Palmarès : Les 11 véhicules électriques ayant la plus faible consommation d’énergie au Canada en 2026

Alors que la consommation d’essence est une préoccupation importante lors que vient le temps de choisir un véhicule muni d’un moteur à combustion, peu d’acheteurs se soucient de la consommation énergétique d’un véhicule électrique.

En effet, l’autonomie et la vitesse de recharge sont souvent des critères plus importants que la consommation d’énergie, pourtant celle-ci demeure pertinente lorsque l’on compare plusieurs véhicules électriques.

Effectivement, bien que le coût par kilomètre soit nettement moins élevé avec une mécanique électrique qu’avec un moteur à essence ou au diesel, une économie supplémentaire peut être réalisée en choisissant un VÉ qui nécessite moins d’énergie que la moyenne.

Voici donc une liste des 11 véhicules électriques de l’année-modèle 2026 offerts au Canada qui affichent la plus faible consommation d’énergie en conduite combinée (ville et autoroute) selon Ressources Naturelles Canada :

Nissan Leaf S Plus

La troisième génération de la Nissan Leaf marque une évolution stylistique vers le segment des multisegments. En version d’entrée de gamme S Plus 2026, ce modèle affiche une consommation combinée de 17,3 kWh/100 km selon Ressources naturelles Canada, ce qui le place au début de ce palmarès de l’efficacité énergétique. Dotée d’une batterie de 75 kWh et d’une motorisation de 214 ch, la Leaf propose une autonomie de 488 km. L’intégration du port de recharge NACS et l’amélioration de l’aérodynamisme visent à moderniser cette pionnière du marché électrique. Bien que sa consommation sur route grimpe à 18,8 kWh/100 km, elle demeure une option économique à l’usage, malgré son format plus confortable.

Toyota bZ AWD

Pour 2026, Toyota simplifie l’appellation de son VUS électrique, désormais nommé simplement bZ. La version à traction intégrale (AWD) affiche une consommation combinée de 17,3 kWh/100 km selon Ressources naturelles Canada, égalant la Nissan Leaf S+ dans ce palmarès. Ce modèle gagne considérablement en performance avec une puissance totale de 338 chevaux et une batterie de 77 kWh, permettant d’atteindre une autonomie de 468 km. L’adoption du standard de recharge NACS et un écran multimédia de 14 pouces modernisent l’expérience à bord. Bien que son efficacité sur route soit de 19,1 kWh/100 km, le bZ AWD demeure un choix polyvalent adapté aux conditions climatiques canadiennes.

Lexus ES 350e

La huitième génération de la Lexus ES introduit pour la première fois une motorisation entièrement électrique avec la variante 350e. Selon les données de Ressources naturelles Canada, cette berline de luxe affiche une consommation combinée de 17,2 kWh/100 km lorsqu’elle est chaussée de jantes de 19 pouces, et de 17,3 kWh/100 km avec les roues de 21 pouces. Malgré un empattement allongé de 80 mm visant à maximiser le confort de l’habitacle, l’efficience demeure au cœur de sa conception. Offrant une autonomie allant jusqu’à 481 km, la ES 350e repose sur une plateforme GA-K optimisée pour l’électrification, tout en intégrant des technologies raffinées comme un écran tactile de 14 pouces et le nouveau système de sécurité LSS+ 4.0. Une version plus puissante à traction intégrale, nommée ES 500e, consomme quant à elle de 18,4 à 18,7 kWh/100 km dépendamment du choix des jantes.

Tesla Model Y AWD

Le Tesla Model Y se décline en deux configurations à traction intégrale pour 2026, affichant des cotes de consommation combinée respectives de 17,1 et 17,3 kWh/100 km. La version Long Range AWD-I s’avère la plus efficiente du duo, particulièrement en milieu urbain avec une mesure de 16,1 kWh/100 km, pour une autonomie totale de 526 km. Pour sa part, la déclinaison AWD-B privilégie une autonomie accrue atteignant 542 km, malgré une consommation combinée légèrement supérieure. Ces résultats maintiennent le Model Y AWD dans le peloton de tête de l’efficacité énergétique, offrant un équilibre entre motricité intégrale et gestion rigoureuse de la batterie.

Lexus RZ 350e

Le Lexus RZ bénéficie d’une mise à jour technique importante pour 2026, incluant l’arrivée d’une version à traction avant (FWD) particulièrement efficace. Selon les données de Ressources naturelles Canada, le RZ 350e affiche une consommation combinée de 17,0 kWh/100 km, se positionnant favorablement grâce à son nouvel essieu eAxle et une batterie lithium-ion révisée de 76,96 kWh. Cette configuration permet d’atteindre une autonomie de 478 km. Outre son passage au standard de recharge NACS, ce VUS de luxe mise sur un silence de roulement accru et une rigidité structurelle optimisée, tout en conservant l’esthétique raffinée et les technologies de pointe propres à la signature Lexus.

