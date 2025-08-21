Décision audacieuse ! Infiniti relancera la berline Q50 en 2027 avec la propulsion et une boîte manuelle

Infiniti revient dans le segment des berlines de luxe avec une nouvelle génération de la Q50 axée sur la performance, prévue pour 2027.

Infiniti relancera la Q50 avec le V6 biturbo du Nissan Z et une configuration à propulsion.

Une boîte manuelle et une version Red Sport sont envisagées pour séduire les amateurs de performances.

Ce revirement reflète une baisse de la demande pour les véhicules électriques en Amérique du Nord.

Est-ce le tournant décisif qui changera le destin d’Infiniti ? La marque prévoit de relancer la Q50 au second semestre de 2027, abandonnant ainsi son plan initial de la remplacer par une berline électrique.

La prochaine Q50 utilisera la même plateforme que la Nissan Skyline vendue au Japon et sera propulsée par le V6 biturbo de 3,0 litres issu du coupé Nissan Z. Ce moteur développe actuellement 400 chevaux, mais des sources suggèrent qu’il pourrait dépasser les 450 chevaux dans la nouvelle Q50 —soit 30 de plus que la Z Nismo.

La propulsion fera son retour, accompagnée d’une boîte manuelle. Même si peu d’unités manuelles seront vendues, leur simple présence contribuera à redorer l’image de la marque. Infiniti envisage également une version haute performance Red Sport dans cette nouvelle mouture.

La Q50 mise à jour a été présentée lors d’une rencontre des concessionnaires américains de Nissan Motor Co., le 20 août à Las Vegas. On y a découvert une silhouette inspirée d’un coupé, des feux effilés et des feux arrière circulaires évoquant la Skyline. Le modèle portait l’écusson Q50S.

Cette renaissance s’inscrit dans le plan d’Infiniti visant à regagner du terrain dans le marché des berlines de luxe et à redevenir une véritable alternative aux marques allemandes, comme elle l’a déjà été. Le constructeur avait initialement l’intention de lancer une berline électrique d’ici la fin de la décennie, mais la baisse d’intérêt pour les véhicules électriques et l’évolution du marché l’a poussé à revoir ses plans.

Les dirigeants positionnent cette Q50 comme un hommage aux modèles emblématiques du passé, comme les G35, G20, I30, J30, FX et Q45, espérant ainsi séduire les conducteurs passionnés plus âgés. Elle pourrait également servir de passerelle vers le luxe pour une nouvelle génération d’amateurs de performance.

Cette annonce survient alors qu’Infiniti s’apprête à élargir sa gamme avec de nouveaux VUS, dont le QX65 à deux rangées prévu pour 2026, en plus de variantes hors route et sportives du QX80.

Si certains concessionnaires saluent le retour d’une berline à propulsion axée sur les puristes, d’autres s’inquiètent de l’absence de rouage intégral. « Dans le Nord-Est, je vous garantis qu’on doublerait nos ventes si elle était offerte en traction intégrale », a déclaré Ed Lennon, président de Circle Infiniti au New Jersey.

Malgré la tendance du marché à délaisser les berlines, les dirigeants d’Infiniti estiment qu’elles jouent un rôle crucial dans l’attraction de nouveaux clients. « Avoir une berline dans la gamme Infiniti est super important, surtout pour attirer de jeunes acheteurs vers la marque », a affirmé Vinay Shahani, vice-président des ventes et du marketing de Nissan aux États-Unis.

Nous pensons que le retour de la Q50 est un pas sérieux dans la bonne direction. La prochaine étape sera de s’assurer que le QX65 livre vraiment la marchandise en tant que digne successeur du FX, contrairement au décevant QX55. Il lui faudra un vrai groupe motopropulseur et des performances crédibles sur la route.