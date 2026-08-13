Chevrolet et Nike s’associent à Devin Booker pour une collection de souliers inspirée de l’Impala

La marque Nike et la vedette de la NBA (National Basketball Association), Devin Booker, viennent de dévoiler la collection Book 2, qui se compose de quatre modèles de souliers dont le design est inspiré par la collection de Chevrolet Impala du joueur des Suns de Phoenix.

Le premier modèle, baptisé « Pretty Penny », reprend les teintes de l’Impala décapotable 1959 de Devin Booker

La collection complète comprendra quatre souliers, chacun basé sur un modèle différent de sa collection (1958, 1959, 1962 et 1963)

Le lancement s’est effectué à Detroit, en marge du Woodward Dream Cruise

Une passion pour les vieilles Chevrolet

Une chose est claire : Devin Booker a une affection particulière pour les modèles Chevrolet d’époque.

Ce nouveau chapitre fait suite à Book 1, une première collaboration lancée l’an dernier, cette fois inspirée des Chevrolet Blazer classiques que possède Devin Booker. Chaque soulier de la nouvelle collection reprend la couleur exacte de l’Impala qui l’a inspiré. Certains détails sont fort amusants, comme la languette qui rappelle l’ornement de capot du véhicule.

La collection inclut également un gaminet portant le slogan « Heartbeat of America », utilisé par Chevrolet dans ses publicités des années 1980 et 1990.

Le soulier « Pretty Penny » sera offert en primeur à Détroit le 15 août, lors du Woodward Dream Cruise, cet événement annuel où entre 30 000 et 40 000 voitures anciennes défilent sur la célèbre avenue Woodward. Un lancement mondial aura lieu le 26 août. Les trois autres modèles de la collection seront, quant à eux, disponibles en décembre.

Les admirateurs présents à Detroit pourront réserver leur paire via l’application SNRKS Pass dès le 14 août, avant de récupérer leur commande à la boutique Burn Rubber de Royal Oak, au Michigan.

Pour Devin Booker, le projet est une façon de renouer avec ses racines (il est né à Grand Rapids, au Michigan) tout en célébrant sa passion pour la marque Chevrolet.

Il s’agit également d’une belle vitrine pour le constructeur américain, qui profite de la visibilité du joueur étoile pour séduire un nouveau public.