée à nos hivers. Le tout nouveau virage vers une gamme entièrement hybride est audacieux — mais il est parfaitement exécuté.

Avec une consommation réelle proche des 6 L/100 km, même dans des conditions difficiles, la Camry justifie pleinement l’abandon du moteur V6. Le système AWD élimine la dernière raison qui poussait certains Canadiens à opter pour un VUS à la place.

À qui s’adresse cette Camry? À quiconque veut un véhicule fiable, confortable, sécuritaire et économique pour le quotidien. Ceux qui cherchent plus de sportivité devraient regarder du côté de la Honda Accord, ou monter d’un cran vers une Lexus. Mais pour tout le reste? La Camry 2025 est un choix gagnant, et plus convaincant que jamais.