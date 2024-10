Infiniti célèbre ses 35 ans en revisitant ses modèles emblématiques

– Infiniti célèbre ses 35 ans en revisitant des modèles emblématiques tels que la Q45, la J30, le FX et la G berline et coupé.

– La Q45, lancée en 1989, présentait un design innovant avec une allure minimaliste et l’absence de calandre.

– Le déclin substantiel des ventes d’Infiniti contraste avec ses succès antérieurs, mais le QX80 pourrait être porteur d’espoir.

Infiniti célèbre son 35e anniversaire en publiant une série d’articles sur les premiers modèles qui ont contribué à établir la marque sur le marché des voitures de luxe. Dans le cadre de cette commémoration, le constructeur a revisité quatre modèles qui ont façonné son identité : le Q45, le J30, le FX et la G berline et coupé. La première partie de la série est consacrée à l’Infiniti Q45, qui a propulsé la marque sur le devant de la scène lors de son lancement à la fin des années 1980.

L’Infiniti Q45, lancée en 1989, a marqué un début explosif pour la marque en tant que berline de luxe phare. Les origines du modèle remontent au salon de l’automobile de Tokyo de 1985, où Nissan a dévoilé le concept « CUE-X ». Ce concept a jeté les bases de ce qui allait devenir la Q45. Le CUE-X explorait la nouvelle génération de berlines de luxe hautes performances, préfigurant le design futur du Q45.

Shunji Yamanaka, le designer en chef de la Q45, a été chargé de créer quelque chose de nouveau qui n’avait jamais été vu auparavant. Le résultat est une berline au design minimaliste et futuriste, très éloigné des standards conventionnels des voitures de luxe de l’époque. Dévoilée au Salon international de l’automobile de Detroit en 1989, la Q45 a attiré l’attention par ses lignes épurées et ses caractéristiques uniques.

L’un des aspects les plus distinctifs de l’Infiniti Q45 était son bouclier avant polarisant, qui ne comportait pas de calandre traditionnelle. Selon Jun Shimizu, ancien vice-président du design de Nissan, l’équipe de conception était divisée sur l’opportunité d’inclure une calandre. La décision finale d’opter pour un bouclier épuré avec un emblème subtil représentait un compromis entre les partisans d’une calandre et ceux qui préféraient une approche plus minimaliste. Cette décision a donné au Q45 son look emblématique.

Un autre élément clé du design est l’insigne du Q45, orné de détails floraux complexes. Ce motif s’inspire de l’art cloisonné traditionnel japonais appelé « Shippo-yaki ». Le design du badge est le fruit d’une collaboration entre les équipes de design nord-américaines et japonaises, combinant des éléments contemporains et traditionnels pour créer une identité visuelle unique.

La Q45 a été conçue en mettant l’accent sur le conducteur, en offrant des caractéristiques de haute technologie et en privilégiant les performances par rapport au confort des sièges arrière. Contrairement à de nombreux véhicules de luxe de l’époque qui présentaient des incrustations de bois, la Q45 a renoncé aux matériaux traditionnels au profit d’une technologie intégrée. Les acheteurs pouvaient profiter d’équipements tels que le système audio Bose, les sièges à mémoire, l’accès sans clé et la climatisation numérique. Toutefois, l’espace aux places arrière, en particulier la garde au toit, était quelque peu limité en raison de la conception centrée sur le conducteur.

Infiniti a connu un succès considérable dans les années 1990 et au début des années 2000, avec des modèles tels que le Q45, la G berline et coupé et le FX, qui ont gagné un public fidèle. La Q45 a joué un rôle crucial dans la définition de l’identité de la marque en tant que fabricant de véhicules de luxe innovants et axés sur les performances. Les passionnés apprécient les designs audacieux et les avancées technologiques qui distinguent Infiniti des autres marques de luxe.

Toutefois, au cours de la dernière décennie, Infiniti a été confrontée à une baisse des ventes et à une perte de vitesse assez importante. La gamme actuelle de la marque, composée uniquement de VUS et de la berline Q50 récemment retirée de la circulation, n’a pas réussi à susciter le même engouement que les modèles précédents. De nombreux passionnés, autrefois fidèles à la berline et au coupé G ainsi qu’aux modèles FX, se sont tournés vers d’autres marques en raison du manque d’innovation et de design convaincant dans les offres récentes d’Infiniti. Malgré les concepts prometteurs de ces dernières années, l’absence totale de modèles électrifiés a également un impact sur la considération de la marque auprès des acheteurs de véhicules haut de gamme.

Malgré ces difficultés, l’avenir d’Infiniti suscite un certain espoir. Certains considèrent le nouveau QX80 comme un tournant potentiel pour la marque. Avec des éléments de design audacieux et un accent mis sur les performances, il pourrait aider Infiniti à regagner une partie des parts de marché qu’elle a perdues. Reste à savoir si l’entreprise peut retrouver l’esprit d’innovation qui a caractérisé ses premières années. Néanmoins, l’héritage du Q45 rappelle ce qu’Infiniti représentait autrefois.