Hyundai IONIQ 5 Longue Portée RWD

La Hyundai IONIQ 5 a bénéficié d’une mise à jour substantielle pour 2025, incluant une batterie à la capacité accrue passant de 77,4 à 84 kWh pour les versions Longue Portée. En configuration propulsion (RWD), ce multisegment affiche une consommation combinée de 16,9 kWh/100 km selon Ressources naturelles Canada, se positionnant comme l’un des modèles les plus efficaces de sa catégorie. Cette efficacité permet de franchir la barre symbolique des 500 km d’autonomie. Outre l’ajout d’un essuie-glace arrière et de commandes physiques ergonomiques, l’adoption du port de recharge NACS facilite l’accès aux infrastructures de recharge rapide, consolidant son attrait sur le marché canadien.

Tesla Model S

La Tesla Model S demeure une figure de proue en matière d’autonomie et d’efficience pour 2026. Selon les données de Ressources naturelles Canada, la berline de luxe affiche une consommation combinée de 16,9 kWh/100 km, un résultat notable compte tenu de son gabarit et de ses performances de haut niveau. Équipée d’une traction intégrale à double moteur développant 670 chevaux, elle est capable de parcourir jusqu’à 660 km sur une seule charge. Son efficacité en milieu urbain, établie à 15,9 kWh/100 km, soutient son bilan énergétique global malgré une puissance de crête élevée. Alliant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes à une gestion électrique rigoureuse, la Model S conserve une place de choix dans le segment des véhicules électriques haut de gamme.

Kia EV4 Light et Wind

Kia introduit une nouvelle avenue pour l’électrification au Canada avec le lancement de la berline EV4 2026. Ce modèle compact se distingue par une efficacité énergétique rigoureuse, affichant une consommation combinée de 16,8 kWh/100 km selon Ressources naturelles Canada. Construite sur la plateforme E-GMP, elle est proposée en deux configurations de batterie : la version Light (58,3 kWh) offre une autonomie de 391 km, tandis que la Wind (81,4 kWh) grimpe à 552 km. Avec son port NACS de série et un coefficient de traînée de seulement 0,23, l’EV4 mise sur l’accessibilité et l’aérodynamisme pour séduire les conducteurs cherchant une alternative aux VUS électriques.

Toyota C-HR SE

Le Toyota C-HR effectue un retour remarqué au Canada en 2026, cette fois en tant que véhicule entièrement électrique. Se classant avantageusement dans ce palmarès de l’efficience, la version SE à traction avant affiche une consommation combinée de 16,2 kWh/100 km selon les données de Ressources naturelles Canada. Reposant sur la plateforme e-TNGA, ce multisegment compact utilise une batterie de 77 kWh pour délivrer une puissance de 221 chevaux et une autonomie estimée à 496 km. Outre son design de type coupé, il adopte le standard de recharge NACS et un habitacle technologique doté d’un écran de 14 pouces, alliant ainsi sobriété énergétique et polyvalence urbaine.

Toyota bZ XLE FWD

Le Toyota bZ en version XLE à traction avant s’inscrit parmi les véhicules les plus sobres du marché canadien pour 2026. Avec une consommation combinée de 16,1 kWh/100 km selon les données de Ressources naturelles Canada, ce modèle mise sur une gestion électrique optimisée, particulièrement efficace en milieu urbain où sa cote descend à 14,6 kWh/100 km. Doté d’une batterie de 57,7 kWh et d’une motorisation de 168 chevaux, il propose une autonomie de 380 km. L’ajout d’un écran tactile de 14 pouces et du port de recharge NACS modernise l’expérience de bord, positionnant ce multisegment comme une solution pragmatique et écoénergétique pour les déplacements quotidiens.

Tesla Model Y RWD

Pour couronner ce palmarès de l’efficacité énergétique, le Tesla Model Y RWD s’impose comme le meneur incontesté avec une consommation combinée de 15,4 kWh/100 km. Ce résultat, soutenu par une performance urbaine de 14,6 kWh/100 km, en fait le véhicule le plus sobre de cette sélection 2026. Modèle d’entrée de gamme proposé à partir de 49 990 $, il offre une autonomie estimée de 463 km et une accélération de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 7,2 secondes. Si l’habitacle adopte une approche simplifiée avec une finition textile et des réglages manuels, il conserve l’écran tactile QHD de 16 pouces et l’accès à l’intelligence artificielle Grok, consolidant son rapport entre technologie et économie d’énergie.